Alan Wake 2 Satış Rakamları Açıklandı: İki Yeni Genişleme Paketi Yolda

27 Ekim 2023 tarihinde piyasaya sürülen Alan Wake 2, Aralık sonuna kadar toplamda 1 milyon kopya satmayı başardı. Bunun yanında Aralık 2023'den Şubat 2024'e kadar olan süreçte de 300 binlik bir satış sayısı elde etti. Alan Wake 2, 4 aylık süreçte toplamda 1.3 milyon kopya satarak, Remedy'nin de en hızlı satan oyunu oldu.