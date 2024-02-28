Geçen Hafta Sızdırılan F1 24'ü Bugün Resmen Duyurdular: Fiyatı İse Dudak Uçuklatıyor
Geçen Hafta Sızdırılan F1 24'ü Bugün Resmen Duyurdular: Fiyatı İse Dudak Uçuklatıyor
Yarış tutkunlarını sevindirecek bir haber ile karşınızdayız. Geçen hafta içeriği sızdırılan F1 24'ün bugün resmi olarak ön siparişe açıldığını görüyoruz.
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Ek duyuru Nisan ayında gelecek.
31 Mayıs günü çıkacak.
Serinin önceki oyunlarına sahipseniz sizi güzel sürprizler bekliyor;
PC tarafında istenen sistem gereksinimleri ise şu şekilde;
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