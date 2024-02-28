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Turkcell ve Ericsson, Yeni 6G Bağlantı Teknolojisi için Güçlerini Birleştirdi!

Turkcell ve Ericsson, Yeni 6G Bağlantı Teknolojisi için Güçlerini Birleştirdi!

Turkcell
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 15:29

Turkcell ve Ericsson, 6G alanındaki AR-GE çalışmalarını ve Türkiye'nin teknolojik ilerlemesini hızlandırmak amacıyla yeni bir iş birliği anlaşması imzaladı.👇

Kaynak: https://medya.turkcell.com.tr/bulleti...
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Turkcell ve Ericsson Araştırma Merkezi, gelişmekte olan teknolojilerle ilgili bilgi paylaşımı ve araştırma konularında yeni bir iş birliği anlaşması imzaladı.

Turkcell ve Ericsson Araştırma Merkezi, gelişmekte olan teknolojilerle ilgili bilgi paylaşımı ve araştırma konularında yeni bir iş birliği anlaşması imzaladı.

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör ile Ericsson Orta Doğu & Afrika Bölgesi Başkan Yardımcısı ve Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC24) gerçekleştirilen imza töreninde bir araya geldi.

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör ile Ericsson Orta Doğu & Afrika Bölgesi Başkan Yardımcısı ve Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC24) gerçekleştirilen imza töreninde bir araya geldi.

Taraflar arasındaki anlaşma kapsamında, İstanbul'daki Ericsson Araştırma Merkezi, halihazırda Türkiye'nin 6G laboratuvarına sahip ilk ve tek operatörü Turkcell ile ikili araştırma girişimlerini teşvik edecek.

Taraflar arasındaki anlaşma kapsamında, İstanbul'daki Ericsson Araştırma Merkezi, halihazırda Türkiye'nin 6G laboratuvarına sahip ilk ve tek operatörü Turkcell ile ikili araştırma girişimlerini teşvik edecek.

Ericsson ve Turkcell, Türkiye'nin ulusal teknoloji ekosisteminin ilerlemesinde kritik rol oynayarak, devrim niteliğindeki teknolojilerin gelişmesini ve inovasyonunu hızlandıracak.

Ericsson ve Turkcell, Türkiye'nin ulusal teknoloji ekosisteminin ilerlemesinde kritik rol oynayarak, devrim niteliğindeki teknolojilerin gelişmesini ve inovasyonunu hızlandıracak.

Bu bağlamda, iki şirketin güvenlik, yapay zeka, makine öğrenimi ile genel 6G vizyonu ve mimarisine odaklanması doğrultusunda geliştirilecekleri yenilikçi kullanım senaryolarına zemin hazırlanacak.

Bu bağlamda, iki şirketin güvenlik, yapay zeka, makine öğrenimi ile genel 6G vizyonu ve mimarisine odaklanması doğrultusunda geliştirilecekleri yenilikçi kullanım senaryolarına zemin hazırlanacak.
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Yeni işbirliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, Ericsson ile gerçekleştirdikleri anlaşmanın, telekomünikasyon teknolojilerindeki inovasyon ve gelişime öncülük etme hedeflerinde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Yeni işbirliğine ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, Ericsson ile gerçekleştirdikleri anlaşmanın, telekomünikasyon teknolojilerindeki inovasyon ve gelişime öncülük etme hedeflerinde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör:

'Dijital dönüşümünü tamamlamış, programlanabilir bir fiziksel dünyada hayati bir rol oynayacak 6G, bağlanabilirliği ve sürdürülebilirliği teşvik edecek. 6G teknolojisi, ciddi AR-GE yatırımları gerektiriyor. Turkcell olarak biz de bu alana yatırım yapmaya kararlıyız ve ülke olarak da bu yatırımların karşılığını alacağımıza gönülden inanıyoruz.'

Mevcut ekosistemleri ve 5G teknolojisinin gelişimini dikkate alarak, 6G'ye ilişkin bir yol haritası çizmek ve geleceğin yeni nesil ağlarında kilit önem taşıyacak teknolojik ilerlemeleri sağlamak için Ericsson ile çalışacağız.'

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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