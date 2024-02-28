Yargıtay'dan Emsal Karar: WhatsApp Yazışmaları, Bundan Böyle Tek Başına Delil Olarak Kabul Edilebilecek!

Avukat Serkan Günel:

'Burada delili sunan kişi, bu yazışmanın bir tarafı olması gerekiyor ve kendisinin kaydediyor olması lazım ki delil olarak sunabilsin çünkü elektronik ortamdaki deliller her zaman oluşturabilir delillerdir.'

'Mesela WhatsApp grupları 100-150 kişinin olduğu konuşma grubunda olan bir kişi, buradaki yazışmaları mahkemeye delil olarak sunabiliyor çünkü konuşmanın bir tarafı.'