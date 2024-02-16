Alan Wake 2 Satış Rakamları Açıklandı: İki Yeni Genişleme Paketi Yolda
Alan Wake 2 Satış Rakamları Açıklandı: İki Yeni Genişleme Paketi Yolda
2023 yılının sürpriz oyunlarından olan Alan Wake 2'nin satış rakamlarına dair ilk resmi açıklama geldi.
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Alan Wake 2, Remedy'nin en hızlı satan oyunu oldu.
Alan Wake 2 için ücretli genişleme paketleri gelecek.
Control'ün satış rakamlarına da değinildi.
Remedy bünyesindeki isimlerden yeni oyunlar gelmeye devam edecek.
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