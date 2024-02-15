Beklenmeyen Sürpriz Banishers: Ghosts of New Eden'ın İnceleme Puanları Açıklandı!
Beklenmeyen Sürpriz Banishers: Ghosts of New Eden'ın İnceleme Puanları Açıklandı!
Bu yılın beklenmeyen sürprizlerinden olan Banishers: Ghosts of Eden çıktı. Oyuncular tarafından ilgi gören yapım, incelemerde de iyi puanlar almayı başardı.
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Beklentileri aşan oyun Banishers: Ghosts of New Eden.
Banishers: Ghosts of New Eden ile 1600'lü yıllara gidiyoruz.
Oyunun atmosferi ve bölüm tasarımları
Oyunun inceleme puanları da yayınlandı.
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