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Bu Telefon Kırılmıyor: Samsung'un Katlanabilir Ekranı Askeri Dayanıklılık Sertifikası Aldı!

Bu Telefon Kırılmıyor: Samsung'un Katlanabilir Ekranı Askeri Dayanıklılık Sertifikası Aldı!

Samsung
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 13:27

Samsung'un Galaxy Z Fold 5 modelinde kullanılan son nesil 7 inç katlanabilir ekran, ABD Savunma Bakanlığı'nın uyguladığı oldukça zorlayıcı olan MIL-STD-810G askeri dayanıklılık testlerinden başarıyla geçti. Detaylar içerikte. 👇

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Samsung'un katlanabilir ekran teknolojisi ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan MIL-STD 810G askeri standardı testlerini başarıyla geçerek önemli bir dayanıklılık belgesi kazandı.

Samsung'un katlanabilir ekran teknolojisi ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan MIL-STD 810G askeri standardı testlerini başarıyla geçerek önemli bir dayanıklılık belgesi kazandı.

The Elec'in raporuna göre şirketin 7 inç boyutundaki katlanabilir ekranı bu zorlu testlerde üstün bir performans sergiledi.

The Elec'in raporuna göre şirketin 7 inç boyutundaki katlanabilir ekranı bu zorlu testlerde üstün bir performans sergiledi.

Katlanabilir ekranlar genellikle geleneksel düz ekranlara kıyasla daha az dayanıklı kabul edilse de Samsung'un bu başarısı bu algıyı değiştirebilir.

Katlanabilir ekranlar genellikle geleneksel düz ekranlara kıyasla daha az dayanıklı kabul edilse de Samsung'un bu başarısı bu algıyı değiştirebilir.

Yapılan testlerde ekranın -10°C derecelik ortamda su sıkılarak ve dış yüzeyi 6 mm kalınlığında buz ile kaplandıktan sonra bile 4 saat boyunca normal çalışmaya devam ettiği görüldü.

Yapılan testlerde ekranın -10°C derecelik ortamda su sıkılarak ve dış yüzeyi 6 mm kalınlığında buz ile kaplandıktan sonra bile 4 saat boyunca normal çalışmaya devam ettiği görüldü.

Ek olarak ekran -32°C ile +63°C arasında değişen sıcaklıklara maruz bırakıldığında ve bu sıcaklık değişimleri 12 saat boyunca üç kez tekrarlandığında herhangi bir performans kaybı yaşanmadı.

Ek olarak ekran -32°C ile +63°C arasında değişen sıcaklıklara maruz bırakıldığında ve bu sıcaklık değişimleri 12 saat boyunca üç kez tekrarlandığında herhangi bir performans kaybı yaşanmadı.
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Ayrıca ekranın 1.22 metre yükseklikten yapılan toplam 26 düşme testinden sonra da sorunsuz bir şekilde çalıştığı belirtildi.

Ayrıca ekranın 1.22 metre yükseklikten yapılan toplam 26 düşme testinden sonra da sorunsuz bir şekilde çalıştığı belirtildi.

Samsung yetkilileri, bu testlerin ürünün dış mekan aktiviteleri sırasında karşılaşabileceği durumlar düşünülerek tasarlandığını ve ekranın bu koşullarda da güvenilir bir şekilde çalıştığını vurguladı.

Samsung yetkilileri, bu testlerin ürünün dış mekan aktiviteleri sırasında karşılaşabileceği durumlar düşünülerek tasarlandığını ve ekranın bu koşullarda da güvenilir bir şekilde çalıştığını vurguladı.

Şu anda Galaxy Z Fold 5 modelinde kullanılan bu 7 inçlik katlanabilir panel, yakın gelecekte piyasaya sürülecek Galaxy Z Fold 6 modelinde de kullanılabilir.

Şu anda Galaxy Z Fold 5 modelinde kullanılan bu 7 inçlik katlanabilir panel, yakın gelecekte piyasaya sürülecek Galaxy Z Fold 6 modelinde de kullanılabilir.

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