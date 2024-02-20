Yeni Tomb Raider İçin Heyecanlandıran İpuçları: Yeni Remastered'lar Yolda Olabilir!
Yeni Tomb Raider İçin Heyecanlandıran İpuçları: Yeni Remastered'lar Yolda Olabilir!
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14 Şubat'ta, yani Lara Croft'un doğum gününde piyasaya sürülen Tomb Raider 1-3 Remastered serinin eski hayranlarına nostalji yaşatırken yeni oyuncuları ise efsanenin başladığı yere götürdü.
Tomb Raider 1-3 Remastered sonraki devam oyunlarının remastered sürümleri için de ciddi ipuçları barındırıyor gibi görünüyor.
Tomb Raider'ın devam oyunları için remastered iddialarını güçlendiren tek ipucu bu da değil.
Kısacası Aspyr'ın sıradaki planı orijinal serinin sıradaki üç oyununu veya en azından The Last Revelation'ı remastered olarak oyunculara sunmak olabilir!
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