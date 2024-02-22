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Twitch Bit Skandalında Yeni Perde mi? Kartından Binlerce Liralık Bit Alınan Kişi Yardım İstedi

Twitch Bit Skandalında Yeni Perde mi? Kartından Binlerce Liralık Bit Alınan Kişi Yardım İstedi

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
22.02.2024 - 17:03

Geçtiğimiz yıllarda patlak veren ve ucu aralarında popüler isimlerin de bulunduğu yayıncılara kadar sıçrayan Twitch bit skandalında 'yeni perde mi başlıyor' dedirten bir gelişme yaşandı.

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2021 yılında Twitch'teki kara para aklama iddiaları sonucunda kullanıcılar ve bazı yayıncıların desteği ile "Temiz Twitch" hareketi başlamıştı. Peki neler olmuştu?

2021 yılında Twitch'teki kara para aklama iddiaları sonucunda kullanıcılar ve bazı yayıncıların desteği ile "Temiz Twitch" hareketi başlamıştı. Peki neler olmuştu?

Çalıntı kredi kartları üzerinden satın alınan bit'lerin anlaşmalı yayıncılara gönderilmesi ile işleyen süreçte kara para bu şekilde sisteme sokulup temizlenmiş oluyordu.

Twitch ve sosyal medya ile sınırlı kalmayan konu meclis gündemine de taşınmış, ardından ise emniyet güçleri eş zamanlı operasyonlar başlatmıştı.

Twitch ve sosyal medya ile sınırlı kalmayan konu meclis gündemine de taşınmış, ardından ise emniyet güçleri eş zamanlı operasyonlar başlatmıştı.

11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 40 şüpheli göz altına alınırken adı skandala karışan kimi yayıncılar suçlarını itiraf etmiş, durumu protesto eden bazı yayıncılar ise platformdan ayrıldıklarını açıklamışlardı.

Fakat Twitch'teki bit skandalı tüm bunlarla kapanmış gibi görünmüyor.

Fakat Twitch'teki bit skandalı tüm bunlarla kapanmış gibi görünmüyor.
twitter.com

Bir kullanıcı Twitter hesabından paylaştığı görseller ile kredi kartından 45 bin TL'yi aşan para çekildiğini, bunlarla Twitch bit'i alındığını ve bilmediği kanallara bağış yapıldığını söyleyerek yardım istedi.

Kısacası biz bitti zannederken aslında durum hiç değişmemiş olabilir.

Kısacası biz bitti zannederken aslında durum hiç değişmemiş olabilir.
twitter.com

Kısacası Twitch cephesinde yeni bir skandal her an patlat verebilir gibi görünüyor.

Kısacası Twitch cephesinde yeni bir skandal her an patlat verebilir gibi görünüyor.
twitter.com
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Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

Buyurun yorumlarda tartışalım.

Buyurun yorumlarda tartışalım.
twitter.com

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