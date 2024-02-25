Cloud'un Macerası Tam Gaz Devam Ediyor! Final Fantasy VII Rebirth İnceleme Puanları Açıklandı!
Cloud'un Macerası Tam Gaz Devam Ediyor! Final Fantasy VII Rebirth İnceleme Puanları Açıklandı!
2020 yılında çıkan Final Fantasy 7 Remake'in devamı niteliğindeki Rebirth'den ilk inceleme puanları geldi.
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Yayınlanan incelemeler oyunun puan ortalamasını belirledi.
Final Fantasy VII Rebirth ne anlatacak?
Oyunu deneyimlemek isteyenler için bir demo mevcut.
Final Fantasy VII Rebirth, 29 Şubat'ta oyuncularla buluşacak.
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