Xbox Game Pass'in Güncel Abone Sayısı Maşallah Dedirtti
Xbox Game Pass'in Güncel Abone Sayısı Maşallah Dedirtti
Oyuncuların sevdiği abonelik hizmetlerinden birisi olan Xbox Game Pass'in güncel abone sayısı resmi olarak açıklandı. Dönem dönem yeni oyunlarla kütüphanesini genişleten bu sistemde bakalım kaç kullanıcı varmış.
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Oyuncuların biricik dostu Xbox Game Pass.
Güncel abone sayısı resmi olarak açıklandı.
2022 yılı içerisinde 25 milyon kişi Game Pass kullanıyordu.
En çok kullanılan platform ise PC oldu.
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