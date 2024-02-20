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Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Helldivers 2'ye Fena Düştük!

Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Helldivers 2'ye Fena Düştük!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
20.02.2024 - 18:00

Steam'in ülkemizde dolar kuruna geçişi can sıksa da ülkemizdeki oyuncuları durdurmuş değil. Dünya trendlerine ayak uydurduğumuz bu hafta ülkemizdeki oyuncuların tercihleri hangi oyunlardan yana olmuş buyurun birlikte göz atalım.

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1. Counter-Strike 2 için kötü günler geride kalmış gibi. En azından şimdilik...

1. Counter-Strike 2 için kötü günler geride kalmış gibi. En azından şimdilik...

Şimdilik diyoruz zira 2024'te en az geçtiğimiz yıl kadar sürprizli bir yıl oluyor. Koltuğunu hem global hem de yerel listelerde haftalar boyu Palworld'e kaptıran CS2 son iki haftadır alışık olduğu konumda olsa da yıl hala onu yine tahtından edebilecek sürprizlere çok açık.

2. Helldivers 2'nin etkisi bizleri de yuttu.

2. Helldivers 2'nin etkisi bizleri de yuttu.

Yılın sürprizlerinden olan Helldivers 2 ortalığı yakıyor. Takımımızı yanımıza toplayıp galaksinin dört bir yanına demokrasi dağıtmak için yola çıktığımız oyun daha ilk haftasından itibaren müthiş bir oyuncu kitlesini arkasına almayı başardı. Siz de emaneti çekip demokrasi neferi olmak istiyorsanız oyunun ülkemizdeki fiyatı 39,99 dolar.

3. PUBG: Battlegorunds bu hafta da listenin ilk beşi içerisinde.

3. PUBG: Battlegorunds bu hafta da listenin ilk beşi içerisinde.

Geçtiğimiz haftaya göre bir sıra düşüp yerini üç sıra yükselen Helldivers 2'ye bırakmış olan PUBG: Battlegrounds buna karşın tutunmaya devam ediyor. Oynaması tamamen ücretsiz olan oyun kemik kütlesini hala elinde tutmayı iyi biliyor.

4. EA Sports FC 24 listenin geri dönenlerinden.

4. EA Sports FC 24 listenin geri dönenlerinden.

Geçtiğimiz hafta ilk beş dışında kalmış oyun bu hafta ise üç sıralık yükselişle kendini tekrar zirveye yakın yerlere konumlandırmayı bildi. 69,99 dolarlık fiyat etiketine karşın bu hafta da diğer haftalarda olduğu gibi futbol aşkımız galip geldi diyebiliriz.

5. Listenin beşinci sırasında ise Call of Duty var.

5. Listenin beşinci sırasında ise Call of Duty var.

Aslında listedeki Call of Duty için bir çatı demek yanlış olmaz zira içerisinde Call of Duty: Modern Warfare III, Call of Duty: Modern Warfare II ve Warzone'u barındırıyor. Dünyanın en popüler oyun serilerinden olan Call of Duty karışık yorumlarına rağmen listenin ilk beşi içerisinde bu hafta da yer bulmayı başarıyor.

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Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • Black Desert

  • Lethal Company

  • Apex Legends

  • Palworld

  • Red Dead Redemption 2

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