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Çim Biçme Makinesinde Bile Artık DOOM Oynayabiliyorsunuz!

Çim Biçme Makinesinde Bile Artık DOOM Oynayabiliyorsunuz!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 10:48

90'ların klasikleşen ve FPS oyunlarının atası olarak sayılabilecek DOOM'u daha önce çok ilginç yerlerde çalıştıran kullanıcıları görmüştük. Şimdi ise bir çim biçme makinesi üzerinde oyunu kolaylıkla oynayabileceksiniz!

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Yılların DOOM'u her yerde oynanabiliyor!

Yılların DOOM'u her yerde oynanabiliyor!

Akıllı saat, hesap makinesi ve hatta ATM'lerin üzerinde bile oynanabilen DOOM'u daha önce bir liste içerisinde derlemiştik. Bu yazıda olabilecek en saçma yerlerde oynanan DOOM versiyonlarını görebilirsiniz;

Aklınızın ucundan bile geçmeyecek yerlerde DOOM oynayan kullanıcılar;

Ancak sıra bir çim biçme makinesinde!

Ancak sıra bir çim biçme makinesinde!

Husqvarna markasına ait bu robotik çim biçme makinesinde 1993 yılında çıkan DOOM'u oynamanız mümkün. Hatta bu sürüm, mod veya lisanssız bir sürüm değil. Geliştirici id Software ile yapılan ortaklık sonrası oyunu çim biçme makinesine entegre etmişler. Yani her şey lisanslı ve olması gerektiği gibi.

Biz de başka nerede oynasak diye düşünüyorduk!

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