Çim Biçme Makinesinde Bile Artık DOOM Oynayabiliyorsunuz!

Husqvarna markasına ait bu robotik çim biçme makinesinde 1993 yılında çıkan DOOM'u oynamanız mümkün. Hatta bu sürüm, mod veya lisanssız bir sürüm değil. Geliştirici id Software ile yapılan ortaklık sonrası oyunu çim biçme makinesine entegre etmişler. Yani her şey lisanslı ve olması gerektiği gibi.