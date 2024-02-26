2024 Mart Ayında Çıkmasını Dört Gözle Beklediğimiz 7 Oyun!

22 Mart günü iki büyük oyun çıkıyorsa hangisini oynayacağız biz? Rise of the Ronin ile birlikte Dragon's Dogma 2'de raflardaki yerini alacak. Artık hangisine daha çok ilgi duyuyorsanız ona yönelmek durumunda kalacaksınız. Çünkü bu iki oyun kendince büyük ve kitle konusunda da hiç endişeleri yok!