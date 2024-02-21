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BTK'nın Erişim Yasağının Ardından Kick'ten İlk Açıklama: O Kısım Türkiye'deki Kullanıcılara Yasaklanacak

BTK'nın Erişim Yasağının Ardından Kick'ten İlk Açıklama: O Kısım Türkiye'deki Kullanıcılara Yasaklanacak

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
21.02.2024 - 15:12

Geçtiğimiz saatlerde BTK tarafından erişim engeli getirilen Kick'ten konuya ilişkin ilk açıklama geldi. Kick'in yasaklamaya neden olduğu düşünülen 'casino' bölümüne ülkemizde kısıtlama gelebilir.

Ülkemizde de faaliyet gösteren ve Twitch'in en büyük rakibi olarak gösterilen Kick'e erişim geçtiğimiz saatlerde BTK tarafından engellenmişti.

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Konuya ilişkin olarak Kick cephesinden de ilk açıklama geldi.

Konuya ilişkin olarak Kick cephesinden de ilk açıklama geldi.
twitter.com

Kick'in Türkiye sorumlusu olan hesaptan yapılan açıklamaya göre platform hızla aksiyon alarak söz konusu yasaklamaya sebep olan kumar ve bahis kısmını ülkemizden erişime kapatarak soruna çözüm bulmaya çalışacak.

Tüm bunlar yaşanırken Twitch cephesinde de enteresan gelişmeler var.

Tüm bunlar yaşanırken Twitch cephesinde de enteresan gelişmeler var.

Dün akşam saatlerinde Türkiye'deki abonelik ücretlerine zam yapan Twitch aynı zamanda arka planda casino ve slot gibi kısımlarını ülkemizde erişime kapattı.

Kick'in sahipleri arasında online kumar ve bahis sitesi Stake'in sahiplerinin olduğu da biliniyor.

Kick'in sahipleri arasında online kumar ve bahis sitesi Stake'in sahiplerinin olduğu da biliniyor.

Tüm bu gelişmelerin ardından Kick'in de vadettiklerini gerçekleştirmesiyle birlikte platform ülkemizde tekrar ne zaman erişilebilir olacak zaman gösterecek.

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