Twitch Türkiye Abonelik Ücretlerine Devasa Zam: İşte Yeni Fiyatlar
Twitch Türkiye Abonelik Ücretlerine Devasa Zam: İşte Yeni Fiyatlar
Amazon'un sahibi olduğu en popüler canlı yayın platformlarından birisi Twitch'te zam furyası yaşanıyor. Türkiye'de olmak üzere farklı ülkelerdeki abonelik ücretlerine zam yapılıyor.
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En popüler canlı yayın platformu.
Yeni ücretlendirme şu şekilde;
Twitch Blog sayfasında yapılan açıklama ise şu şekilde;
2021 yılında düşürülmüş fakat daha önce hiç yükseltilmemişti.
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