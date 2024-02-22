Apple'ın Canlı Maç Skorları ve Ayrıntılı İstatistiklerle Dolu Yeni Spor Uygulaması ile Tanışın: Apple Sports
Apple'ın Canlı Maç Skorları ve Ayrıntılı İstatistiklerle Dolu Yeni Spor Uygulaması ile Tanışın: Apple Sports
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Son yıllarda eğlence endüstrisine ve özellikle spor dünyasına yaptığı büyük yatırımlar ile anılan Apple, geçtiğimiz günlerde bu alanda yeni bir atılıma daha imza attı.
Teknoloji devi, iPhone kullanıcılarının pek çok farklı spor dalındaki son gelişmeleri tek bir platformdan takip etmesini sağlayan Apple Sports isimli uygulamasını hayata geçirdi.
iOS 17.2 ve daha üstü cihazlarda çalışabilen yeni Apple Sports, bir spor uygulamasından beklendiği gibi canlı maç skorları, ayrıntılı istatistikler, bahis oranları ve müsabakalar hakkında son gelişmeler gibi pek çok bilgiye ev sahipliği yapıyor.
Uygulama, basketbol, Amerikan futbolu ve beyzbol gibi pek çok branşı bünyesinde bulundurduğu gibi, futbol için MLS, Bundesliga, LaLiga, Liga MX, Ligue 1, Premier League ve Serie A liglerine ilişkin skor ve analizleri kullanıcılarla buluşturuyor.
Oldukça kolay ve sade bir arayüze sahip olan Apple Sports, aynı zamanda kullanıcıların favori takım ve ligleri hakkında daha sık bilgi almasına imkan tanıyan kişileştirme özellikleri ile birlikte geliyor.
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Şu anda sadece ABD, İngiltere ve Kanada'da kullanıma sunulan yeni uygulamanın ilerleyen günlerde ülkemiz de dahil olmak üzere pek çok farklı bölge için hayata geçirilmesini bekliyoruz.
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