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Rocksteady'nin Yeni Oyunu Suicide Squad: Kill the Justice League Eleştirilerin Hedefi Oldu!

Rocksteady'nin Yeni Oyunu Suicide Squad: Kill the Justice League Eleştirilerin Hedefi Oldu!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
11.02.2024 - 12:48

Şubat ayının başında çıkan Suicide Squad: Kill the Justice League, ağır eleştirilerin hedefi olmuş durumda. Peki bu eleştirilerin sebebi ne?

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Suicide Squad, oyunculara göre birçok yönden sıkıcı bir yapım

Suicide Squad, oyunculara göre birçok yönden sıkıcı bir yapım

Olumsuz eleştirilerin ana odağı genelde oyunun sunduğu içerikden geliyor. Servis oyunu mantığı ile hazırlanan Suicide Squad, görev bazında oldukça tekrara düşen bir yapıya sahip. Oyundaki görevlerin neredeyse tamamı belirli bir alandaki düşmanları öldürmekten ibaret. Bu da doğal olarak oyuncuların en çok şikayet ettiği ve eleştiri yaptığı kısım.

Arkham serisi hayranları, oyunun bu evrene dahil edilmesinden de rahatsız.

Arkham serisi hayranları, oyunun bu evrene dahil edilmesinden de rahatsız.

Batman Arkham oyunları ile aynı evrende geçen Justice League, bu yönden de birçok oyuncu tarafından eleştiriliyor. Oyuncuların büyük bir çoğunluğu bu oyunun Arkham evrenine bağlanmasını Batman'e ve evrene bir saygısızlık olarak görmekte.

Peki nedir Suicide Squad'ı bu noktaya getiren?

Peki nedir Suicide Squad'ı bu noktaya getiren?

Bu sorunun cevabının oldukça açık olduğunu düşünüyorum. Son yıllarda çıkan ve neredeyse hepsinin hüsrana uğradığı 'Servis Oyunu' mantığı ile yapılması. Servis oyunları genelde elindeki içerik çeşitliliği ile oyuncuyu kendinde tutmaya çalışan yapımlardır. Suicide Squad ise içerik çeşitliliği konusunda oyunculardan geçer not almayı başaramadı. Tabii bunun yanında Arkham serisi ile takdir görmüş Rocksteady'nin, servis oyunu konusunda deneyiminin olmamasını da ekleyebiliriz.

Hiç mi iyi yanı yok bu oyunun?

Hiç mi iyi yanı yok bu oyunun?

Aslında Suicide Squad'ın iyi yaptığı şeyler var. Bunlardan en öne çıkanı da hikâyenin sunumu ve konsepti. Orijinal ve ilgi çekici bir konsepte sahip olan Suicide Squad, bu hikâyeyi oyuncuya aktarırken de oldukça iyi iş çıkarıyor. Bunun yanında oyunun aksiyonu da keyifli bir deneyim sunuyor. Ancak bu sistemin aynı görevlerle tekrar etmesi de bir yerden sonra sıkıcılaşmasına sebep oluyor.

Servis oyunları birçok stüdyoyu ve oyuncuyu hayal kırıklığına uğratıyor.

Servis oyunları birçok stüdyoyu ve oyuncuyu hayal kırıklığına uğratıyor.

Servis oyun furyasının arttığı son yıllarda, bilindik birçok büyük oyun firması bu işe girişmeye karar verdi. Electronic Arts, Arkane ve Square Enix gibi firmalar servis oyunu projelerine girmiş ve hayal kırıklığı ile ayrılmıştı. Aynı durumdan muzdarip olan Rocksteady'nin bir sonraki hamlesinin ne olacağı ise merak konusu.

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Birkaç tane firma batmadığı sürece bu istenmeyen oyunlar yapılmaya devam edilecek.