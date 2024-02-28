Geçen Hafta Sızdırılan F1 24'ü Bugün Resmen Duyurdular: Fiyatı İse Dudak Uçuklatıyor

Şimdilik sadece çıkacağı platformları ve ön sipariş fiyatını öğrenebildiğimiz F1 24 için en net açıklamalar Nisan ayı içerisinde gelecek. Ayrıca çıkış tarihi de son gelen bilgiyle beraber kesinleşmiş oldu.

Oyun PC, PlayStation 4/5, Xbox One ve Xbox Series konsolları için çıkacak.