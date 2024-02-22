Görüş Bildir
Haberler
Teknoloji
Yapay Zeka
Windows 11'in Gelişmiş Yapay Zeka Asistanı Copilot, Performans ve Veri Odaklı Yeni Özelliklerine Kavuştu!

Windows 11'in Gelişmiş Yapay Zeka Asistanı Copilot, Performans ve Veri Odaklı Yeni Özelliklerine Kavuştu!

Microsoft Yapay Zeka
Barış Toku
Barış Toku - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 14:59

Microsoft, geçtiğimiz günlerde yayınladığı Windows 11 güncellemesiyle beraber yapay zeka asistanı Copilot için bazı yeni özellikleri hayata geçirdi. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Microsoft, geçtiğimiz sene hayata geçirdiği yapay zeka asistanı Copilot'u geliştirmeye devam ediyor.

Microsoft, geçtiğimiz sene hayata geçirdiği yapay zeka asistanı Copilot'u geliştirmeye devam ediyor.

ABD merkezli yazılım devi son olarak, kısa süre önce yayınladığı yeni Windows beta güncellemesiyle birlikte Copilot için bir dizi yeni özelliği kullanıma sundu.

ABD merkezli yazılım devi son olarak, kısa süre önce yayınladığı yeni Windows beta güncellemesiyle birlikte Copilot için bir dizi yeni özelliği kullanıma sundu.

Copilot henüz sadece geliştiriciler için yayınlanan Preview Build 26058 güncellemesi ile birlikte, daha öncesinde sahip olduğu tema değiştirme, erkan görüntüsü alma ve pencere kapatma gibi kullanışlı yeteneklerinin yanında bazı veri işleme ve performans odaklı özelliklere de ev sahipliği yapmaya başladı.

Copilot henüz sadece geliştiriciler için yayınlanan Preview Build 26058 güncellemesi ile birlikte, daha öncesinde sahip olduğu tema değiştirme, erkan görüntüsü alma ve pencere kapatma gibi kullanışlı yeteneklerinin yanında bazı veri işleme ve performans odaklı özelliklere de ev sahipliği yapmaya başladı.

Microsoft'un gelişmiş yapay zeka asistanı, artık kablosuz ağları listeleme, sistem bilgilerini listeleme, pil hakkında bilgi verme, başlangıç uygulamalarını listeleme ve IP adresini görüntüleme gibi pek çok işlemi kolayca gerçekleştirebiliyor.

Microsoft'un gelişmiş yapay zeka asistanı, artık kablosuz ağları listeleme, sistem bilgilerini listeleme, pil hakkında bilgi verme, başlangıç uygulamalarını listeleme ve IP adresini görüntüleme gibi pek çok işlemi kolayca gerçekleştirebiliyor.

Ek olarak, söz konusu güncellemenin ardından Copilot'un metin boyutunu değiştirme, yüksek kontrastı açma, sesli yazmayı başlatma ve anlatıcıyı açma gibi komutları da yerine getirebildiği açıklandı.

Ek olarak, söz konusu güncellemenin ardından Copilot'un metin boyutunu değiştirme, yüksek kontrastı açma, sesli yazmayı başlatma ve anlatıcıyı açma gibi komutları da yerine getirebildiği açıklandı.

Son güncellemeyle birlikte Windows Copilot'un sahip olduğu yeni özelliklerin tümü ise şöyle:

  • Kullanılabilir kablosuz ağları listelemek.

  • Sistem veya cihaz bilgilerini listelemek.

  • Pil bilgisi vermek.

  • Depolama alanını temizlemek.

  • Geri dönüşüm kutusunu boşaltmak.

  • Pil tasarruf moduna geçmek.

  • Başlangıç ​​uygulamalarını göstermek.

  • IP adresini göstermek.

  • Sistem, cihaz veya depolama hakkında bilgiler vermek.

  • Anlatıcıyı açmak.

  • Sesli erişimi açmak.

  • Büyüteci açmak.

  • Metin boyutunu değiştirmek.

  • Canlı altyazı başlatmak.

  • Yüksek kontrastı açmak.

  • Sesle yazmayı başlatmak.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Öte yandan Microsoft'un, Copilot için oldukça kullanışlı yeni özellikler sunan Windows Preview Build 26058 güncellemesini tüm kullanıcılar için tam olarak ne zaman yayınlanacağı konusu hala belirsizliğini koruyor.

Öte yandan Microsoft'un, Copilot için oldukça kullanışlı yeni özellikler sunan Windows Preview Build 26058 güncellemesini tüm kullanıcılar için tam olarak ne zaman yayınlanacağı konusu hala belirsizliğini koruyor.

Peki siz Copilot'a gelen yeni özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz...

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın