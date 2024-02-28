Yargıtay'dan Emsal Karar: WhatsApp Yazışmaları, Bundan Böyle Tek Başına Delil Olarak Kabul Edilebilecek!
Yargıtay'dan Emsal Karar: WhatsApp Yazışmaları, Bundan Böyle Tek Başına Delil Olarak Kabul Edilebilecek!
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Yargıtay, Bursa 3. Ticaret Mahkemesi'nde görülen bir alacak davasında, ünlü çevrimiçi mesajlaşma platformu WhatsApp'taki yazışmalar için oldukça önemli bir karara imza attı.
Taraflardan birinin alacak delili olarak WhatsApp yazışmalarını sunduğu davada, mahkeme mevcut yazışmaları esas delil olarak kabul etmedi ve ortada bir senet olmadığı için davanın reddine karar verdi.
Ancak, söz konusu karar Yargıtay'dan döndü ve Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, daha öncesinde "yan delil" olarak kullanılabilen WhatsApp yazışmalarını tek başına delil saydı.
Yargıtay'ın davada emsal olarak karar verdiği WhatsApp yazışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Avukat Serkan Günel, yazışmaların delil olarak kabul edilmesi için kişinin konuşmanın bir tarafı olması ve yazışmaları kayıt altına alması gerektiğini ifade etti.
Günel ayrıca, konu ile ilişkin olarak, "Özel hukuk, alacak, boşanma davalarında kişinin aldattığına ilişkin, mal kaçırdığına ilişkin yazışmaları delil olarak kabul ediliyor" ifadelerini kullandı.
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Uzmanlar ek olarak, Yargıtay kararı emsal olarak kabul ediliyor olsa da, WhatsApp yazışmalarının tek başlarına delil kabul edilebilmeleri için öncelikle bilirkişi incelemesinin yapılması gerektiğini belirtiyor.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce WhatsApp yazışmaları tek başına delil olarak sayılmalı mı?
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