Avrupa Birliği Çocukların Korunmasından Bağımlılığa Birçok Konuda TikTok'a Resmi Soruşturma Başlattı!
Avrupa Birliği Çocukların Korunmasından Bağımlılığa Birçok Konuda TikTok'a Resmi Soruşturma Başlattı!
Avrupa Birliği Komisyonu, TikTok'un Dijital Hizmetler Yasası'na uyup uymadığını belirlemek için resmi bir inceleme başlattı. Bu soruşturma kapsamında TikTok'un AB'nin belirlediği kuralları ihlal edip etmediğini değerlendirecek. Detaylar içerikte. 👇
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Avrupa Birliği Komisyonu popüler sosyal medya platformu TikTok hakkında çeşitli düzenleyici endişeleri içeren resmi bir soruşturma başlattı.
Bu soruşturma TikTok'un Avrupa Birliği'nin Dijital Hizmetler Yasası altında belirlenen kuralları ihlal edip etmediğini değerlendirecek.
İhlal iddiaları arasında çocukların korunması, şeffaf reklamcılık standartları, araştırmacılara veri erişimi ve platformun bağımlılık yaratan tasarımı ile zararlı içeriğin riskleri yer alıyor.
Özellikle TikTok'un reşit olmayan kullanıcıların uygunsuz içeriğe erişimini engellemek için kullandığı yaş doğrulama sistemlerinin ve diğer güvenlik önlemlerinin yeterlilik, uygunluk ve etkililik açısından şüphe uyandırması soruşturmanın odak noktalarından biri.
Ek olarak platformda yer alan reklamların DSA kurallarına uygunluğu ve araştırmacılara platformun kamuya açık verilerine erişim sağlanmasında yaşanan eksiklikler de soruşturmanın önemli unsurları arasında bulunuyor.
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Avrupa kadar olamıyoruz.
Avrupa kadar olanildigimiz herhangi bir sey var mı?
tiktok kesinlikle yasaklanmalı. gerizekalı turnusolu gibi uygulama
Hep böyle adımlar atılsa keşke, yasaklamak çözüm değil bir nevi aralardaki gerizekalı sürüsünü ayırmış ve gözlemlemiş oluyoruz ancak kullananlarda -faydali i... Devamını Gör
Faydalı olanlar bir elin parmaklarını geçmiyor maalesef