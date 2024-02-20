Google Şirket Çalışanlarının Kod Yazmalarına Yardımcı Olan Yapay Zeka Modeli Goose'u Geliştirdi!

Google, sadece şirket içinde kullanılmak üzere Goose adını verdiği bir yapay zeka modeli geliştirdi. Bu yeni modelin, ürün geliştirme faaliyetlerine katkıda bulunarak Google'ın iş süreçlerini hızlandırması ve verimliliğini artırması hedefleniyor. Detaylar içerikte. 👇

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