Rocksteady'nin Yeni Oyunu Suicide Squad: Kill the Justice League Eleştirilerin Hedefi Oldu!

Aslında Suicide Squad'ın iyi yaptığı şeyler var. Bunlardan en öne çıkanı da hikâyenin sunumu ve konsepti. Orijinal ve ilgi çekici bir konsepte sahip olan Suicide Squad, bu hikâyeyi oyuncuya aktarırken de oldukça iyi iş çıkarıyor. Bunun yanında oyunun aksiyonu da keyifli bir deneyim sunuyor. Ancak bu sistemin aynı görevlerle tekrar etmesi de bir yerden sonra sıkıcılaşmasına sebep oluyor.