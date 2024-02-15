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Phill Spencer Açıkladı! 4 Xbox Oyunu PlayStation ve Nintendo'ya Gelecek

Phill Spencer Açıkladı! 4 Xbox Oyunu PlayStation ve Nintendo'ya Gelecek

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 02:58

Xbox'un geleceğine dair yapılan bir podcast'te, Xbox markasına ait 4 oyunun PlayStation ve Nintendo'ya geleceğini açıklandı. Bu oyunların detayları ise henüz paylaşılmadı.

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Xbox'un geleceğine dair açıklamalar yapıldı.

Xbox'un geleceğine dair açıklamalar yapıldı.

Bugün yayınlanan Xbox Podcastinde, markanın geleceği ve planları hakkında birçok yeni detay paylaşıldı. Bu detaylardan biri de Xbox oyunlarının PlayStation tarafına gelip gelmeyeceğiydi. Ayrıca Game Pass sisteminin PlayStation'a gelip gelmeyeceği dedikoduları da cevap buldu.

Dört Xbox oyunu, PlayStation ve Nintendo Switch'e gelecek.

Dört Xbox oyunu, PlayStation ve Nintendo Switch'e gelecek.

Phill Spencer, podcast'te dört adet Xbox oyununun yakın bir tarihte PlayStation ve Nintendo'ya geleceğini söyledi Bu oyunların ne olacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Bunun yanında Xbox konsolları için özel oyunlar çıkartmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

PlayStation ve Nintendo için gelecek oyunlar sızdırılmış olabilir.

PlayStation ve Nintendo için gelecek oyunlar sızdırılmış olabilir.

The Verge'ün haberine göre, PlayStation ve Nintendo için gelecek oyunlardan birisi Hi-Fi Rush olacak. Söylentilerde yer alan diğer oyunlar ise Pentiment, Grounded ve Sea of Thieves. Henüz kesinleşmiş olmasa da bu oyunların PlayStation ve Nintendo konsollarına gelmesi oldukça yüksek bir ihtimal.

Game Pass, PlayStation'a gelmeyecek.

Game Pass, PlayStation'a gelmeyecek.

Birkaç gün önce çıkan dedikodular, Game Pass sisteminin PlayStation'a gelebileceğine işaret ediyordu. Podcast esnasında buna da değinen Phil Spencer, Xbox Game Pass'in PlayStation'a gelmeyeceğini söyledi. Game Pass sistemi sadece Xbox ve PC platformunda hizmete devam edecek.

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