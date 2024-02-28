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Geçen Hafta Sızdırılan F1 24'ü Bugün Resmen Duyurdular: Fiyatı İse Dudak Uçuklatıyor

Geçen Hafta Sızdırılan F1 24'ü Bugün Resmen Duyurdular: Fiyatı İse Dudak Uçuklatıyor

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 11:10

Yarış tutkunlarını sevindirecek bir haber ile karşınızdayız. Geçen hafta içeriği sızdırılan F1 24'ün bugün resmi olarak ön siparişe açıldığını görüyoruz.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ek duyuru Nisan ayında gelecek.

Ek duyuru Nisan ayında gelecek.

Şimdilik sadece çıkacağı platformları ve ön sipariş fiyatını öğrenebildiğimiz F1 24 için en net açıklamalar Nisan ayı içerisinde gelecek. Ayrıca çıkış tarihi de son gelen bilgiyle beraber kesinleşmiş oldu.

Oyun PC, PlayStation 4/5, Xbox One ve Xbox Series konsolları için çıkacak.

31 Mayıs günü çıkacak.

31 Mayıs günü çıkacak.

F1 tutkunlarının heyecanla beklediği serinin yeni oyunu, 31 Mayıs günü piyasaya sürülecek. Şu an için sadece ön siparişe açılan oyunun fiyatı ise dudak uçuklatıyor. Epic Games Store üzerinden 2.599,99 TL'ye alabildiğiniz oyunu Steam üzerinden ise 69,99 dolara temin edebiliyorsunuz.

Serinin önceki oyunlarına sahipseniz sizi güzel sürprizler bekliyor;

Serinin önceki oyunlarına sahipseniz sizi güzel sürprizler bekliyor;

Şayet F1 21, 22 ve 23 sahibiyseniz o halde 24'ün Champions Edition sürümüne %15 indirim hakkı kazanıyorsunuz. Ayrıca F1 23 sahipleri oyunu ön sipariş ile satın aldığı durumda ek içerikler kazanacak ve Time Trial meydan okumalarının kilidini açabilecek.

PC tarafında istenen sistem gereksinimleri ise şu şekilde;

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