Ubisoft'un Büyük Umutlarla Çıkardığı Immortals of Aveum İngiltere Marketlerinde 1 Pound'a Satılıyor!
Ubisoft'un Büyük Umutlarla Çıkardığı Immortals of Aveum İngiltere Marketlerinde 1 Pound'a Satılıyor!
Ascendant Studios tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan aksiyon macera oyunu Immortals of Aveum'un hali görenleri şaşkına çeviriyor. İngiltere'nin ünlü marketlerinde 1 Pound'a alıcısını bekliyor!
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Electronic Arts'ın oyunu pek fazla sevilmemişti.
Ayrıca maliyeti de dudak uçuklatan cinsten.
Market stokları eritmek için böyle bir hamleye girişmiş. Çünkü kimse oyunu satın almıyor;
1 Pound = 38,87 Türk Lirası.
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