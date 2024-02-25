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Cloud'un Macerası Tam Gaz Devam Ediyor! Final Fantasy VII Rebirth İnceleme Puanları Açıklandı!

Cloud'un Macerası Tam Gaz Devam Ediyor! Final Fantasy VII Rebirth İnceleme Puanları Açıklandı!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
25.02.2024 - 17:33

2020 yılında çıkan Final Fantasy 7 Remake'in devamı niteliğindeki Rebirth'den ilk inceleme puanları geldi.

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Yayınlanan incelemeler oyunun puan ortalamasını belirledi.

Yayınlanan incelemeler oyunun puan ortalamasını belirledi.

Oyunun çıkmasına kısa bir süre kala basın incelemeleri yayınlandı. Birçok kuruluş tarafından incelenen oyun, 92 puanlık bir ortalama yakalamayı başardı. Oyunu şu anda toplamda 135 basın kuruluşu inceledi. Ayrıca oyun Metacritic'in 'Mutlaka Oynanmalı' kategorisine de eklendi. Kullanıcı incelemeleri ise oyunun piyasa sürülmesinden sonra açılacak. Göze çarpan büyük basın kuruluşlarının inceleme puanları ise şu şekilde:

  • IGN - 90

  • EuroGamer - 80

  • GamingBolt - 100

  • GamesRadar - 90

  • GameSpot - 80

  • VGC - 100

  • Game Informer - 85

  • God is a Geek - 100

Final Fantasy VII Rebirth ne anlatacak?

Final Fantasy VII Rebirth ne anlatacak?

Final Fantasy VII Rebirth, dört yıl önce çıkan Final Fantasy VII Remake'in devamı niteliğinde bir yapım. Cloud Strife adlı bir paralı askeri kontrol ettiğimiz oyunda, karakterimizin geçmiş hayatından gelen tanıdık bir yüzün peşine düşüyoruz. Tabii bu macerada Cloud'un önüne engeller çıkması kaçınılmaz bir durum. Bu engelleri aşmak için de imdadımıza bir önceki oyunda tanıştığımız dostlarımız koşuyor.

Oyunu deneyimlemek isteyenler için bir demo mevcut.

Oyunu deneyimlemek isteyenler için bir demo mevcut.

Şubat ayının başlarında oyunun yayıncısı ve geliştiricisi Square Enix, Final Fantasy VII Rebirth için bir demo yayınladı. Ortalama 1 saatlik bir oynanış süresi sunan bu demoyu deneyerek oyun hakkında ön izlenim edinebilirsiniz.

Final Fantasy VII Rebirth, 29 Şubat'ta oyuncularla buluşacak.

Final Fantasy VII Rebirth, 29 Şubat'ta oyuncularla buluşacak.

PlayStation 5'e özel olarak çıkacak Final Fantasy VII, 29 Şubat'ta piyasaya sürülecek. Yarın ise ön yükleme seçeneği açılacak. Oyunun PlayStation Store'daki fiyat etiketi ise 1999 TL olarak belirlendi. İlk oyunu oynamamış ve satın almamış kullanıcılar için ise iki oyunluk paketi yine aynı fiyata satın alabiliyorsunuz.

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