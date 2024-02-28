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Yeni Battlefield Oyunundan İlk Sızıntı Geldi! Ücretsiz Battle Royale Modu Olacak!

Yeni Battlefield Oyunundan İlk Sızıntı Geldi! Ücretsiz Battle Royale Modu Olacak!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 15:41

Battlefield serisinin son oyunu olan 2042, bundan yaklaşık 3 sene önce piyasaya sürülmüştü. Bir sonraki Battlefield oyunundan da çıkış tarihi dahil birçok yeni söylenti ortaya çıktı.

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Battlefield gelecek temasında ısrarcı.

Battlefield gelecek temasında ısrarcı.

Insıder Gaming'den gelen söylentilere göre yeni Battlefield oyununun teması, temel yapısı ve çıkış tarihi gibi birçok detay bizlerle buluştu. Güvenilir bir kaynak olan Tom Handerson'un aktardığı bilgilere göre yeni Battlefield oyununda da yakın geleceğe gideceğiz. Oyunun 2025 ile 2030 tarihleri arasında geçmesi planlanıyor.

Ücretsiz bir Battle Royale modu eklenecek.

Ücretsiz bir Battle Royale modu eklenecek.

Call of Duty'nin Warzone modundaki başarısından ilham alan Battlefield, kendi oyununa da oynaması ücretsiz bir Battle Royale modu ekleyecek. Battlefield 2042 geliştiricileri, daha önce Escape From Tarkov'dan ilham alıp benzer bir modu da oyunlarına eklemişti.

Electronic Arts da köklere dönüyor.

Electronic Arts da köklere dönüyor.

Battlefield 2042 ile 128 kişilik sunucular açılmıştı. Sadece yeni nesil için gelen bu kalabalık savaş alanı, beklediği ilgiyi ve oyuncu sayısını yakalayamadı. Bu da geliştirici ekibi 64 kişilik sunuculara geri dönmeye yönlendirmiş gibi görünüyor. Tom Henderson'un aktardığı bilgilere göre yeni oyunda 64 kişilik sunucular ana odak olacak.

Yeni Battlefield oyunu önümüzdeki yıl çıkmayı planlıyor.

Yeni Battlefield oyunu önümüzdeki yıl çıkmayı planlıyor.

Tom Henderson'un edindiği bilgiler arasında çıkış tarihi hakkında detaylar da mevcut. Bu bilgilere göre yeni Battlefield oyunu 2025 yılının son çeyreğinde piyasaya sürülmeyi hedefliyor. Serinin önceki oyunlarının çıkış aralıkları ve dönemleri de bu durumu destekler nitelikte.

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