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Kick'in Ardından Twitch'e de Erişim BTK Tarafından Engellendi!

Kick'in Ardından Twitch'e de Erişim BTK Tarafından Engellendi!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
23.02.2024 - 18:35

Birkaç gün önce canlı yayın platformu Kick'e BTK tarafından erişime kapatılmasının ardından Twitch'e de erişim engeli getirildi.

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Twitch'e BTK tarafından erişim engeli getirildi.

Twitch'e BTK tarafından erişim engeli getirildi.

BTK üzerinden yapılabilen sorgulamada bu erişim yasağı kararının Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından alındığı görülüyor.

Peki Twitch'e getirilen bu erişim yasağının sebebi ne?

Peki Twitch'e getirilen bu erişim yasağının sebebi ne?

Kararın Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından alınmış olması ve son günlerde bir başka canlı yayın platformu olan Kick üzerinden süregelen kumar tartışmaları Twitch'in engellenmesinin ardında da aynı sebepler yatabileceğini düşündürüyor olsa da henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmiş değil.

Peki Kick'in başına neler gelmişti?

Peki Kick'in başına neler gelmişti?

Twitch'ten birkaç gün önce ülkemizde erişimi engellenen Kick platformunda kumar yayınları yapılıyor oluşu gündem olduktan sonra yine Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla Kick erişime kapatılmıştı. Kick'in Türkiye sorumlusu tarafından yapılan açıklamalarda ise kumar ve bahis kategorisinin ülkemizdeki kullanıcılar için kapatıldığı, BTK'ya başvuru yapıldığı ve sürecin olumlu sonuçlanacağı düşünüldüğü söylenmişti.

Kick'in bahis ve kumar sebebiyle olduğu düşünülen yasaklamasının ardından ise gözler Twitch cephesine çevrilmişti.

Kick'in bahis ve kumar sebebiyle olduğu düşünülen yasaklamasının ardından ise gözler Twitch cephesine çevrilmişti.

Pek çok kişi Twitch'te de bu kategorilerin olduğunu söylerken Kick'e uygulanan kararın ardından Twitch'in olduğu dahi kullanıcılar tarafından gündeme getirilmişti. Her iki site hakkındaki kararın neler olacağını, tekrar açılıp açılmayacaklarını ise ilerleyen günler gösterecek.

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