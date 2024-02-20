Skull and Bones İnceleme Dosyası! Ubisoft'tan Hayal Kırıklığı
Skull and Bones İnceleme Dosyası! Ubisoft'tan Hayal Kırıklığı
Assassin's Creed IV: Black Flag'in ardından geliştirilmeye başlanan Skull and Bones, uzun yıllar sonra oyuncularlar buluştu. Biz de günahıyla sevabıyla sizler için bir inceleme hazırladık.
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Skull and Bones'un ortaya çıkışı.
Geliştirme süreci 10 yılı geçti.
Skull and Bones, nasıl bir deneyim sunmayı amaçlıyor?
Bu oyun bizlere ne anlatıyor.
Ana hikâye ve görev zincirleri.
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Yan görevler de tekdüzelikten kurtulamamış.
Oynanış mekanikleri.
Oyunda gemiden indiğinizde neredeyse yapacak hiçbir şey yok.
Kötü şöhret sistemi.
Yağmalar, hazine avları ve araştırma görevleri
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Efsanevi canavarlar ve hayalet gemiler.
Kontratlar, ödül avları ve ek işler.
Gemi ve silah çeşitliliği
Korsanlık döneminin atmosferi ve grafikler.
Teknik detaylar
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Skull and Bones için son sözler.
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