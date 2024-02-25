Akla Hayale Sığmayacak Cihazlar Üzerinde Açılan Efsanevi Oyun DOOM Sizi Şoke Edecek

Oyun dünyasının en çok tanınan serilerinden birisi olan DOOM'un serideki ilk oyunu, oyun dünyasında çığır açmasıyla birlikte neredeyse akla gelebilecek her türlü dijital veya dijital olmayan ortamda oynanabilmesiyle de meşhurdur. Hadi oyuncular DOOM'u neler üstünde oynamış hep birlikte görelim...👇