Beklenmeyen Sürpriz Banishers: Ghosts of New Eden'ın İnceleme Puanları Açıklandı!

Don't Nod tarafından geliştirilen yapım, şüphesiz bu yılın sürprizlerinden birisi oldu. Üzerine çok konuşulmayan ve sessiz sedasız çıkan Banishers, oyunculardan olumlu eleştiriler almayı başardı. Oyunun en çok beğenilen kısmı ise hikaye ve hikâye sunumu oldu.