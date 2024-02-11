Rocksteady'nin Yeni Oyunu Suicide Squad: Kill the Justice League Eleştirilerin Hedefi Oldu!
Rocksteady'nin Yeni Oyunu Suicide Squad: Kill the Justice League Eleştirilerin Hedefi Oldu!
Şubat ayının başında çıkan Suicide Squad: Kill the Justice League, ağır eleştirilerin hedefi olmuş durumda. Peki bu eleştirilerin sebebi ne?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Suicide Squad, oyunculara göre birçok yönden sıkıcı bir yapım
Arkham serisi hayranları, oyunun bu evrene dahil edilmesinden de rahatsız.
Peki nedir Suicide Squad'ı bu noktaya getiren?
Hiç mi iyi yanı yok bu oyunun?
Servis oyunları birçok stüdyoyu ve oyuncuyu hayal kırıklığına uğratıyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Birkaç tane firma batmadığı sürece bu istenmeyen oyunlar yapılmaya devam edilecek.