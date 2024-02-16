No Man’s Sky Bu Hafta Sonu Oynaması Ücretsiz Oluyor!
No Man’s Sky Bu Hafta Sonu Oynaması Ücretsiz Oluyor!
Hello Games tarafından geliştirilen ve 2016 yılında piyasaya sürülen No Man's Sky için gelecek güncelleme ile birlikte oyuncuları sevindiren bir haber daha ortaya çıktı. Güncellemenin bir parçası olarak oyunu hafta sonu boyunca ücretsiz oynayabileceksiniz.
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Çıktığında eleştirilerin odağı olmuştu.
Yeni güncellemenin adı: Omega!
Ayrıca sadece Omega içeriği oynanabilecek.
19 Şubat günü son gün.
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