GTA 6 İçin Hazırlık! PlayStation 5 Pro Bu Yılın Sonlarına Doğru Çıkabilir
GTA 6 İçin Hazırlık! PlayStation 5 Pro Bu Yılın Sonlarına Doğru Çıkabilir
Yeni ortaya çıkan söylentilere göre PlayStation 5 Pro sürümü, bu yılın sonlarında doğru çıkabilir.
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Bilginin kaynağı tanıdık bir isimden geliyor.
PlayStation 5 Pro, GTA 6 için biçilmiş kaftan olmayı planlıyor.
Pro sürümün duyurusu Eylül'de gelebilir.
PlayStation 5 Slim versiyonları birkaç ay önce piyasaya çıkmıştı.
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