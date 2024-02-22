Twitch Bit Skandalında Yeni Perde mi? Kartından Binlerce Liralık Bit Alınan Kişi Yardım İstedi
Twitch Bit Skandalında Yeni Perde mi? Kartından Binlerce Liralık Bit Alınan Kişi Yardım İstedi
Geçtiğimiz yıllarda patlak veren ve ucu aralarında popüler isimlerin de bulunduğu yayıncılara kadar sıçrayan Twitch bit skandalında 'yeni perde mi başlıyor' dedirten bir gelişme yaşandı.
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2021 yılında Twitch'teki kara para aklama iddiaları sonucunda kullanıcılar ve bazı yayıncıların desteği ile "Temiz Twitch" hareketi başlamıştı. Peki neler olmuştu?
Twitch ve sosyal medya ile sınırlı kalmayan konu meclis gündemine de taşınmış, ardından ise emniyet güçleri eş zamanlı operasyonlar başlatmıştı.
Fakat Twitch'teki bit skandalı tüm bunlarla kapanmış gibi görünmüyor.
Kısacası biz bitti zannederken aslında durum hiç değişmemiş olabilir.
Kısacası Twitch cephesinde yeni bir skandal her an patlat verebilir gibi görünüyor.
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Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
Buyurun yorumlarda tartışalım.
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