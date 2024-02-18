Oyun Dünyasının En Dişli Kadını Lara Croft'un Yeni Hali Ortaya Çıktı

Zira burada bir efsaneden bahsediyoruz! 1996 yılında yayınlanan ilk oyunu ile hayatlarımıza giren Lara o dönemden beri oyun dünyasında arz-ı endam ediyor. Oyunların yanında pek çok yan ürün ve üç farklı filme de kavuşan Lara'mız şimdilerde ise yeni bir oyun ve Netflix dizisi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.