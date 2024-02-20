Steam Türkiye'de Haftanın En Çok Satanları: Helldivers 2'ye Fena Düştük!

Şimdilik diyoruz zira 2024'te en az geçtiğimiz yıl kadar sürprizli bir yıl oluyor. Koltuğunu hem global hem de yerel listelerde haftalar boyu Palworld'e kaptıran CS2 son iki haftadır alışık olduğu konumda olsa da yıl hala onu yine tahtından edebilecek sürprizlere çok açık.