Ubisoft'un Büyük Umutlarla Çıkardığı Immortals of Aveum İngiltere Marketlerinde 1 Pound'a Satılıyor!

17 ile 35 Pound arasında değişen oyun fiyatlarının yanında Immortals of Aveum'un sadece 1 Pound'a satıldığı görüntüleniyor. Reddit üzerinde paylaşılan bu görselin ne kadar üzücü olduğu bir gerçek olsa bile, oyuncuların yapımı pek fazla beğenmediğini de vurgulamak istiyoruz.