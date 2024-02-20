Skull and Bones İnceleme Dosyası! Ubisoft'tan Hayal Kırıklığı

Korsanlığın altın çağında, Hint Okyanusu'na gidiyoruz. Peki bu oyun hikâye olarak ne anlatıyor diyecek olursanız da bir şey anlatmadığını söyleyebilirim. Oyunda bir hikâye ve görev zinciri var fakat ben bunu neden yapıyorum diye kendi kendinize sık sık soru sormanız mümkün. Skull and Bones'un hikâyesi sadece hikâye modu olması için konulmuş gibi bir hissiyat veriyor.