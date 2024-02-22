Geri Sayım Başladı: Apple’dan Samsung Galaxy Ring'e Rakip Olacak Akıllı Yüzük Geliyor!
Geri Sayım Başladı: Apple’dan Samsung Galaxy Ring'e Rakip Olacak Akıllı Yüzük Geliyor!
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Son zamanlarda akıllı giyilebilir teknolojiler alanında rekabet giderek artıyor. Bu rekabetin en yeni örneklerinden biri de akıllı yüzükler pazarında yaşanıyor.
Android platformunun önde gelen ismi Samsung, ocak ayında düzenlediği Unpacked etkinliğinde yeni ürünü Galaxy Ring'i tanıttı.
Teknoloji dünyasında büyük bir ilgi uyandıran bu gelişmeyle birlikte benzer bir hamlenin Apple'dan gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Nitekim son haberlere göre Apple akıllı yüzük sektörüne adım atmaya hazırlanıyor.
Yıllar boyunca birçok patent başvurusu ile akıllı yüzük üzerine çalıştığı bilinen Apple, söz konusu rekabeti daha da kızıştıracak gibi görünüyor.
Şirketin, Samsung'un Galaxy Ring'i piyasaya sürme planlarına paralel olarak kendi akıllı yüzüğünü tanıtmaya yakın olduğu bildiriliyor.
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İlk kez 2007 yılında ortaya çıkan söylentiler ve ardından yapılan patent başvuruları Apple'ın bu alanda ciddi bir ar-ge faaliyeti yürüttüğünü gösteriyor.
Apple'ın geliştirdiği akıllı yüzüğün, Apple Ring adı altında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yüzük, kullanıcıların etkileşimini kolaylaştıracak bir dokunmatik ekran, akıllı zil ve kısa mesafeli kablosuz iletişim özelliklerine sahip olacak.
Ayrıca, ivmeölçer ve jiroskop gibi sensörlerle donatılarak kullanıcının hareketlerini takip edebilecek ve kalp atış hızı gibi sağlık verilerini izleyebilecek kapasiteye sahip olması planlanıyor.
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