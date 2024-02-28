Görüş Bildir
Haberler
Teknoloji
Yargıtay'dan Emsal Karar: WhatsApp Yazışmaları, Bundan Böyle Tek Başına Delil Olarak Kabul Edilebilecek!

Yargıtay'dan Emsal Karar: WhatsApp Yazışmaları, Bundan Böyle Tek Başına Delil Olarak Kabul Edilebilecek!

Yargıtay Sosyal Medya whatsapp
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 14:53

Yargıtay, Ticaret Mahkemesi'nde görülen bir davada verdiği emsal karar ile birlikte artık WhatsApp yazışmalarının tek başına delil sayılabileceğine hükmetti.👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yargıtay, Bursa 3. Ticaret Mahkemesi'nde görülen bir alacak davasında, ünlü çevrimiçi mesajlaşma platformu WhatsApp'taki yazışmalar için oldukça önemli bir karara imza attı.

Yargıtay, Bursa 3. Ticaret Mahkemesi'nde görülen bir alacak davasında, ünlü çevrimiçi mesajlaşma platformu WhatsApp'taki yazışmalar için oldukça önemli bir karara imza attı.

Taraflardan birinin alacak delili olarak WhatsApp yazışmalarını sunduğu davada, mahkeme mevcut yazışmaları esas delil olarak kabul etmedi ve ortada bir senet olmadığı için davanın reddine karar verdi.

Taraflardan birinin alacak delili olarak WhatsApp yazışmalarını sunduğu davada, mahkeme mevcut yazışmaları esas delil olarak kabul etmedi ve ortada bir senet olmadığı için davanın reddine karar verdi.

Ancak, söz konusu karar Yargıtay'dan döndü ve Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, daha öncesinde "yan delil" olarak kullanılabilen WhatsApp yazışmalarını tek başına delil saydı.

Ancak, söz konusu karar Yargıtay'dan döndü ve Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, daha öncesinde "yan delil" olarak kullanılabilen WhatsApp yazışmalarını tek başına delil saydı.

Yargıtay'ın davada emsal olarak karar verdiği WhatsApp yazışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Avukat Serkan Günel, yazışmaların delil olarak kabul edilmesi için kişinin konuşmanın bir tarafı olması ve yazışmaları kayıt altına alması gerektiğini ifade etti.

Yargıtay'ın davada emsal olarak karar verdiği WhatsApp yazışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Avukat Serkan Günel, yazışmaların delil olarak kabul edilmesi için kişinin konuşmanın bir tarafı olması ve yazışmaları kayıt altına alması gerektiğini ifade etti.

Avukat Serkan Günel:

'Burada delili sunan kişi, bu yazışmanın bir tarafı olması gerekiyor ve kendisinin kaydediyor olması lazım ki delil olarak sunabilsin çünkü elektronik ortamdaki deliller her zaman oluşturabilir delillerdir.'

'Mesela WhatsApp grupları 100-150 kişinin olduğu konuşma grubunda olan bir kişi, buradaki yazışmaları mahkemeye delil olarak sunabiliyor çünkü konuşmanın bir tarafı.'

Günel ayrıca, konu ile ilişkin olarak, "Özel hukuk, alacak, boşanma davalarında kişinin aldattığına ilişkin, mal kaçırdığına ilişkin yazışmaları delil olarak kabul ediliyor" ifadelerini kullandı.

Günel ayrıca, konu ile ilişkin olarak, "Özel hukuk, alacak, boşanma davalarında kişinin aldattığına ilişkin, mal kaçırdığına ilişkin yazışmaları delil olarak kabul ediliyor" ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Uzmanlar ek olarak, Yargıtay kararı emsal olarak kabul ediliyor olsa da, WhatsApp yazışmalarının tek başlarına delil kabul edilebilmeleri için öncelikle bilirkişi incelemesinin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Uzmanlar ek olarak, Yargıtay kararı emsal olarak kabul ediliyor olsa da, WhatsApp yazışmalarının tek başlarına delil kabul edilebilmeleri için öncelikle bilirkişi incelemesinin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce WhatsApp yazışmaları tek başına delil olarak sayılmalı mı?

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?