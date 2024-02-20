Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Helldivers 2'ye Fena Düştük!
Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Helldivers 2'ye Fena Düştük!
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1. Counter-Strike 2 için kötü günler geride kalmış gibi. En azından şimdilik...
2. Helldivers 2'nin etkisi bizleri de yuttu.
3. PUBG: Battlegorunds bu hafta da listenin ilk beşi içerisinde.
4. EA Sports FC 24 listenin geri dönenlerinden.
5. Listenin beşinci sırasında ise Call of Duty var.
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Listenin geri kalanı ise şöyle:
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