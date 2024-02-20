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Twitch Türkiye Abonelik Ücretlerine Devasa Zam: İşte Yeni Fiyatlar

Twitch Türkiye Abonelik Ücretlerine Devasa Zam: İşte Yeni Fiyatlar

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 23:33

Amazon'un sahibi olduğu en popüler canlı yayın platformlarından birisi Twitch'te zam furyası yaşanıyor. Türkiye'de olmak üzere farklı ülkelerdeki abonelik ücretlerine zam yapılıyor.

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En popüler canlı yayın platformu.

En popüler canlı yayın platformu.

En popüler canlı yayın platformlarından birisi olan Twitch'te fiyat artışı yaşanıyor. Kademe 1,2 ve 3 abonelikler için fiyat güncellemeleri Mart ayının sonlarına doğru gerçekleşecek.

Yeni ücretlendirme şu şekilde;

Yeni ücretlendirme şu şekilde;

Kademe 1 aboneliği 9,90 TL'den 43,90 TL'ye çıkıyor. Diğer kademelerde de büyük bir fiyat artışı yaşanıyor. Ayrıca bu durumu sadece bizim ülkemize özel değil. Listede Avustralya, Kanada ve Birleşik Krallık gibi ülkeler yer alıyor.

Twitch Blog sayfasında yapılan açıklama ise şu şekilde;

Twitch Blog sayfasında yapılan açıklama ise şu şekilde;

'Twitch yayıncıları, topluluklarını oluşturmak ve hedeflerine ulaşmakta gelir getirici araçlarımızı kullanıyorlar. Bunlardan Abonelik, izleyicilerin sevdikleri yayıncıları desteklemesine olanak sağlayan en önemli araç. İlk günden bu yana abonelik fiyatları hiç yükseltilmemiş, hatta 2021 yılındaki yerel fiyatlandırma uygulaması ile pek çok ülkede fiyatlar düşürülmüştü. Şimdi ise, yayıncıların artan maliyetlerini ve bazı yerel para birimlerindeki dalgalanmaları dikkate alarak bazı ülkelerde abonelik fiyatlarını güncelliyoruz.'

Fiyat değişiklikleri 28 Mart 2024 tarihinden itibaren uygulanacak ve mevcut abonelikler yenilenirken yeni fiyat tarifesiyle yenilenecek.

2021 yılında düşürülmüş fakat daha önce hiç yükseltilmemişti.

2021 yılında düşürülmüş fakat daha önce hiç yükseltilmemişti.

Abonelik fiyatları ilk günden bu yana hiç değişmemiş, 2021 yılında ise yerel fiyatlandırma uygulaması ile pek çok ülkede fiyat düşüşü yaşanmıştı. Ancak günümüzdeki kur dengesizlikleri ve artan maliyetler sonrası böyle bir yol izlenilmiş. Sizler neler düşünüyorsunuz?

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