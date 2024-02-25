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Ünlü Yayıncı HasanAbi Yayıncılığın "Gerçek İşten" Daha Zor Olduğunu Söyleyince Eleştirilerin Hedefi Oldu

Ünlü Yayıncı HasanAbi Yayıncılığın "Gerçek İşten" Daha Zor Olduğunu Söyleyince Eleştirilerin Hedefi Oldu

Croft
Croft - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 15:44

Türk asıllı Amerikalı ünlü yayıncı Hasan Piker, vaye daha iyi bildiğimiz haliyle HasanAbi yayın esnasında yayıncılığın gerçek bir işten daha zorlayıcı olabileceğini söyledikten sonra büyük eleştiri aldı.

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Twitch'i ve genel olarak yayıncıları takip ediyorsanız HasanAbi'yi tanımama şansınız az.

Twitch'i ve genel olarak yayıncıları takip ediyorsanız HasanAbi'yi tanımama şansınız az.

Yine de kendisinden biraz bahsedecek olursak Türk asıllı bir Amerikan vatandaşı olan Hasan Piker Twitch'in en popüler isimlerinden. Özellikle politik yorumları ile dikkat çeken HasanAbi'nin platformda 2,6 milyon takipçisi bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde bir yayını sırasında yayıncılığı gerçek bir işten daha yıpratıcı olduğunu söyleyen HasanAbi bu sözlerin ardından eleştiri oklarını da üzerine çekti.

Bu sözlerin ardından ise kendisi haliyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

Bu sözlerin ardından ise kendisi haliyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

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"Gerçeklikten o kadar kopmuş olduğunuzu hayal edin ki, bilgisayar başında konuşmanın gerçek bir işten daha zor olduğunu düşünüyorsunuz."

"Gerçeklikten o kadar kopmuş olduğunuzu hayal edin ki, bilgisayar başında konuşmanın gerçek bir işten daha zor olduğunu düşünüyorsunuz."
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Tüm bu eleştirilerin ardından HasanAbi durumla ilgili açıklama yaparak sözlerinin bağlamından kopartıldığını söyledi.

Tüm bu eleştirilerin ardından HasanAbi durumla ilgili açıklama yaparak sözlerinin bağlamından kopartıldığını söyledi.

'Tamamen bağlam dışı olan bu klibin Twitter'a bu kadar hızlı ulaşması çok ilginç. Daha önce yaptığım satış işiyle karşılaştırarak, 9 saatlik yayının sosyal pilimi ne kadar tükettiğinden ve sonrasında nasıl sosyalleşemediğimden bahsediyordum. Her gün ne kadar şanslı olduğumu anlıyorum!'

Peki siz kendisinin bu sözleri ve açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyurun yorumlarda tartışalım.

Peki siz kendisinin bu sözleri ve açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyurun yorumlarda tartışalım.

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