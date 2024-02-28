Yeni Battlefield Oyunundan İlk Sızıntı Geldi! Ücretsiz Battle Royale Modu Olacak!
Yeni Battlefield Oyunundan İlk Sızıntı Geldi! Ücretsiz Battle Royale Modu Olacak!
Battlefield serisinin son oyunu olan 2042, bundan yaklaşık 3 sene önce piyasaya sürülmüştü. Bir sonraki Battlefield oyunundan da çıkış tarihi dahil birçok yeni söylenti ortaya çıktı.
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Battlefield gelecek temasında ısrarcı.
Ücretsiz bir Battle Royale modu eklenecek.
Electronic Arts da köklere dönüyor.
Yeni Battlefield oyunu önümüzdeki yıl çıkmayı planlıyor.
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