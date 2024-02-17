Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Xbox Game Pass'in Güncel Abone Sayısı Maşallah Dedirtti

Xbox Game Pass'in Güncel Abone Sayısı Maşallah Dedirtti

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 14:01

Oyuncuların sevdiği abonelik hizmetlerinden birisi olan Xbox Game Pass'in güncel abone sayısı resmi olarak açıklandı. Dönem dönem yeni oyunlarla kütüphanesini genişleten bu sistemde bakalım kaç kullanıcı varmış.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Oyuncuların biricik dostu Xbox Game Pass.

Oyuncuların biricik dostu Xbox Game Pass.

Özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının ulaşılamayacak noktalara gelmesiyle birlikte daha da popülerleşen Xbox Game Pass, birçok oyuncunun hayatını kurtarmaya devam ediyor. Dönem dönem yenilenen oyun kütüphanesiyle de en çok tercih edilen platformlardan birisi.

Hatta geçtiğimiz günlerde Diablo 4'ün Game Pass kütüphanesine ekleneceği haberiyle sevinmiştik;

Güncel abone sayısı resmi olarak açıklandı.

Güncel abone sayısı resmi olarak açıklandı.

En son 2022 yılında paylaşılan bu sayı artık güncellendi ve Xbox Game Pass hizmetini kullanan oyuncuların toplamda 34 milyonu aştığı belirtiliyor. Xbox'ın başındaki isim olan Phil Spencer'ın katıldığı bir podcast esnasında belirttiği bu rakam, gözümüze çok gelse bile aslında oldukça düşük bir sayı olarak belirtiliyor.

2022 yılı içerisinde 25 milyon kişi Game Pass kullanıyordu.

2022 yılı içerisinde 25 milyon kişi Game Pass kullanıyordu.

Bu sayı 2024 itibarıyla artık 34 milyon olarak kayıtlara geçmiş durumda. Tabii bu kullanıcıların içerisinde sistemi ücretsiz olarak kullanan veya çeşitli ödüllerle sahip olan kişiler yer almıyor. Sadece her ay düzenli olarak ücret ödemesi gerçekleştiren kişiler sayılıyor.

En çok kullanılan platform ise PC oldu.

En çok kullanılan platform ise PC oldu.

Spencer'ın açıklamalarına göre Game Pass abonelerinin birçoğu PC tarafından geliyor. Konsol tarafında istenilen Game Pass aboneliğine henüz yaklaşılamamış ancak önümüzdeki süreçlerde bu sayının da artması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?