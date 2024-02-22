GTA 6 İçin Hazırlık! PlayStation 5 Pro Bu Yılın Sonlarına Doğru Çıkabilir

2023 Kasım ayında piyasaya sürülen PlayStation 5 Slim, eski sürüm konsolların yerini almaya başladı. Daha küçük bir boyuta sahip olan slim versiyonlarının, performans olarak normal kasalardan hiçbir farkı yok. Bunun yanında diskli ve dijital sürümleri de mevcut. Ayrıca eğer isterseniz sonradan disk okuyucu takabilme imkanınız da bulunuyor.