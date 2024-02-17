Elden Ring'in Tüm Hakları Artık FromSoftware Tarafında

Özellikle Reddit kullanıcıları tarafından SteamDB kuyuları kazılarak oyun için yapılan Shadow of the Erdtree ek paketinin çıkış tarihi öğrenilmeye çalışılıyor. Henüz resmi bir açıklama olmasa bile yapılan bu hamlenin ek paket sürecine nasıl bir katkı göstereceğini önümüzdeki süreçlerde anlayacağız.