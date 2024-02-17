Stardew Valley Tadında Oynarken Rahatlayacağınız 10 Çiftçilik Oyunu Söylüyoruz
Stardew Valley Tadında Oynarken Rahatlayacağınız 10 Çiftçilik Oyunu Söylüyoruz
Stardew Valley'in yeri bir başka ancak oyunu çok fazla oynadıysanız veya artık yeni tatlar arıyorsanız bu liste sizlere ilaç gibi gelecek. Oynarken rahatlayacağınız, arkanıza yaslanıp çayınızı-kahvenizi yudumlarken bir yandan çiftliğinizle uğraşacağınız 10 farklı oyunu söylüyoruz.
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1. Farm Together
2. Sun Haven
3. Dinkum
4. My Time at Portia
5. Travellers Rest
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6. Fae Farm
7. Paleo Pines
8. Littlewood
9. Coral Island
10. Yonder: The Cloud Catcher Chronicles
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