Stardew Valley Temalı Hediyesiyle Adeta Oyunu Gerçeğe Dönüştüren Kişi Aşka İnancınızı Tazeleyecek
Stardew Valley Temalı Hediyesiyle Adeta Oyunu Gerçeğe Dönüştüren Kişi Aşka İnancınızı Tazeleyecek
Hediyenin makbulu pahasından ziyade manevi ağırlığı olan şeylerdir biliyorsunuz. Sevgilisinin en sevdiği oyunu onun için adeta gerçek kılarak sadece Stardew Valley hayranlarının değil, hepimizin gözlerinden kalpler çıkartan beyfendinin hediyesine siz de hayran kalacaksınız.
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Hediye almak kimi mutlu etmez ki?
Bir Twitter kullanıcısı sevgilisinden gelen hediyeyi paylaşarak bunu bir kez daha kanıtladı.
Deden kalma çiftlik evinin bahçesinde yetiştiğine şüphemizin olmadığı mükemmel kalitesi mor yıldızından belli olan bu meyveler örneğin. 😍
Ve renklerin ilhamını yine oyundan alan bu ojeler. 🫠
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Junimo şekerlemeler mi? 🥲
Bayılmakla kalmayıp aşık olduk desek yeridir.
Peki bu hediyenin en az kendisi kadar tatlı nota erimemek mümkün mü?
Haliyle neredeyse herkesin bu hediyelere görmesiyle bayılması bir oldu!
🥲
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Yalan yok, biraz da kıskanmış olabiliriz.
Aman aman. 🧿🧿🧿
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Bu arada tek bir kişinin geliştirdiği bu oyunun müthiş hikayesinin ufacık bir özetine de değinmeden geçmeyelim.
Bizde de durumlar şundan farksız bu arada.
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Peki siz bu tatlılık bombası hediye hakkında ne düşünüyorsunuz?
Buyurun bir de sizden dinleyelim.
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