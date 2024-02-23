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WhatsApp'a Yeni Gelecek Güncellemeyle Yüksek Kaliteli Fotoğraf ve Video Paylaşımı Kolaylaşacak!

WhatsApp'a Yeni Gelecek Güncellemeyle Yüksek Kaliteli Fotoğraf ve Video Paylaşımı Kolaylaşacak!

whatsapp
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
23.02.2024 - 14:19

WhatsApp, kullanıcıların ayarlar menüsünden fotoğraf ve video gönderimlerini varsayılan olarak HD kalitede göndermelerini sağlayacak bir güncelleme getirmeye hazırlanıyor. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1

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WhatsApp geçen yıl kullanıcılarına yüksek kalitede fotoğraf ve video paylaşımı yapma imkanı sunmuştu.

WhatsApp geçen yıl kullanıcılarına yüksek kalitede fotoğraf ve video paylaşımı yapma imkanı sunmuştu.

Ancak bu özellikten faydalanabilmek için her paylaşımda HD kalite seçeneğinin manuel olarak işaretlenmesi gerekiyordu.

Ancak bu özellikten faydalanabilmek için her paylaşımda HD kalite seçeneğinin manuel olarak işaretlenmesi gerekiyordu.

WhatsApp bu özelliğini güncelleyerek artık kullanıcıların ayarlar menüsünden gönderilecek fotoğraf ve videoların kalitesini seçmelerine olanak tanıyacak.

WhatsApp bu özelliğini güncelleyerek artık kullanıcıların ayarlar menüsünden gönderilecek fotoğraf ve videoların kalitesini seçmelerine olanak tanıyacak.

Böylece kullanıcılar istedikleri takdirde varsayılan olarak yüksek kaliteli medya gönderimi yapabilecekler.

Böylece kullanıcılar istedikleri takdirde varsayılan olarak yüksek kaliteli medya gönderimi yapabilecekler.

Bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz açıklanmadı.

Bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz açıklanmadı.
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Ayrıca WhatsApp'ın fotoğraf ve videoları orijinal kalitede gönderme olanağını sağlayıp sağlamayacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor.

Ayrıca WhatsApp'ın fotoğraf ve videoları orijinal kalitede gönderme olanağını sağlayıp sağlamayacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor.

Şu anki durumda orijinal kalitede fotoğraf ve video göndermek isteyen kullanıcıların bu dosyaları belge olarak paylaşmaları gerekiyor.

Şu anki durumda orijinal kalitede fotoğraf ve video göndermek isteyen kullanıcıların bu dosyaları belge olarak paylaşmaları gerekiyor.

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