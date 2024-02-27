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PlayStation Oyunlarına Devasa Zam: Fiyatı 2,500 TL'yi Bulan Dahi Var

PlayStation Oyunlarına Devasa Zam: Fiyatı 2,500 TL'yi Bulan Dahi Var

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 13:26

Gözümüzü her gün yeni zamlara açarken oyunlar da bundan en çok nasibini alan kalemlerden. Bu kez zam haberi ise PlayStation cephesinden geldi.

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Henüz geçen ayki PlayStation zamlarını atlatamamışken bir zam haberi daha geldi.

Henüz geçen ayki PlayStation zamlarını atlatamamışken bir zam haberi daha geldi.

Geçtiğimiz Ocak ayında pek çok popüler PlayStation oyunu zamlanmış, bundan nasibini PlayStation Plus üyelikleri de almıştı. Fakat PlayStation cephesindeki zamlar bu kadarla da kalmadı.

Bir önceki zamdan nasibini almayan bazı oyunlar bu kez fiyat artışından kurtulamadı.

Bir önceki zamdan nasibini almayan bazı oyunlar bu kez fiyat artışından kurtulamadı.

PlayStation kanadındaki kur güncellemesi ile birlikte popüler bazı oyunlarda ciddi fiyat artışları görüyoruz. Öyle ki kimi oyunlarda zam oranları neredeyse yüzde 40'ı bulur vaziyette.

PlayStation kanadında zamlardan nasibini alan bazı oyunlar şöyle:

PlayStation kanadında zamlardan nasibini alan bazı oyunlar şöyle:

  • Hogwarts Legacy: 1,699 TL - 2,249 TL

  • Cyberpunk 2077: 1,499 TL - 1,999 TL

  • Final Fantasy XVI: 1,499 TL - 1,999 TL

  • Mortal Kombat: 1,399 TL - 1,879 TL

  • Red Dead Redemption 2: 1,199 TL - 1,629 TL

Zam haberlerinin yanında PlayStation Store'da indirimlerin devam ettiğini hatırlatmakta da yarar var.

Zam haberlerinin yanında PlayStation Store'da indirimlerin devam ettiğini hatırlatmakta da yarar var.

Zam haberleri canımızı sıksa da şu sıralar 14 Şubat tarihinde başlamış olan İndirimler Gezegeni devam ediyor. 28 Şubat tarihine kadar devam edecek olan indirimlerde kimi oyunları yüzde 75'e varan indirimlerle kütüphanenize ekleyebileceğinizi hatırlatmış olalım.

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