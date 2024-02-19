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Yerli ve Milli Yapay Zeka: ASELSAN ChatGPT'ye Meydan Okuyacak ASEL GPT'yi Geliştireceklerini Duyurdu!

Yerli ve Milli Yapay Zeka: ASELSAN ChatGPT'ye Meydan Okuyacak ASEL GPT'yi Geliştireceklerini Duyurdu!

Aselsan Yapay Zeka
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 14:08

ASELSAN, ChatGPT'ye benzer bir yapay zeka teknolojisi olan ASEL GPT üzerinde çalışmaya başladığını açıkladı. Bu teknolojinin HAVELSAN'ın MAIN isimli yapay zeka teknolojisine benzer özellikler taşıyacağı düşünülüyor. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1

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Son dönemlerde yapay zeka teknolojileri Türkiye'nin savunma sanayii firmalarının dikkatini çekmeye devam ediyor.

Son dönemlerde yapay zeka teknolojileri Türkiye'nin savunma sanayii firmalarının dikkatini çekmeye devam ediyor.

Bu alandaki gelişmeleri takip eden HAVELSAN'ın ardından ASELSAN da kendi yerli ve milli yapay zeka modelini geliştirme kararı aldığını duyurdu.

Bu alandaki gelişmeleri takip eden HAVELSAN'ın ardından ASELSAN da kendi yerli ve milli yapay zeka modelini geliştirme kararı aldığını duyurdu.

ASELSAN'ın Teknoloji ve Strateji Yönetimi Başkan Yardımcısı Taha Yücel, ASEL GPT isimli projeyi ilk kez kamuoyu ile paylaştı.

ASELSAN'ın Teknoloji ve Strateji Yönetimi Başkan Yardımcısı Taha Yücel, ASEL GPT isimli projeyi ilk kez kamuoyu ile paylaştı.

HAVELSAN daha önce kamu sektörüne yönelik ChatGPT benzeri MAIN adını taşıyan bir yapay zeka sistemi geliştirdiğini açıklamıştı.

HAVELSAN daha önce kamu sektörüne yönelik ChatGPT benzeri MAIN adını taşıyan bir yapay zeka sistemi geliştirdiğini açıklamıştı.

Kapalı devre bir yapıya sahip olan bu sistem özellikle yüksek düzeyde veri güvenliğine sahip olmasıyla ön plana çıkmakta.

Kapalı devre bir yapıya sahip olan bu sistem özellikle yüksek düzeyde veri güvenliğine sahip olmasıyla ön plana çıkmakta.
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ASELSAN tarafından geliştirilecek ASEL GPT'nin de benzer şekilde veri güvenliğine odaklanması bekleniyor ancak bu yapay zeka modelinin halka açık olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.

ASELSAN tarafından geliştirilecek ASEL GPT'nin de benzer şekilde veri güvenliğine odaklanması bekleniyor ancak bu yapay zeka modelinin halka açık olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.

ASELSAN Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Taha Yücel’in açıklaması şu şekilde:

ASELSAN Teknoloji ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Taha Yücel’in açıklaması şu şekilde:

“Yapay zekayı mümkün olduğu kadar süreçlerimizde bulundurmak ve yapay zekada iddialı oyuncu olmak ülkemiz, sektörümüz ve ASELSAN için önemli bir hedef. Bazı teknolojiler ciddi bir ölçek, yatırım ve altyapı gerektiriyor. Bunları gerçekleştirmek çok zaman alıyor. Yazılım tabanlı teknolojilerde bunları daha düşük ihtiyaçlarla gerçekleştirmek mümkün. Yapay zeka da böyle bir fırsat. Bundan uzak kalmamamız lazım. ASELSAN yapay zekayı tüm süreçlerinin bir parçası haline getirdi. ASELSAN Yapay Zeka Stratejisi hazırlıyoruz. ASEL GPT dediğimiz bir projeyi de hayata geçiriyoruz.” 

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