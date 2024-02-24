Dedektiflik Oyunlarını Sevenler Bu Listeye: Oynamadan Geçmemeniz Gereken 10 Oyunu Söylüyoruz

Günümüzde dedektiflik hikayeleri oyunlarda pek fazla yer kaplamasa bile bazı güzel yapımları da es geçersek olmaz. Özellikle L.A Noir gibi türe kendini adamış ve ortaya gayet iyi bir iş çıkartan oyunları bu liste içerisinde görebileceksiniz. Hazırsanız başlayalım!