Çim Biçme Makinesinde Bile Artık DOOM Oynayabiliyorsunuz!
Çim Biçme Makinesinde Bile Artık DOOM Oynayabiliyorsunuz!
90'ların klasikleşen ve FPS oyunlarının atası olarak sayılabilecek DOOM'u daha önce çok ilginç yerlerde çalıştıran kullanıcıları görmüştük. Şimdi ise bir çim biçme makinesi üzerinde oyunu kolaylıkla oynayabileceksiniz!
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Yılların DOOM'u her yerde oynanabiliyor!
Ancak sıra bir çim biçme makinesinde!
Biz de başka nerede oynasak diye düşünüyorduk!
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