Google Şirket Çalışanlarının Kod Yazmalarına Yardımcı Olan Yapay Zeka Modeli Goose'u Geliştirdi!
Google Şirket Çalışanlarının Kod Yazmalarına Yardımcı Olan Yapay Zeka Modeli Goose'u Geliştirdi!
Google, sadece şirket içinde kullanılmak üzere Goose adını verdiği bir yapay zeka modeli geliştirdi. Bu yeni modelin, ürün geliştirme faaliyetlerine katkıda bulunarak Google'ın iş süreçlerini hızlandırması ve verimliliğini artırması hedefleniyor. Detaylar içerikte. 👇
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Google, yapay zeka alanında yeni bir adım atarak yalnızca şirket içi kullanıma özel bir araç olan Goose'u tanıttı.
Google'ın ürün geliştirme süreçlerine destek olmak üzere tasarlanan bu yeni yapay zeka modelinin şirketin verimliliğini artırarak iş süreçlerini hızlandırması bekleniyor.
Goose taleplere göre kod yazabilme, mevcut kodları düzenleyebilme ve Google'a özgü teknolojiler hakkında soruları cevaplayabilme yeteneklerine sahip.
Business Insider'ın incelediği şirket içi belgelere göre Goose yapay zeka modeli, Google'ın 25 yıl süren mühendislik deneyiminden elde edilen bilgilerle eğitildi.
Son zamanlarda iş gücünde azaltmaya giden Google, yapay zekayı iş gücünde daha fazla kullanmaya yönelik bu yeni girişimiyle dikkat çekiyor.
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Alphabet'in CFO'su Ruth Porat, yapay zeka kullanımı aracılığıyla Alphabet çapında operasyonların kolaylaştırılmasının, şirketin maliyet artışını yavaşlatma hedeflerinden biri olduğunu belirtti.
Şirket içinde ürün geliştirme sürecinin her aşamasında etkin bir rol oynama potansiyeline sahip olan Goose, Google'ın bu yöndeki planlarının başlangıcı olarak görülebilir.
Google Brain, DeepMind ve Google'ın iç altyapı ekipleri tarafından geliştirilen Goose, şu anda sınırlı sayıda Google çalışanı tarafından kullanılabiliyor.
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