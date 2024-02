Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Helldivers 2'ye Fena Düştük!

Aslında listedeki Call of Duty için bir çatı demek yanlış olmaz zira içerisinde Call of Duty: Modern Warfare III, Call of Duty: Modern Warfare II ve Warzone'u barındırıyor. Dünyanın en popüler oyun serilerinden olan Call of Duty karışık yorumlarına rağmen listenin ilk beşi içerisinde bu hafta da yer bulmayı başarıyor.