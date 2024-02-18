Oyun Dünyasının En Dişli Kadını Lara Croft'un Yeni Hali Ortaya Çıktı
Oyun Dünyasının En Dişli Kadını Lara Croft'un Yeni Hali Ortaya Çıktı
Her oyuncunun bir ilk aşkı vardır ama Lara Croft'un yeri pek çoğumuzun gönlünde ayrıdır. Oyun dünyasının en popüler karakterlerinden olan Lara Croft'un sonraki oyundaki görüntüsü ortaya çıktı.
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Oyunlara ilgi duymuyorsanız dahi Lara Croft adını duymamış olmanız zor.
Lara Croft'un yeni Tomb Raider oyunundaki hali de nihayet görücüye çıktı.
Lara'nın yeni hali ise bir yerlerden fazlasıyla tanıdık gibi.
Peki yeni Tomb Raider oyunu ne zaman çıkacak, oyun hakkında neler biliyoruz?
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