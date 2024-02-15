Phill Spencer Açıkladı! 4 Xbox Oyunu PlayStation ve Nintendo'ya Gelecek
Phill Spencer Açıkladı! 4 Xbox Oyunu PlayStation ve Nintendo'ya Gelecek
Xbox'un geleceğine dair yapılan bir podcast'te, Xbox markasına ait 4 oyunun PlayStation ve Nintendo'ya geleceğini açıklandı. Bu oyunların detayları ise henüz paylaşılmadı.
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Xbox'un geleceğine dair açıklamalar yapıldı.
Dört Xbox oyunu, PlayStation ve Nintendo Switch'e gelecek.
PlayStation ve Nintendo için gelecek oyunlar sızdırılmış olabilir.
Game Pass, PlayStation'a gelmeyecek.
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