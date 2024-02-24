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Dedektiflik Oyunlarını Sevenler Bu Listeye: Oynamadan Geçmemeniz Gereken 10 Oyunu Söylüyoruz

Dedektiflik Oyunlarını Sevenler Bu Listeye: Oynamadan Geçmemeniz Gereken 10 Oyunu Söylüyoruz

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 14:01

Günümüzde dedektiflik hikayeleri oyunlarda pek fazla yer kaplamasa bile bazı güzel yapımları da es geçersek olmaz. Özellikle L.A Noir gibi türe kendini adamış ve ortaya gayet iyi bir iş çıkartan oyunları bu liste içerisinde görebileceksiniz. Hazırsanız başlayalım!

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1. Fahrenheit: Indigo Prophecy

1. Fahrenheit: Indigo Prophecy

Yılların eskitemediği Fahrenheit, oldukça iyi bir dedektiflik hikayesiyle karşımıza çıkıyor. İki farklı karakterin gözünden anlatılan senaryonun temposu yer yer düşse bile ortaya çok iyi bir iş çıkartıldığını düşünüyoruz. Özellikle gizemleri çözme ve gerçeği aralama gibi huylarınız varsa o zaman bir göz atabilirsiniz.

2. Disco Elysium

2. Disco Elysium

2019 yılında çıktığında ortalığı kasıp kavuran Disco Elysium, halen daha türün en iyi yapımlarından birisi olarak gösteriliyor. Seçimlerinizin hikayeyi değiştirdiği ve önemli kararlar vermek durumunda kaldığınız bu yapımı aynı zamanda Türkçe dil desteği ile de oynayabiliyorsunuz.

3. Heavy Rain

3. Heavy Rain

Quantic Dream'in elinden çıkmış olan bu muhteşem dedektiflik-gizem oyunu, Origami Katili olarak bilinen birisini aradığınız ve gizemlerle dolu olan bir maceraya tanık olacağınız yapıda. Adeta süreyle yarışıyor ve katili bir sonraki suçunu işlemeden yakalamaya çalışıyorsunuz.

4. L.A. Noire

4. L.A. Noire

Rockstar Games'in imzasını taşıyan L.A Noire, Hollywood'un savaş sonrası altın çağını yaşadığı dönemde geçiyor. LAPD polis bürosunda çalışan dedektifimiz, karakterlerin gerçekçi yüz mimiklerine karşılık davaları çözmeye ve ana hikayeyi şekillendirmeye çalışıyor. Ona yardımcı olacak mısınız?

5. The Wolf Among Us

5. The Wolf Among Us

Telltale firmasının The Walking Dead serisinden sonra belki de en sevilen işlerinden birisi olan The Wolf Among Us, Bigby Wolf ile karmaşık bir suç dosyasına göz atacağınız ve bu süreçte verdiğiniz kararların oyunu etkileyeceği bir yapım.

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6. Sherlock Holmes: The Devil's Daughter

6. Sherlock Holmes: The Devil's Daughter

Son dönemlerde birçok Sherlock Holmes oyunu çıkmaya başladı ancak The Devil's Daughter aralarından sıyrılmayı kolaylıkla başarıyor. Londra'nın sisli ve karanlık sokakları içerisinde çeşitli cinayetleri çözecek ve gerçek bir dedektifin nasıl yol izleyebileceğine şahit olacaksınız.

7. Murdered: Soul Suspect

7. Murdered: Soul Suspect

Bu tür içerisindeki diğer oyunlardan sıyrılmayı başaran Soul Suspect, Ronan ismindeki bir dedektifin kendi cinayetini çözmesini konu alıyor. Evet, doğru duydunuz. Bu dedektif arkadaşımız bir cinayete kurban gittikten sonra arafta kalıyor ve onu kimin öldürdüğünü bulmaya çalışıyor.

8. The Vanishing of Ethan Carter

8. The Vanishing of Ethan Carter

Ethan Carter'dan bir mektup alan dedektif Paul olarak oynadığımız bu yapım, birinci şahıs bir gizem oyunu olarak görülebilir. Ethan'ın yaşadığı yere giden karakterimizi bekleyen sürprizleri söylemek istemiyoruz, işin eğlencesi kaçmasın!

9. Her Story

9. Her Story

Kayıp bir kişiyi bulmak için herkesi tek tek sorgulamanız gereken Her Story içerisinde aslında bir film izliyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bu interaktif kurgu yapımı içerisinde soruşturmayı siz yürütüyor ve gerçekleri açığa çıkarmaya çalışıyorsunuz.

10. Blacksad: Under the Skin

10. Blacksad: Under the Skin

Karizmatik dedektif John Blacksad olarak oynadığınız bu yapımda ise New York sokaklarında dönen yolsuzluk sorunlarıyla yüz yüze geleceksiniz. Gizemler, çözülmeyi bekleyen soruşturmalar ve çok daha fazlası sizleri bekliyor olacak.

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