Görenlere "Bu Kadar mı Yakışır" Dedirten Behzat Ç. Temalı Oyun Fikri Hepimizin Aklını Aldı

Minyatür sanatı ve popüler kültürü müthiş bir biçimde harmanlayan harika eserleriyle tanıdığımız sanatçı Murat Palta Behzat amiri Disco Elysium evrenine ışınladığı gönderisi ile böyle bir oyuna feci halde ihtiyacımız olduğunu aklımıza düşürüverdi.

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