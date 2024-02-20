Yanıtlarına Göre Senden Esporcu Olur mu Söylüyoruz!
Yanıtlarına Göre Senden Esporcu Olur mu Söylüyoruz!
Onlar dijital dünyanın yıldız atletleri! Peki sen esporcu olsan ne kadar kazanırdın?
Haydi teste!
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1. Öncelikle söyle bakalım, rekabetçi oyunlarla aran nasıl?
2. Çevrendekiler seni disiplinli bir olarak tanımlar mı?
3. Bu oyunlardan birini seçmeni istesek?
4. Takım oyunlarında tarzın hangisine daha yakın?
5. Stres altında öfke hakimiyetin nasıldır?
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6. Takım antrenmanları olmazsa olmaz biliyorsun. Peki hangisi sana daha yakın?
Sen esporcu olmak için doğmuşsun!
Ufak tefek eksiklerin olsa da sende esporcu kumaşı var.
Üzgünüz ama senden esporcu olmaz.
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