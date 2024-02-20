Yanıtlarına Göre Senden Esporcu Olur mu Söylüyoruz!

Oyunlar senin için daha ziyade vakit geçirme araçları gibi. Elbette bunda kötü bir şey yok, sonuçta her yemek yapan da aşçı değil. İyi bir espor izleyicisi olabilirsin, hatta oyunlarda takımını taşıdığın da çok oluyordur eminiz. Ancak tüm o zorlu koşullar ve baskı altında bu işi profesyonel arenaya taşıyabileceğini sanmıyoruz.