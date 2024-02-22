Windows 11'in Gelişmiş Yapay Zeka Asistanı Copilot, Performans ve Veri Odaklı Yeni Özelliklerine Kavuştu!

Son güncellemeyle birlikte Windows Copilot'un sahip olduğu yeni özelliklerin tümü ise şöyle:

Kullanılabilir kablosuz ağları listelemek.

Sistem veya cihaz bilgilerini listelemek.

Pil bilgisi vermek.

Depolama alanını temizlemek.

Geri dönüşüm kutusunu boşaltmak.

Pil tasarruf moduna geçmek.

Başlangıç ​​uygulamalarını göstermek.

IP adresini göstermek.

Sistem, cihaz veya depolama hakkında bilgiler vermek.

Anlatıcıyı açmak.

Sesli erişimi açmak.

Büyüteci açmak.

Metin boyutunu değiştirmek.

Canlı altyazı başlatmak.

Yüksek kontrastı açmak.

Sesle yazmayı başlatmak.