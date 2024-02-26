Görenlere "Bu Kadar mı Yakışır" Dedirten Behzat Ç. Temalı Oyun Fikri Hepimizin Aklını Aldı
Görenlere "Bu Kadar mı Yakışır" Dedirten Behzat Ç. Temalı Oyun Fikri Hepimizin Aklını Aldı
Minyatür sanatı ve popüler kültürü müthiş bir biçimde harmanlayan harika eserleriyle tanıdığımız sanatçı Murat Palta Behzat amiri Disco Elysium evrenine ışınladığı gönderisi ile böyle bir oyuna feci halde ihtiyacımız olduğunu aklımıza düşürüverdi.
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Bizleri oyun dünyasının en enteresan polislerinden olan Harrier Du Bois ile tanıştıran ve eşine az rastlanır bir RPG deneyimi sunan Disco Elysium ile 2019 yılında tanışmıştık.
Evrenleri çarpıştırıp bir de üstüne bunları minyatür sanatıyla harmanlayan başarılı sanatçı Murat Palta, Behzat amiri Disco Elysium evrenine ışınladığında ise böyle bir oyuna karşı istek değil adeta ihtiyaç duyduğumuzu bir kez daha anladık.
"Amirim oralarda yalnız ne yapacak" diyorsanız buyurun Kim Kitsuragi de hazır!
Hatta elde farklı cast seçenekleri de var. 😅
Bakınız. 👇
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Oyuncular olarak bu fikre bayıldık!
👇
Yetkili kim varsa acil buraya baksın!
Evren de yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. 😂
Zaten şu havayı sezmemek elde değil.
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Artık bunun hayali ile uyuyacağım.
Oyuna yanıt seçeneği olarak eklense sırıtmayacak bir replik gerçekten.
Kısacası bizler bu fikre bayıldık!
Peki sizce Behzat amirin Disco Elysium evrenindeki macerası nasıl olurdu? Buyurun yorumlara!
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