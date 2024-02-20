Görüş Bildir
Haberler
Teknoloji
Apple Kullanıcılarını Uyardı: iPhone'unuzu Pirinç Dolu Kaba Koymadan Önce Bir Kez Daha Düşünün!

Apple Kullanıcılarını Uyardı: iPhone'unuzu Pirinç Dolu Kaba Koymadan Önce Bir Kez Daha Düşünün!

Apple
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 14:58

Apple'ın internet sitesindeki destek sayfasında belirttiğine göre cihazınız ıslanmış veya su ile temas etmişse onu pirinç dolu bir torbaya koymak telefonunuza zarar verebilir. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yaygın bir inanışa göre telefonunuz suyla temas ettiğinde cihazınızı pirinç dolu bir kaba koyarak kurutabilirsiniz.

Yaygın bir inanışa göre telefonunuz suyla temas ettiğinde cihazınızı pirinç dolu bir kaba koyarak kurutabilirsiniz.

Ancak Apple bu yöntemi önermiyor ve hatta iPhone'lar için bunun zararlı olabileceğini belirtiyor. Apple'ın destek sayfasında belirtilene göre pirinç taneleri cihazınıza zarar verebilir.

Ancak Apple bu yöntemi önermiyor ve hatta iPhone'lar için bunun zararlı olabileceğini belirtiyor. Apple'ın destek sayfasında belirtilene göre pirinç taneleri cihazınıza zarar verebilir.

Apple, iPhone'unuz suyla temas ettiğinde yapmanız gerekenleri adım adım açıklamakta. Şirket, telefonunuzun konektörünü aşağıya doğru tutarak hafifçe vurmanızı ve fazla suyun akmasını sağlamanızı öneriyor.

Apple, iPhone'unuz suyla temas ettiğinde yapmanız gerekenleri adım adım açıklamakta. Şirket, telefonunuzun konektörünü aşağıya doğru tutarak hafifçe vurmanızı ve fazla suyun akmasını sağlamanızı öneriyor.

Daha sonra cihazı hava akımı olan kuru bir yere bırakmanız ve yaklaşık 30 dakika bekletmeniz tavsiye ediliyor.

Daha sonra cihazı hava akımı olan kuru bir yere bırakmanız ve yaklaşık 30 dakika bekletmeniz tavsiye ediliyor.

Eğer cihazı tekrar şarj ettiğinizde aynı sıvı algılama uyarısı tekrar belirirse Apple cihazı bir gün boyunca kuru ve havadar bir yerde bekletmenizi öneriyor.

Eğer cihazı tekrar şarj ettiğinizde aynı sıvı algılama uyarısı tekrar belirirse Apple cihazı bir gün boyunca kuru ve havadar bir yerde bekletmenizi öneriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Ayrıca saç kurutma makinesi gibi dış ısı kaynakları veya basınçlı hava kullanımından kaçınmanız gerektiği de vurgulanıyor.

Ayrıca saç kurutma makinesi gibi dış ısı kaynakları veya basınçlı hava kullanımından kaçınmanız gerektiği de vurgulanıyor.

Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda buluşalım. 👇

Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda buluşalım. 👇

Bu içerikler de ilginizi çekebilir. 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?