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Söylenti: Nintendo Switch 2 Geriye Dönük Uyumluluk Desteği İle Gelecek!

Söylenti: Nintendo Switch 2 Geriye Dönük Uyumluluk Desteği İle Gelecek!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 17:05

Çıkışından geçen 7 yılın ardından, yeni bir Nintendo konsolu geliyor. Yapılan sızıntılara göre Nintendo Switch 2, bu yıl çıkabilir.

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Nintendo Switch 2'nin duyurusu Mart ayında yapılabilir.

Nintendo Switch 2'nin duyurusu Mart ayında yapılabilir.

Yıllardır beklenen yeni Nintendo konsolu, bu yıl tanıtılabilir. Yapılan sızıntılara göre yeni konsol Mart ayında tanıtılmaya hazırlanıyor. Bu tanıtım sürecinde de çıkış tarihi ve teknik detaylar gibi birçok yeni bilgi oyuncularla buluşacak.

Yeni Nintendo konsolu, geriye dönük uyumluluğu destekleyecek.

Yeni Nintendo konsolu, geriye dönük uyumluluğu destekleyecek.

Sızıntıları ile bilinen Contra Leaks'in yaptığı paylaşımına göre, yeni gelecek Nintendo konsolu geriye dönük uyumluluğu destekleyecek. Bu destek sadece dijital oyunlar için değil, fiziksel oyunlar için de geçerli olacak.

Geliştiriciler isterse eski oyunların grafiklerini güncelleyebilecek.

Geliştiriciler isterse eski oyunların grafiklerini güncelleyebilecek.

Sızıntılarda yer alan bir diğer bilgi de geliştiricilerin eski oyunların grafiklerini geliştirebileceği detayı. Yeni konsolun teknik kapasitesinin artması, eski oyunların grafiklerinin daha iyi bir hale getirilmesine olanak sağlayacak. Bunun yanında daha iyi performans da sunabilecek. Tabii bu durum geliştiricilerin insiyatifine bağlı olacak.

Switch 2'nin bu yıl oyuncularla buluşması bekleniyor.

Switch 2'nin bu yıl oyuncularla buluşması bekleniyor.

Nintendo tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmasa da, sızıntılar doğru çıkarsa Switch 2'yi bu yıl içerisinde görebiliriz. Çıkışının ardından Türkiye pazarına gelmesi de biraz zaman alabilir.

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