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2024 Mart Ayında Çıkmasını Dört Gözle Beklediğimiz 7 Oyun!

2024 Mart Ayında Çıkmasını Dört Gözle Beklediğimiz 7 Oyun!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 22:54

2024 dolu dolu geçmeye devam ediyor. Kalabalık bir Şubat ayını geride bırakıyorken önümüzdeki günlerde bizi hangi oyunların beklediğini merak ediyor musunuz? O zaman sizi yazımıza alalım;

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1. The Thaumaturge - 4 Mart

1. The Thaumaturge - 4 Mart

Daha önce ertelenen The Thaumaturge, nihayet Mart ayının başında bizlerle birlikte olacak. Fool's Theory tarafından geliştirilen oyun, rol yapma ögelerini içerisinde barındırırken öte yandan önemli seçimlerle hikaye akışını şekillendirebileceğiniz bir yapıya sahip.

2. Taxi Life: A City Driving Simulator - 7 Mart

2. Taxi Life: A City Driving Simulator - 7 Mart

Nacon tarafından yayınlanacak olan Taxi Life: A City Driving Simulator, bütçesiz simülasyon oyunlarından biraz sıyrılıyor diyebiliriz. Kendi taksi plakanızı aldıktan sonra şirkette yükselmeye ve hatta kendi markanızı kurarak dünyada lider olmaya çalışacağınız bir içeriğe ev sahipliği yapıyor.

3. WWE 2K24 - 8 Mart

3. WWE 2K24 - 8 Mart

Amerikan Güreşi denince aklımıza gelen ilk isim elbette WWE oluyor. Senelerdir piyasaya çıkan WWE 2K serisinin yeni yapımı ise bu ayın en büyük ikinci oyunu konumunda. Sayısız güreşçi ile dilediğiniz mod içerisinde oynama şansınız bulunuyor. Ayrıca bu sene ek olarak gelen yeni içerikler de yakında açıklanacak.

4. Alone in the Dark - 20 Mart

4. Alone in the Dark - 20 Mart

Mart sonu çok yoğun bir tempoda ilerlemeye başlıyor. 90'lı yılların klasikleşmiş oyunlarından birisi olan Alone in the Dark ise yeniden uyarlanarak karşımıza çıkacak ve Mart ayının kalabalık dönemini resmi olarak başlatmış olacak!

5. Horizon Forbidden West Complete Edition - 21 Mart

5. Horizon Forbidden West Complete Edition - 21 Mart

Normal şartlarda PlayStation üzerinde oynanabilen Horizon Forbidden West, 21 Mart tarihinde PC kullanıcıları için çıkacak. Normalde Sony'nin PlayStation özel oyunlarını PC tarafına getirmeye başlamasıyla birlikte birçok oyunu oynama şansına erişen PC kullanıcıları, şimdi ise Aloy'un yeni macerasına adım atacaklar.

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6. Rise of the Ronin - 22 Mart

6. Rise of the Ronin - 22 Mart

19. Yüzyıl Japonya'sında geçecek olan Rise of the Ronin, 22 Mart günü tüm PlayStation kullanıcılarını başına kilitleyecek gibi görünüyor. Sadece PlayStation 5 için çıkacak oyunu belki ileri tarihlerde PC'de veya Xbox konsollarında da görme şansına erişiriz.

7. Dragon's Dogma 2 - 22 Mart

7. Dragon's Dogma 2 - 22 Mart

22 Mart günü iki büyük oyun çıkıyorsa hangisini oynayacağız biz? Rise of the Ronin ile birlikte Dragon's Dogma 2'de raflardaki yerini alacak. Artık hangisine daha çok ilgi duyuyorsanız ona yönelmek durumunda kalacaksınız. Çünkü bu iki oyun kendince büyük ve kitle konusunda da hiç endişeleri yok!

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