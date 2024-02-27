PlayStation Oyunlarına Devasa Zam: Fiyatı 2,500 TL'yi Bulan Dahi Var
PlayStation Oyunlarına Devasa Zam: Fiyatı 2,500 TL'yi Bulan Dahi Var
Gözümüzü her gün yeni zamlara açarken oyunlar da bundan en çok nasibini alan kalemlerden. Bu kez zam haberi ise PlayStation cephesinden geldi.
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Henüz geçen ayki PlayStation zamlarını atlatamamışken bir zam haberi daha geldi.
Bir önceki zamdan nasibini almayan bazı oyunlar bu kez fiyat artışından kurtulamadı.
PlayStation kanadında zamlardan nasibini alan bazı oyunlar şöyle:
Zam haberlerinin yanında PlayStation Store'da indirimlerin devam ettiğini hatırlatmakta da yarar var.
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