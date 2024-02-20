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Yanıtlarına Göre Senden Esporcu Olur mu Söylüyoruz!

Yanıtlarına Göre Senden Esporcu Olur mu Söylüyoruz!

Croft
Croft - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 13:46

Onlar dijital dünyanın yıldız atletleri! Peki sen esporcu olsan ne kadar kazanırdın? 

Haydi teste!

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1. Öncelikle söyle bakalım, rekabetçi oyunlarla aran nasıl?

1. Öncelikle söyle bakalım, rekabetçi oyunlarla aran nasıl?

2. Çevrendekiler seni disiplinli bir olarak tanımlar mı?

2. Çevrendekiler seni disiplinli bir olarak tanımlar mı?

3. Bu oyunlardan birini seçmeni istesek?

4. Takım oyunlarında tarzın hangisine daha yakın?

4. Takım oyunlarında tarzın hangisine daha yakın?

5. Stres altında öfke hakimiyetin nasıldır?

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6. Takım antrenmanları olmazsa olmaz biliyorsun. Peki hangisi sana daha yakın?

6. Takım antrenmanları olmazsa olmaz biliyorsun. Peki hangisi sana daha yakın?

Sen esporcu olmak için doğmuşsun!

Sen esporcu olmak için doğmuşsun!

Azmin, çalışkanlığın ve yeteneklerin seni kesinlikle espor arenasının en tepesine taşıyacak niteliklerde. Oyunu oynamıyor, aynı zamanda her an analiz ediyor gibisin. Üstelik disiplinin sana başarının kapılarını açacak en büyük anahtar olmakla da kalmıyor takım arkadaşlarını dahi harekete geçirebilecek güçte. Tüm bunların yanında oyunlara bir profesyonel gibi yaklaşıyorsun. E daha ne olsun! Sende esporcu kumaşı yoksa kimde var arkadaş!

Ufak tefek eksiklerin olsa da sende esporcu kumaşı var.

Ufak tefek eksiklerin olsa da sende esporcu kumaşı var.

Öncelikle yeteneklisin kabul. Ancak konunun üzerine gitmeye de pek niyetin yok gibi. Oyunları daha ziyade eğlenmek için oynayanlardansın ama içindeki cevher ilk anda göze çarpıyor. Profesyonel sahne aslında sana uygun olabilir ancak öncesinde düzenli antrenman programı ve çalışma işini halletmen gerek. Sonra seni tutabilene aşkolsun!

Üzgünüz ama senden esporcu olmaz.

Üzgünüz ama senden esporcu olmaz.

Oyunlar senin için daha ziyade vakit geçirme araçları gibi. Elbette bunda kötü bir şey yok, sonuçta her yemek yapan da aşçı değil. İyi bir espor izleyicisi olabilirsin, hatta oyunlarda takımını taşıdığın da çok oluyordur eminiz. Ancak tüm o zorlu koşullar ve baskı altında bu işi profesyonel arenaya taşıyabileceğini sanmıyoruz.

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