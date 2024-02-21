BTK'nın Erişim Yasağının Ardından Kick'ten İlk Açıklama: O Kısım Türkiye'deki Kullanıcılara Yasaklanacak
BTK'nın Erişim Yasağının Ardından Kick'ten İlk Açıklama: O Kısım Türkiye'deki Kullanıcılara Yasaklanacak
Geçtiğimiz saatlerde BTK tarafından erişim engeli getirilen Kick'ten konuya ilişkin ilk açıklama geldi. Kick'in yasaklamaya neden olduğu düşünülen 'casino' bölümüne ülkemizde kısıtlama gelebilir.
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Konuya ilişkin olarak Kick cephesinden de ilk açıklama geldi.
Tüm bunlar yaşanırken Twitch cephesinde de enteresan gelişmeler var.
Kick'in sahipleri arasında online kumar ve bahis sitesi Stake'in sahiplerinin olduğu da biliniyor.
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