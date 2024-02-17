Xbox Game Pass'in Güncel Abone Sayısı Maşallah Dedirtti

En son 2022 yılında paylaşılan bu sayı artık güncellendi ve Xbox Game Pass hizmetini kullanan oyuncuların toplamda 34 milyonu aştığı belirtiliyor. Xbox'ın başındaki isim olan Phil Spencer'ın katıldığı bir podcast esnasında belirttiği bu rakam, gözümüze çok gelse bile aslında oldukça düşük bir sayı olarak belirtiliyor.