Apple Kullanıcılarını Uyardı: iPhone'unuzu Pirinç Dolu Kaba Koymadan Önce Bir Kez Daha Düşünün!
Apple Kullanıcılarını Uyardı: iPhone'unuzu Pirinç Dolu Kaba Koymadan Önce Bir Kez Daha Düşünün!
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Yaygın bir inanışa göre telefonunuz suyla temas ettiğinde cihazınızı pirinç dolu bir kaba koyarak kurutabilirsiniz.
Ancak Apple bu yöntemi önermiyor ve hatta iPhone'lar için bunun zararlı olabileceğini belirtiyor. Apple'ın destek sayfasında belirtilene göre pirinç taneleri cihazınıza zarar verebilir.
Apple, iPhone'unuz suyla temas ettiğinde yapmanız gerekenleri adım adım açıklamakta. Şirket, telefonunuzun konektörünü aşağıya doğru tutarak hafifçe vurmanızı ve fazla suyun akmasını sağlamanızı öneriyor.
Daha sonra cihazı hava akımı olan kuru bir yere bırakmanız ve yaklaşık 30 dakika bekletmeniz tavsiye ediliyor.
Eğer cihazı tekrar şarj ettiğinizde aynı sıvı algılama uyarısı tekrar belirirse Apple cihazı bir gün boyunca kuru ve havadar bir yerde bekletmenizi öneriyor.
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Ayrıca saç kurutma makinesi gibi dış ısı kaynakları veya basınçlı hava kullanımından kaçınmanız gerektiği de vurgulanıyor.
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