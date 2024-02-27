Efsane Geri Döndü: GTA San Andreas Unreal Engine 5 Oyun Motoruyla Yeniden Tasarlandı!
Efsane Geri Döndü: GTA San Andreas Unreal Engine 5 Oyun Motoruyla Yeniden Tasarlandı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
2004 yılında Rockstar Games tarafından piyasaya sürülen ve oyun dünyasında büyük bir etki yaratan Grand Theft Auto: San Andreas günümüzde halen popülerliğini koruyor.
Günümüz oyunlarının grafik kalitesine kıyasla daha eski grafiklere sahip olmasına rağmen oyun büyük bir hayran kitlesine sahip.
Ancak hayranları sevindirecek bir şekilde GTA: San Andreas, Unreal Engine 5 kullanılarak yeniden tasarlandı.
Epic Games tarafından geliştirilen Unreal Engine 5, son derece gerçekçi ve detaylı grafikler, gelişmiş ışıklandırma teknolojileri ve üstün geometri işleme kabiliyetleri ile tanınan bir oyun motorudur.
Böylelikle GTA: San Andreas çok daha canlı ve modern bir görünüme kavuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
YouTube'da Flames Per Second kanalında yayınlanan videoya göre oyunun atmosferi büyük bir dönüşüm geçirerek serinin son oyunu GTA 5'in grafik kalitesine benzer bir seviyeye ulaştı.
Ancak bunun bir konsept çalışması olduğunu ve resmi bir geliştirme olmadığını belirtelim.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın