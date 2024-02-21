Avrupa Birliği Çocukların Korunmasından Bağımlılığa Birçok Konuda TikTok'a Resmi Soruşturma Başlattı!

Avrupa Birliği Komisyonu, TikTok'un Dijital Hizmetler Yasası'na uyup uymadığını belirlemek için resmi bir inceleme başlattı. Bu soruşturma kapsamında TikTok'un AB'nin belirlediği kuralları ihlal edip etmediğini değerlendirecek. Detaylar içerikte. 👇

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