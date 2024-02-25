Ünlü Yayıncı HasanAbi Yayıncılığın "Gerçek İşten" Daha Zor Olduğunu Söyleyince Eleştirilerin Hedefi Oldu
Ünlü Yayıncı HasanAbi Yayıncılığın "Gerçek İşten" Daha Zor Olduğunu Söyleyince Eleştirilerin Hedefi Oldu
Türk asıllı Amerikalı ünlü yayıncı Hasan Piker, vaye daha iyi bildiğimiz haliyle HasanAbi yayın esnasında yayıncılığın gerçek bir işten daha zorlayıcı olabileceğini söyledikten sonra büyük eleştiri aldı.
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Twitch'i ve genel olarak yayıncıları takip ediyorsanız HasanAbi'yi tanımama şansınız az.
Geçtiğimiz günlerde bir yayını sırasında yayıncılığı gerçek bir işten daha yıpratıcı olduğunu söyleyen HasanAbi bu sözlerin ardından eleştiri oklarını da üzerine çekti.
Bu sözlerin ardından ise kendisi haliyle eleştiri oklarının hedefi oldu.
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"Gerçeklikten o kadar kopmuş olduğunuzu hayal edin ki, bilgisayar başında konuşmanın gerçek bir işten daha zor olduğunu düşünüyorsunuz."
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Tüm bu eleştirilerin ardından HasanAbi durumla ilgili açıklama yaparak sözlerinin bağlamından kopartıldığını söyledi.
Peki siz kendisinin bu sözleri ve açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyurun yorumlarda tartışalım.
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