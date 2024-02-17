Stardew Valley Tadında Oynarken Rahatlayacağınız 10 Çiftçilik Oyunu Söylüyoruz

Bu sefer sadece çiftlikle değil, aynı zamanda büyüler ve ejderhalarla da içli dışlı olacaksınız. Sun Haven, görüntü olarak Stardew Valley'i andıran ancak ondan daha kapsamlı olarak nitelendirilen bir yapım. 8 kişiye kadar çevrimiçi eşli oyuncu desteği sunması da onu eğlenceli yapan bir diğer neden.