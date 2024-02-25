Cloud'un Macerası Tam Gaz Devam Ediyor! Final Fantasy VII Rebirth İnceleme Puanları Açıklandı!

Oyunun çıkmasına kısa bir süre kala basın incelemeleri yayınlandı. Birçok kuruluş tarafından incelenen oyun, 92 puanlık bir ortalama yakalamayı başardı. Oyunu şu anda toplamda 135 basın kuruluşu inceledi. Ayrıca oyun Metacritic'in 'Mutlaka Oynanmalı' kategorisine de eklendi. Kullanıcı incelemeleri ise oyunun piyasa sürülmesinden sonra açılacak. Göze çarpan büyük basın kuruluşlarının inceleme puanları ise şu şekilde:

IGN - 90

EuroGamer - 80

GamingBolt - 100

GamesRadar - 90

GameSpot - 80

VGC - 100

Game Informer - 85

God is a Geek - 100