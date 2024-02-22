Windows 11'in Gelişmiş Yapay Zeka Asistanı Copilot, Performans ve Veri Odaklı Yeni Özelliklerine Kavuştu!
Windows 11'in Gelişmiş Yapay Zeka Asistanı Copilot, Performans ve Veri Odaklı Yeni Özelliklerine Kavuştu!
Microsoft, geçtiğimiz günlerde yayınladığı Windows 11 güncellemesiyle beraber yapay zeka asistanı Copilot için bazı yeni özellikleri hayata geçirdi. 👇
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Microsoft, geçtiğimiz sene hayata geçirdiği yapay zeka asistanı Copilot'u geliştirmeye devam ediyor.
ABD merkezli yazılım devi son olarak, kısa süre önce yayınladığı yeni Windows beta güncellemesiyle birlikte Copilot için bir dizi yeni özelliği kullanıma sundu.
Copilot henüz sadece geliştiriciler için yayınlanan Preview Build 26058 güncellemesi ile birlikte, daha öncesinde sahip olduğu tema değiştirme, erkan görüntüsü alma ve pencere kapatma gibi kullanışlı yeteneklerinin yanında bazı veri işleme ve performans odaklı özelliklere de ev sahipliği yapmaya başladı.
Microsoft'un gelişmiş yapay zeka asistanı, artık kablosuz ağları listeleme, sistem bilgilerini listeleme, pil hakkında bilgi verme, başlangıç uygulamalarını listeleme ve IP adresini görüntüleme gibi pek çok işlemi kolayca gerçekleştirebiliyor.
Ek olarak, söz konusu güncellemenin ardından Copilot'un metin boyutunu değiştirme, yüksek kontrastı açma, sesli yazmayı başlatma ve anlatıcıyı açma gibi komutları da yerine getirebildiği açıklandı.
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Öte yandan Microsoft'un, Copilot için oldukça kullanışlı yeni özellikler sunan Windows Preview Build 26058 güncellemesini tüm kullanıcılar için tam olarak ne zaman yayınlanacağı konusu hala belirsizliğini koruyor.
Peki siz Copilot'a gelen yeni özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz...
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