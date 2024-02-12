Söylenti: Nintendo Switch 2 Geriye Dönük Uyumluluk Desteği İle Gelecek!
Söylenti: Nintendo Switch 2 Geriye Dönük Uyumluluk Desteği İle Gelecek!
Çıkışından geçen 7 yılın ardından, yeni bir Nintendo konsolu geliyor. Yapılan sızıntılara göre Nintendo Switch 2, bu yıl çıkabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Nintendo Switch 2'nin duyurusu Mart ayında yapılabilir.
Yeni Nintendo konsolu, geriye dönük uyumluluğu destekleyecek.
Geliştiriciler isterse eski oyunların grafiklerini güncelleyebilecek.
Switch 2'nin bu yıl oyuncularla buluşması bekleniyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda