Akla Hayale Sığmayacak Cihazlar Üzerinde Açılan Efsanevi Oyun DOOM Sizi Şoke Edecek
Akla Hayale Sığmayacak Cihazlar Üzerinde Açılan Efsanevi Oyun DOOM Sizi Şoke Edecek
Kaynak: https://www.gamesradar.com/12-things-...
Oyun dünyasının en çok tanınan serilerinden birisi olan DOOM'un serideki ilk oyunu, oyun dünyasında çığır açmasıyla birlikte neredeyse akla gelebilecek her türlü dijital veya dijital olmayan ortamda oynanabilmesiyle de meşhurdur. Hadi oyuncular DOOM'u neler üstünde oynamış hep birlikte görelim...👇
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1. Oynaması pek kolay olmasa da bir kullanıcı DOOM'u akıllı saat üzerinde çalıştırmayı başardı.
2. MacBook'larda olan touch bar üzerinde oynamayan bir başka oyuncu. 👇
3. Elinde fazlasıyla patates bulunduran bir kullanıcı, bir hesap makinası üstünde DOOM oynamak için kaç kilo patates gerekir sorusunu cevapladı. Tam 45 kilo patatesin ürettiği enerji ile DOOM oynayabilirsiniz.
4. İş yerinde eğlenmeyi seven bir kullanıcı DOOM'u bir yazıcı üzerinde çalıştırmayı başardı.
5. Büyücülük olsa gerek dedirten bir kullanıcı da DOOM'u grafik hesaplayıcısı üzerinde çalıştırmayı başardı: RAM ya da işlemcisiz DOOM oynama keyfi! 😂
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6. Kütüphane tabletlerinden sokaklardaki dijital ekranlara, DOOM'un çalışmayacağı bir yer yok!
7. Akıllı saatleri bir yana bırakıp biraz da nostalji yaşayalım. İşte eski bir telefon üstünde DOOM.
8. Bir o eksik kalmıştı dedirten bir kullanıcı da 1998'den kalma bir kamera üzerinde DOOM oynamanın keyfini çıkarıyor...
9. Müzik dinlemeye gerek yok onun yerine DOOM var. İşte eski bir IPOD üzerinde DOOM!
10. Para çekmek için geldiğiniz ATM'de DOOM oynadığınızı hayal edin...
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11. Biraz da 'inception': DOOM içinde DOOM oynayan bir kullanıcı.
12. Daha saçması olamaz derken... Dijital hamilelik testi üstünde DOOM.
13. Bir başka oyuncu da mikrodalga fırın üzerinde DOOM oynamayı başardı.
14. Yeterince Red Stone ile sizde Minecraft oynarken DOOM oynama şansını yakalayabilirsiniz...
15. Son olarak: İşte bakteri hücreleri üzerinde DOOM oynamayı başaran bir dahi.
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