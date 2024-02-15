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Beklenmeyen Sürpriz Banishers: Ghosts of New Eden'ın İnceleme Puanları Açıklandı!

Beklenmeyen Sürpriz Banishers: Ghosts of New Eden'ın İnceleme Puanları Açıklandı!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
15.02.2024 - 18:02

Bu yılın beklenmeyen sürprizlerinden olan Banishers: Ghosts of Eden çıktı. Oyuncular tarafından ilgi gören yapım, incelemerde de iyi puanlar almayı başardı.

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Beklentileri aşan oyun Banishers: Ghosts of New Eden.

Beklentileri aşan oyun Banishers: Ghosts of New Eden.

Don't Nod tarafından geliştirilen yapım, şüphesiz bu yılın sürprizlerinden birisi oldu. Üzerine çok konuşulmayan ve sessiz sedasız çıkan Banishers, oyunculardan olumlu eleştiriler almayı başardı. Oyunun en çok beğenilen kısmı ise hikaye ve hikâye sunumu oldu.

Banishers: Ghosts of New Eden ile 1600'lü yıllara gidiyoruz.

Banishers: Ghosts of New Eden ile 1600'lü yıllara gidiyoruz.

Oyunun en vurucu yanı olan hikâyesinden biraz bahsedelim. Banishers, bizleri 1695 yılına götürüyor. Kuzey Amerika kıtasında başlayan maceramızda birtakım rahatsız edici olaylar yaşanıyor. Bu olayların da bir lanet yüzünden olduğuna inanan yerel halk, çözümü ana karakterlerimizde buluyor. Oyundaki ana karakterlerimiz, lanetleri kaldırma konusunda uzman oldukları için bu tekinsiz maceraya doğru yola koyuluyor. Bu şekilde de Banishers'ın dallanıp budaklanan hikâyesi başlıyor.

Oyunun atmosferi ve bölüm tasarımları

Oyunun atmosferi ve bölüm tasarımları

Oyunun bölüm tasarımları da iyi bir seviyede. Atmosfer kısmında sizleri oyunun dünyasına çekmeyi başarıyor. Grafikleri ve savaş sistemi de birleşince ortaya teknik açıdan başarılı bir oyun çıkıyor.

Oyunun inceleme puanları da yayınlandı.

Oyunun inceleme puanları da yayınlandı.

Oyuncular ve eleştirmenler tarafından iyi notlar almayı başaran Banishers: Ghost of Eden, şu anda 78 basın ortalamasına sahip. Kullanıcı incelemelerinde de ortalama puan 85 civarlarında. Zamanla yeni incelemelerin eklenmesi ile de bu puanlarda oynamalar olacaktır.

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