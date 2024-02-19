Yerli ve Milli Yapay Zeka: ASELSAN ChatGPT'ye Meydan Okuyacak ASEL GPT'yi Geliştireceklerini Duyurdu!
Yerli ve Milli Yapay Zeka: ASELSAN ChatGPT'ye Meydan Okuyacak ASEL GPT'yi Geliştireceklerini Duyurdu!
ASELSAN, ChatGPT'ye benzer bir yapay zeka teknolojisi olan ASEL GPT üzerinde çalışmaya başladığını açıkladı. Bu teknolojinin HAVELSAN'ın MAIN isimli yapay zeka teknolojisine benzer özellikler taşıyacağı düşünülüyor. Detaylar içerikte. 👇
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Son dönemlerde yapay zeka teknolojileri Türkiye'nin savunma sanayii firmalarının dikkatini çekmeye devam ediyor.
Bu alandaki gelişmeleri takip eden HAVELSAN'ın ardından ASELSAN da kendi yerli ve milli yapay zeka modelini geliştirme kararı aldığını duyurdu.
ASELSAN'ın Teknoloji ve Strateji Yönetimi Başkan Yardımcısı Taha Yücel, ASEL GPT isimli projeyi ilk kez kamuoyu ile paylaştı.
HAVELSAN daha önce kamu sektörüne yönelik ChatGPT benzeri MAIN adını taşıyan bir yapay zeka sistemi geliştirdiğini açıklamıştı.
Kapalı devre bir yapıya sahip olan bu sistem özellikle yüksek düzeyde veri güvenliğine sahip olmasıyla ön plana çıkmakta.
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ASELSAN tarafından geliştirilecek ASEL GPT'nin de benzer şekilde veri güvenliğine odaklanması bekleniyor ancak bu yapay zeka modelinin halka açık olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.
ASELSAN Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Taha Yücel’in açıklaması şu şekilde:
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