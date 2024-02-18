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Ubisoft'un Büyük Umutlarla Çıkardığı Immortals of Aveum İngiltere Marketlerinde 1 Pound'a Satılıyor!

Ubisoft'un Büyük Umutlarla Çıkardığı Immortals of Aveum İngiltere Marketlerinde 1 Pound'a Satılıyor!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 15:48

Ascendant Studios tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan aksiyon macera oyunu Immortals of Aveum'un hali görenleri şaşkına çeviriyor. İngiltere'nin ünlü marketlerinde 1 Pound'a alıcısını bekliyor!

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Electronic Arts'ın oyunu pek fazla sevilmemişti.

Electronic Arts'ın oyunu pek fazla sevilmemişti.

Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği aksiyon macera oyunu Immortals of Aveum için işler pek iyi gitmiyor. 22 Ağustos 2023 tarihinde piyasaya sürülen oyun hem eleştirmenler hem de oyuncular tarafından pek fazla sevilmemişti.

Ayrıca maliyeti de dudak uçuklatan cinsten.

Ayrıca maliyeti de dudak uçuklatan cinsten.

Oyuncuların pek fazla sevemediği bu yapımın geliştirme ve pazarlama maliyeti toplamda 125 milyon doları aşmış bulunuyor. Ayrıca başarısız bir satış dönemi geçirdiği için Electronic Arts'ın işten çıkarmalar yaptığı da biliniyor.

Market stokları eritmek için böyle bir hamleye girişmiş. Çünkü kimse oyunu satın almıyor;

1 Pound = 38,87 Türk Lirası.

1 Pound = 38,87 Türk Lirası.

17 ile 35 Pound arasında değişen oyun fiyatlarının yanında Immortals of Aveum'un sadece 1 Pound'a satıldığı görüntüleniyor. Reddit üzerinde paylaşılan bu görselin ne kadar üzücü olduğu bir gerçek olsa bile, oyuncuların yapımı pek fazla beğenmediğini de vurgulamak istiyoruz.

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