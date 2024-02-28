Yeni Battlefield Oyunundan İlk Sızıntı Geldi! Ücretsiz Battle Royale Modu Olacak!

Insıder Gaming'den gelen söylentilere göre yeni Battlefield oyununun teması, temel yapısı ve çıkış tarihi gibi birçok detay bizlerle buluştu. Güvenilir bir kaynak olan Tom Handerson'un aktardığı bilgilere göre yeni Battlefield oyununda da yakın geleceğe gideceğiz. Oyunun 2025 ile 2030 tarihleri arasında geçmesi planlanıyor.