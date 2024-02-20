Yapay Zeka Sizi de Dolandırabilir: Havayolu Şirketinin Sohbet Asistanı Yolcuyu Mağdur Etti!
Yapay Zeka Sizi de Dolandırabilir: Havayolu Şirketinin Sohbet Asistanı Yolcuyu Mağdur Etti!
Jake Moffatt isimli yolcu, Air Canada'nın web sitesindeki yapay zeka tabanlı sohbet robotunun verdiği yanıltıcı bilgiler yüzünden indirimli bilet alacağını sanarak fazladan ödeme yaptı. Detaylar içerikte. 👇
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Jake Moffatt isimli Air Canada yolcusu, şirketin web sitesindeki yapay zeka destekli sohbet robotunun yanıltıcı bilgileri nedeniyle 600 dolar fazladan uçak bileti ödemek zorunda kaldı.
Moffatt'ın indirimli bilet alacağını düşünmesine sebep olan bu yanlış yönlendirme sonrasında herhangi bir geri ödeme alamaması durumu daha da kötüleştirdi.
Air Canada ile iletişime geçtiğinde şirket yetkilileri yapay zeka asistanının eylemlerinden sorumlu olmadıklarını ve bu teknolojinin hukuki anlamda bağımsız bir varlık olarak kabul edilmesi gerektiğini ileri sürdü.
Moffatt'ın yaşadığı mağduriyeti mahkemeye taşıması sonucunda Kanada yargısı olayı lehine sonuçlandırarak zararın tazmin edilmesine hükmetti.
Air Canada'nın basın sözcüsü, mahkeme kararına saygı duyduklarını ve mağdurun zararının tamamen karşılanacağını belirtti.
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Ayrıca şirketin web sitesindeki yapay zeka sohbet asistanında gerekli güncellemeleri ve düzeltmeleri yapma sözü verdiği aktarıldı.
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