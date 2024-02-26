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Stardew Valley Temalı Hediyesiyle Adeta Oyunu Gerçeğe Dönüştüren Kişi Aşka İnancınızı Tazeleyecek

Stardew Valley Temalı Hediyesiyle Adeta Oyunu Gerçeğe Dönüştüren Kişi Aşka İnancınızı Tazeleyecek

Croft
Croft - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 17:13

Hediyenin makbulu pahasından ziyade manevi ağırlığı olan şeylerdir biliyorsunuz. Sevgilisinin en sevdiği oyunu onun için adeta gerçek kılarak sadece Stardew Valley hayranlarının değil, hepimizin gözlerinden kalpler çıkartan beyfendinin hediyesine siz de hayran kalacaksınız.

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Hediye almak kimi mutlu etmez ki?

Hediye almak kimi mutlu etmez ki?

Öyle özel bir gün olmasına veya çok pahalı şeylere de gerek yok. Birinin sizi tanıyıp kıymet verdiğini göstermesinin tek yolu pahada ağır hediyelerden geçmiyor.

Bir Twitter kullanıcısı sevgilisinden gelen hediyeyi paylaşarak bunu bir kez daha kanıtladı.

Bir Twitter kullanıcısı sevgilisinden gelen hediyeyi paylaşarak bunu bir kez daha kanıtladı.
twitter.com

İçindeki her bir ürün boyundan büyük işler başarıp müthiş bir oyuncu kitlesine ulaşana bağımsız oyun Stardew Valley temalı olan bu paket gören herkesin kalbini çaldı desek yeridir.

Deden kalma çiftlik evinin bahçesinde yetiştiğine şüphemizin olmadığı mükemmel kalitesi mor yıldızından belli olan bu meyveler örneğin. 😍

Deden kalma çiftlik evinin bahçesinde yetiştiğine şüphemizin olmadığı mükemmel kalitesi mor yıldızından belli olan bu meyveler örneğin. 😍

Ve renklerin ilhamını yine oyundan alan bu ojeler. 🫠

Ve renklerin ilhamını yine oyundan alan bu ojeler. 🫠
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Junimo şekerlemeler mi? 🥲

Junimo şekerlemeler mi? 🥲

Bayılmakla kalmayıp aşık olduk desek yeridir.

Bayılmakla kalmayıp aşık olduk desek yeridir.

Peki bu hediyenin en az kendisi kadar tatlı nota erimemek mümkün mü?

Peki bu hediyenin en az kendisi kadar tatlı nota erimemek mümkün mü?

Haliyle neredeyse herkesin bu hediyelere görmesiyle bayılması bir oldu!

Haliyle neredeyse herkesin bu hediyelere görmesiyle bayılması bir oldu!
twitter.com

🥲

🥲
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Yalan yok, biraz da kıskanmış olabiliriz.

Yalan yok, biraz da kıskanmış olabiliriz.
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Aman aman. 🧿🧿🧿

Aman aman. 🧿🧿🧿
twitter.com

👇

👇
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Bu arada tek bir kişinin geliştirdiği bu oyunun müthiş hikayesinin ufacık bir özetine de değinmeden geçmeyelim.

Bu arada tek bir kişinin geliştirdiği bu oyunun müthiş hikayesinin ufacık bir özetine de değinmeden geçmeyelim.
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Bizde de durumlar şundan farksız bu arada.

Bizde de durumlar şundan farksız bu arada.
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Peki siz bu tatlılık bombası hediye hakkında ne düşünüyorsunuz?

Peki siz bu tatlılık bombası hediye hakkında ne düşünüyorsunuz?
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Buyurun bir de sizden dinleyelim.

Buyurun bir de sizden dinleyelim.
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