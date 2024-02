Yeni Tomb Raider İçin Heyecanlandıran İpuçları: Yeni Remastered'lar Yolda Olabilir!

Bir Twitter (X) kullanıcısı yaptığı paylaşımla göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir ipucunu paylaştı. Görüntüdeki monitörün sol üst köşesindeki rakamlar Tomb Raider 1-3 Remastered'ın çıkış tarihini gösterirken sağ alt köşede görünen koordinatlar ise epey dikkat çekici. Next (sıradaki) ifadesinin ardından gelen koordinatlar Mısır'ın Giza şehrini gösteriyor. Giza ise serinin zorluğuyla meşhur dördüncü oyunu Tomb Raider: The Last Revelation'ın geçtiği yer.