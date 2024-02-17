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Stardew Valley Tadında Oynarken Rahatlayacağınız 10 Çiftçilik Oyunu Söylüyoruz

Stardew Valley Tadında Oynarken Rahatlayacağınız 10 Çiftçilik Oyunu Söylüyoruz

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 21:01

Stardew Valley'in yeri bir başka ancak oyunu çok fazla oynadıysanız veya artık yeni tatlar arıyorsanız bu liste sizlere ilaç gibi gelecek. Oynarken rahatlayacağınız, arkanıza yaslanıp çayınızı-kahvenizi yudumlarken bir yandan çiftliğinizle uğraşacağınız 10 farklı oyunu söylüyoruz.

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1. Farm Together

1. Farm Together

Tamamıyla çiftçiliğe ve hayvancılığa odaklanan Farm Together, isterseniz arkadaşlarınız ile birlikte bir çiftlik sahibi olacağınız ve buradaki neredeyse her konuyla ilgilenmeniz gereken bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Yetiştirdiğiniz ürünleri satabilir ve elde ettiğiniz gelirle daha farklı şeyler üretebilirsiniz.

2. Sun Haven

2. Sun Haven

Bu sefer sadece çiftlikle değil, aynı zamanda büyüler ve ejderhalarla da içli dışlı olacaksınız. Sun Haven, görüntü olarak Stardew Valley'i andıran ancak ondan daha kapsamlı olarak nitelendirilen bir yapım. 8 kişiye kadar çevrimiçi eşli oyuncu desteği sunması da onu eğlenceli yapan bir diğer neden.

3. Dinkum

3. Dinkum

Avustralya bölgesinde bir çiftlik sahibi olduğunuz Dinkum, klasik bir çiftçilik ve yaşam simülasyonu olarak gösterilebilir. Diğer oyunlarda olduğu gibi burada tarım ve hayvancılık ile uğraşabiliyorsunuz. Ancak yetiştireceğiniz bitkiler ve mahsuller biraz daha ilgi çekici olabiliyor.

4. My Time at Portia

4. My Time at Portia

Babasının eski atölyesini onarmak isteyen bir genci canlandırdığımız My Time at Portia, oldukça rahatlatıcı ve dinlendirici bir oyun. Günlük yaşamın stresinden kaçmak isteyenlere önerebileceğimiz bu yapım içerisinde kasaba halkından görev alabilir, çiftlik kurabilir, hayvancılık yapabilir veya madenlere inerek değerli taşlar toplayabilirsiniz.

5. Travellers Rest

5. Travellers Rest

Aslında tam bir çiftçilik simülasyonu sayılmasa bile Travellers Rest, bu listedeki en farklı oyunlardan bir tanesi. Orta Çağ döneminde kendi hanınızı kurduğunuz ve müşterilere hizmet verdiğiniz bu yapım içerisinde çok rahatlatıcı bir simülasyon deneyimi elde edeceksiniz.

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6. Fae Farm

6. Fae Farm

Azoria adasını keşfederken bir diğer yandan kendi çiftliğiniz ile ilgilenmeniz gereken bir yapım olan Fae Farm, birazcık büyü yetenekleri ve birazcık da aksiyonuyla oldukça tatmin edici bir yapım. Öte yandan 4 kişiye kadar çevrimiçi eşli oyun anlayışıyla da kendisine çekmeyi başarabiliyor. Yapımı Steam üzerinden bulabilirsiniz.

7. Paleo Pines

7. Paleo Pines

Paleo Pines'da listedeki ilgi çekici oyunlardan bir tanesi. Çünkü burada kendi çiftliğinizi kurmanın yanı sıra aynı zamanda dinozorlar ile de arkadaşlıklar kurabiliyorsunuz. Öte yandan adadaki sırları keşfetmeye ve diğer dinozorları bulmaya odaklandığınız bir hikayeye sahip kendisi.

8. Littlewood

8. Littlewood

Solemn dünyası zaten kurtarılmış bir şekilde karşımıza çıkıyor. Yani bu sefer oyundaki amacımız bir dünyayı kurtarmak değil, halihazırda kurtarılmış olanı yeniden inşa etmek. Littlewood içerisinde kurtarılmış bu dünyayı yeniden inşa edecek, farklı dostluklar kuracak ve âdeta bir yaşam simülasyonu içinde gibi hissedeceksiniz.

9. Coral Island

9. Coral Island

Klasik bir çiftçilik simülasyonu olan Coral Island içerisinde kendi çiftliğinizi kurup burada tarım ve hayvancılık ile uğraşacaksınız. Aynı zamanda adanın geri kalan kısımlarını keşfederken tanıştığınız karakterlerle de dostluklar kuracak ve onlara yardım edeceksiniz.

10. Yonder: The Cloud Catcher Chronicles

10. Yonder: The Cloud Catcher Chronicles

Pastel boyayla çizilmiş gibi duran görselliği ile büyüleyen Yonder, bir gemi kazası sonucu vardığınız adada kendi dünyanızı kurmanızı anlatan bir oyun. Oldukça rahatlatıcı bir atmosfere sahip ve sevimli canlılarla birlikte kendi çiftliğinizi kurup şahane görevler yapabiliyorsunuz.

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