2024 Mart Ayında Çıkmasını Dört Gözle Beklediğimiz 7 Oyun!
2024 Mart Ayında Çıkmasını Dört Gözle Beklediğimiz 7 Oyun!
2024 dolu dolu geçmeye devam ediyor. Kalabalık bir Şubat ayını geride bırakıyorken önümüzdeki günlerde bizi hangi oyunların beklediğini merak ediyor musunuz? O zaman sizi yazımıza alalım;
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1. The Thaumaturge - 4 Mart
2. Taxi Life: A City Driving Simulator - 7 Mart
3. WWE 2K24 - 8 Mart
4. Alone in the Dark - 20 Mart
5. Horizon Forbidden West Complete Edition - 21 Mart
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6. Rise of the Ronin - 22 Mart
7. Dragon's Dogma 2 - 22 Mart
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