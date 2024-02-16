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Alan Wake 2 Satış Rakamları Açıklandı: İki Yeni Genişleme Paketi Yolda

Alan Wake 2 Satış Rakamları Açıklandı: İki Yeni Genişleme Paketi Yolda

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 20:46

2023 yılının sürpriz oyunlarından olan Alan Wake 2'nin satış rakamlarına dair ilk resmi açıklama geldi.

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Alan Wake 2, Remedy'nin en hızlı satan oyunu oldu.

Alan Wake 2, Remedy'nin en hızlı satan oyunu oldu.

27 Ekim 2023 tarihinde piyasaya sürülen Alan Wake 2, Aralık sonuna kadar toplamda 1 milyon kopya satmayı başardı. Bunun yanında Aralık 2023'den Şubat 2024'e kadar olan süreçte de 300 binlik bir satış sayısı elde etti. Alan Wake 2, 4 aylık süreçte toplamda 1.3 milyon kopya satarak, Remedy'nin de en hızlı satan oyunu oldu.

Alan Wake 2 için ücretli genişleme paketleri gelecek.

Alan Wake 2 için ücretli genişleme paketleri gelecek.

Remedy, Alan Wake 2'yi desteklemeye ve genişletmeye devam etmeyi planladığına da açıklamasında yer verdi. Oyun için 2 yeni ücretli genişleme paketi getirmeyi planlayan Remedy, oyunu her anlamda güncellemeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Control'ün satış rakamlarına da değinildi.

Control'ün satış rakamlarına da değinildi.

Remedy tarafından yayınlanan raporda, 2019 yılında piyasaya sürülen Control'ün de satış rakamları paylaşıldı. Bu verilere göre Control, 2019'dan bu yana 4 milyon kopya sayısını aşmayı başardı. Bu da şirkete yaklaşık 100 milyon euroluk bir gelir kaynağı sağladı.

Remedy bünyesindeki isimlerden yeni oyunlar gelmeye devam edecek.

Remedy bünyesindeki isimlerden yeni oyunlar gelmeye devam edecek.

Remedy, Alan Wake 2'nin bu başarısı için oyunculara teşekkür etti. Oyunun bu kadar ilgi görmesinin ve desteklenmesinin, gelecek projelerde geliştiriciler için olumlu bir yol çizeceğinden de bahsetti.

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