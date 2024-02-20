Yeni Tomb Raider İçin Heyecanlandıran İpuçları: Yeni Remastered'lar Yolda Olabilir!

Tomb Raider 1-3 Remastered'ın aldığı olumlu eleştiriler de göz önünde bulundurulduğunda, hele hele Lara'nın popülerliği de düşünüldüğünde sıradaki üç oyunun remastered sürümlerini görmemek için bir sebep yokmuş gibi görünse de henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. Bizler ise oyuncular olarak şimdilik elimizdeki ipuçlarına tutunmuş ve umutlarımızı yeşertmiş durumdayız.