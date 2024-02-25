Ünlü Yayıncı HasanAbi Yayıncılığın "Gerçek İşten" Daha Zor Olduğunu Söyleyince Eleştirilerin Hedefi Oldu

'Tamamen bağlam dışı olan bu klibin Twitter'a bu kadar hızlı ulaşması çok ilginç. Daha önce yaptığım satış işiyle karşılaştırarak, 9 saatlik yayının sosyal pilimi ne kadar tükettiğinden ve sonrasında nasıl sosyalleşemediğimden bahsediyordum. Her gün ne kadar şanslı olduğumu anlıyorum!'