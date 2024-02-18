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Oyun Dünyasının En Dişli Kadını Lara Croft'un Yeni Hali Ortaya Çıktı

Oyun Dünyasının En Dişli Kadını Lara Croft'un Yeni Hali Ortaya Çıktı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
18.02.2024 - 16:24

Her oyuncunun bir ilk aşkı vardır ama Lara Croft'un yeri pek çoğumuzun gönlünde ayrıdır. Oyun dünyasının en popüler karakterlerinden olan Lara Croft'un sonraki oyundaki görüntüsü ortaya çıktı.

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Oyunlara ilgi duymuyorsanız dahi Lara Croft adını duymamış olmanız zor.

Oyunlara ilgi duymuyorsanız dahi Lara Croft adını duymamış olmanız zor.

Zira burada bir efsaneden bahsediyoruz! 1996 yılında yayınlanan ilk oyunu ile hayatlarımıza giren Lara o dönemden beri oyun dünyasında arz-ı endam ediyor. Oyunların yanında pek çok yan ürün ve üç farklı filme de kavuşan Lara'mız şimdilerde ise yeni bir oyun ve Netflix dizisi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Lara Croft'un yeni Tomb Raider oyunundaki hali de nihayet görücüye çıktı.

Lara Croft'un yeni Tomb Raider oyunundaki hali de nihayet görücüye çıktı.

Crystal Dynamics tarafından paylaşılan konsept görseli Lara Croft'un bir sonraki Tomb Raider oyununda karşımıza çıkacak haline dair önemli ipuçları barındırıyor. 2013'te başlayan ve bizleri Tomb Raider efsanesinin en başına götüren reboot serinin ardından Lara'nın biraz daha köklerine döndüğü ilk bakışta anlaşılıyor zira saçlar yeniden örülmüş, ikonik çift pistol geri dönmüş ve Lara son üç oyundur elinden düşürmediği yayını bir kenara bırakmış.

Lara'nın yeni hali ise bir yerlerden fazlasıyla tanıdık gibi.

Lara'nın yeni hali ise bir yerlerden fazlasıyla tanıdık gibi.

Yayınlanan görselin ardından pek çok oyuncu bu konsept çalışmanın geçtiğimiz aylarda Call of Duty'e eklenen modele oldukça benzediğini dile getirdi. Esasen aradaki benzerlikler gerçekten de gözden kaçmayacak seviyede. Fakat her şeyi bir kenara bırakırsak elimizdeki görselin şimdilik konseptten ibaret olduğunu ve karakterin son hali olmadığını da belirtmekte fayda var.

Peki yeni Tomb Raider oyunu ne zaman çıkacak, oyun hakkında neler biliyoruz?

Peki yeni Tomb Raider oyunu ne zaman çıkacak, oyun hakkında neler biliyoruz?

Geliştiriciler konu hakkında ser verip sır vermeseler de 'Tomb Raider Next' olarak anılan sıradaki oyunun geliştirilme aşamasında olduğunu biliyoruz. Bunun yanında oyunda Unreal Engine 5 motorunun gücünden de faydalanılıyor. Kısacası Lara karşımıza hiç olmadığı kadar gerçekçi bir biçimde çıkacak. Oyunun yayıncılığını ise son dönemde oyun konusunda büyük adımlar atan Amazon Games üstlenecek.

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