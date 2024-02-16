No Man’s Sky Bu Hafta Sonu Oynaması Ücretsiz Oluyor!

Çok büyük bir güncelleme olduğu aktarılan Omega içeriği, oyunculara bir dizi görev ve yeni keşif elementleri sunmayı amaçlıyor. Bu güncelleme ile birlikte oyunu hafta sonu boyunca ücretsiz oynayabileceksiniz. Daha sonra ise satın almanız gerekecek.