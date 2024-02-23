Kick'in Ardından Twitch'e de Erişim BTK Tarafından Engellendi!

Kararın Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından alınmış olması ve son günlerde bir başka canlı yayın platformu olan Kick üzerinden süregelen kumar tartışmaları Twitch'in engellenmesinin ardında da aynı sebepler yatabileceğini düşündürüyor olsa da henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmiş değil.