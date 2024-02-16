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No Man’s Sky Bu Hafta Sonu Oynaması Ücretsiz Oluyor!

No Man’s Sky Bu Hafta Sonu Oynaması Ücretsiz Oluyor!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 03:16

Hello Games tarafından geliştirilen ve 2016 yılında piyasaya sürülen No Man's Sky için gelecek güncelleme ile birlikte oyuncuları sevindiren bir haber daha ortaya çıktı. Güncellemenin bir parçası olarak oyunu hafta sonu boyunca ücretsiz oynayabileceksiniz.

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Çıktığında eleştirilerin odağı olmuştu.

Çıktığında eleştirilerin odağı olmuştu.

Geliştirici ekibin vadettiği içeriği sunmaması ve zorlayıcı optimizasyon sorunlarıyla oyuncuların eleştirisini çeken No Man's Sky, aradan geçen uzun bir süreç sonucunda artık çok daha iyi bir konumda. Yeni gelen güncellemeler ile birlikte oyuncu sayısı da yükselişe geçti diyebiliriz.

Yeni güncellemenin adı: Omega!

Yeni güncellemenin adı: Omega!

Çok büyük bir güncelleme olduğu aktarılan Omega içeriği, oyunculara bir dizi görev ve yeni keşif elementleri sunmayı amaçlıyor. Bu güncelleme ile birlikte oyunu hafta sonu boyunca ücretsiz oynayabileceksiniz. Daha sonra ise satın almanız gerekecek.

Ayrıca sadece Omega içeriği oynanabilecek.

19 Şubat günü son gün.

19 Şubat günü son gün.

Güncellemenin geldiği andan itibaren tüm hafta sonu boyunca Omega görevlerini ve keşiflerini deneyimleyebileceksiniz. 19 Şubat Pazartesi günü ise oyunu satın alarak devam etmek durumundasınız. Ayrıca bu ücretsiz olan deneme sürümünü PC, Mac, Xbox ve PlayStation cihazlarında oynayabileceksiniz.

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