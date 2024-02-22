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GTA 6 İçin Hazırlık! PlayStation 5 Pro Bu Yılın Sonlarına Doğru Çıkabilir

GTA 6 İçin Hazırlık! PlayStation 5 Pro Bu Yılın Sonlarına Doğru Çıkabilir

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 10:26

Yeni ortaya çıkan söylentilere göre PlayStation 5 Pro sürümü, bu yılın sonlarında doğru çıkabilir.

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Bilginin kaynağı tanıdık bir isimden geliyor.

Bilginin kaynağı tanıdık bir isimden geliyor.

CNBC'ye açıklama yapan Serkan Toto, PlayStation 5 Pro ile ilgili yeni detayları bizlerle paylaştı. Japonya merkezli bir video oyun danışmanlık şirketinde yöneticilik yapan Serkan Toto, PlayStation 5 Pro'nun bu yılın son çeyreğinde çıkabileceğine işaret ediyor.

PlayStation 5 Pro, GTA 6 için biçilmiş kaftan olmayı planlıyor.

PlayStation 5 Pro, GTA 6 için biçilmiş kaftan olmayı planlıyor.

Serkan Toto'ya göre PlayStation 5 Pro, GTA 6 için büyük bir avantaj sağlamayı hedefliyor. İlk olarak konsollara çıkacak olan GTA 6, doğal olarak yüksek bir donanım gereksinimine ihtiyaç duyacaktır. PlayStation 5 Pro da bu gereksinimi karşılayıp en stabil oynanış deneyimini sağlamayı hedefleyecek.

Pro sürümün duyurusu Eylül'de gelebilir.

Pro sürümün duyurusu Eylül'de gelebilir.

Bu yılın sonlarına doğru gelmesi muhtemel olan Pro sürümün ilk detaylarını Eylül ayında görebiliriz. Konsolun donanımsal olarak bir üst kademeye çıkması ve 4K 60 FPS standartına erişmesi bekleniyor.

PlayStation 5 Slim versiyonları birkaç ay önce piyasaya çıkmıştı.

PlayStation 5 Slim versiyonları birkaç ay önce piyasaya çıkmıştı.

2023 Kasım ayında piyasaya sürülen PlayStation 5 Slim, eski sürüm konsolların yerini almaya başladı. Daha küçük bir boyuta sahip olan slim versiyonlarının, performans olarak normal kasalardan hiçbir farkı yok. Bunun yanında diskli ve dijital sürümleri de mevcut. Ayrıca eğer isterseniz sonradan disk okuyucu takabilme imkanınız da bulunuyor.

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