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Yeni Tomb Raider İçin Heyecanlandıran İpuçları: Yeni Remastered'lar Yolda Olabilir!

Yeni Tomb Raider İçin Heyecanlandıran İpuçları: Yeni Remastered'lar Yolda Olabilir!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
20.02.2024 - 17:43

Geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen Tomb Raider 1-3 Remastered paketi nostalji hasretimizi dindirmenin yanında serinin diğer sevilen oyunları için yeni projelerin de ipuçlarını veren easter egg'lere sahiplermiş gibi görünüyor.

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14 Şubat'ta, yani Lara Croft'un doğum gününde piyasaya sürülen Tomb Raider 1-3 Remastered serinin eski hayranlarına nostalji yaşatırken yeni oyuncuları ise efsanenin başladığı yere götürdü.

14 Şubat'ta, yani Lara Croft'un doğum gününde piyasaya sürülen Tomb Raider 1-3 Remastered serinin eski hayranlarına nostalji yaşatırken yeni oyuncuları ise efsanenin başladığı yere götürdü.

Orijinal serinin ilk üç oyununun remastered sürümlerini içeren paket hem oyunculardan hem de eleştirmenlerden olumlu yorumlar kapmayı başardı. Remastered sürümleri grafik olarak elden geçirilmenin yanında hantal tank kontrollere de modern dokunuşlar getirmesiyle beğeni topladı.

Tomb Raider 1-3 Remastered sonraki devam oyunlarının remastered sürümleri için de ciddi ipuçları barındırıyor gibi görünüyor.

Tomb Raider 1-3 Remastered sonraki devam oyunlarının remastered sürümleri için de ciddi ipuçları barındırıyor gibi görünüyor.
twitter.com

Bir Twitter (X) kullanıcısı yaptığı paylaşımla göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir ipucunu paylaştı. Görüntüdeki monitörün sol üst köşesindeki rakamlar Tomb Raider 1-3 Remastered'ın çıkış tarihini gösterirken sağ alt köşede görünen koordinatlar ise epey dikkat çekici. Next (sıradaki) ifadesinin ardından gelen koordinatlar Mısır'ın Giza şehrini gösteriyor. Giza ise serinin zorluğuyla meşhur dördüncü oyunu Tomb Raider: The Last Revelation'ın geçtiği yer.

Tomb Raider'ın devam oyunları için remastered iddialarını güçlendiren tek ipucu bu da değil.

Tomb Raider'ın devam oyunları için remastered iddialarını güçlendiren tek ipucu bu da değil.
twitter.com

Söz konusu monitördeki beş noktanın serinin dördüncü oyunundaki The Lost Library bölümündeki hareketli kürelerin yerleri ile birebir uyuştuğu da gözlerden kaçmıyor. Ayrıca monitördeki spiral yine bu bölümde yer alan Lara Croft figürünün etrafını saran spiral ile neredeyse aynı.

Kısacası Aspyr'ın sıradaki planı orijinal serinin sıradaki üç oyununu veya en azından The Last Revelation'ı remastered olarak oyunculara sunmak olabilir!

Kısacası Aspyr'ın sıradaki planı orijinal serinin sıradaki üç oyununu veya en azından The Last Revelation'ı remastered olarak oyunculara sunmak olabilir!

Tomb Raider 1-3 Remastered'ın aldığı olumlu eleştiriler de göz önünde bulundurulduğunda, hele hele Lara'nın popülerliği de düşünüldüğünde sıradaki üç oyunun remastered sürümlerini görmemek için bir sebep yokmuş gibi görünse de henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Bizler ise oyuncular olarak şimdilik elimizdeki ipuçlarına tutunmuş ve umutlarımızı yeşertmiş durumdayız.

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