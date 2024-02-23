Kick'in Ardından Twitch'e de Erişim BTK Tarafından Engellendi!
Kick'in Ardından Twitch'e de Erişim BTK Tarafından Engellendi!
Birkaç gün önce canlı yayın platformu Kick'e BTK tarafından erişime kapatılmasının ardından Twitch'e de erişim engeli getirildi.
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Twitch'e BTK tarafından erişim engeli getirildi.
Peki Twitch'e getirilen bu erişim yasağının sebebi ne?
Peki Kick'in başına neler gelmişti?
Kick'in bahis ve kumar sebebiyle olduğu düşünülen yasaklamasının ardından ise gözler Twitch cephesine çevrilmişti.
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