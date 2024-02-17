Elden Ring'in Tüm Hakları Artık FromSoftware Tarafında
Elden Ring'in Tüm Hakları Artık FromSoftware Tarafında
Ortalığı kasıp kavuran ve daha iyi bir Souls oyunu çıkana kadar en iyisi olarak gösterilen Elden Ring'in hakları artık tamamen geliştirici ekip FromSoftware tarafına geçti. Detayları açıklıyoruz;
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25 Şubat 2022 yılında çıkan Elden Ring ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor.
Elden Ring'in tüm hakları daha önce yayıncısı olan Bandai Namco tarafındaydı.
Bu hamle 2023'ün Mart ayında yapılmış.
Ek paket hakkında söylentiler dolaşmaya devam ediyor.
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