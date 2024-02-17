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Elden Ring'in Tüm Hakları Artık FromSoftware Tarafında

Elden Ring'in Tüm Hakları Artık FromSoftware Tarafında

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 02:15

Ortalığı kasıp kavuran ve daha iyi bir Souls oyunu çıkana kadar en iyisi olarak gösterilen Elden Ring'in hakları artık tamamen geliştirici ekip FromSoftware tarafına geçti. Detayları açıklıyoruz;

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25 Şubat 2022 yılında çıkan Elden Ring ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor.

25 Şubat 2022 yılında çıkan Elden Ring ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor.

Özellikle Souls-like türüne aşina olanların delilercesine sevdiği, bir sürü ödülü evine götürmüş ve türünün en iyi yapımlarından birisi olarak kabul edilen Elden Ring, neredeyse 2 yaşını doldurmaya yaklaştı bile. Ortada yeni bir ek paket söylentisi dolaşırken daha ilginç bir haber ile karşılaştık.

Elden Ring'in tüm hakları daha önce yayıncısı olan Bandai Namco tarafındaydı.

Elden Ring'in tüm hakları daha önce yayıncısı olan Bandai Namco tarafındaydı.

Popüler Souls-like oyununun tüm hakları, aynı zamanda yayıncısı olan Bandai Namco'nun elindeydi. Ancak şimdi ortaya çıkan bir haber ise aslında yaklaşık 1 senedir hakların FromSoftware tarafında olduğunu bizlere gösteriyor.

Bu hamle 2023'ün Mart ayında yapılmış.

Bu hamle 2023'ün Mart ayında yapılmış.

FromSoftware'in tüm hakları satın alması aslında 2023'ün Mart ayında gerçekleşmiş. Ancak resmi kayıtlara yeni geçen bu hamle sonrası artık Elden Ring'in tüm haklarına geliştirici ekibi FromSoftware'in sahip olduğunu görebiliyoruz. Peki ya ek paket?

Ek paket hakkında söylentiler dolaşmaya devam ediyor.

Ek paket hakkında söylentiler dolaşmaya devam ediyor.

Özellikle Reddit kullanıcıları tarafından SteamDB kuyuları kazılarak oyun için yapılan Shadow of the Erdtree ek paketinin çıkış tarihi öğrenilmeye çalışılıyor. Henüz resmi bir açıklama olmasa bile yapılan bu hamlenin ek paket sürecine nasıl bir katkı göstereceğini önümüzdeki süreçlerde anlayacağız.

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