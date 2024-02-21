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Samsung Marka Haftasına Özel Kaçırmamanız Gereken İndirimler

etiket Samsung Marka Haftasına Özel Kaçırmamanız Gereken İndirimler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 12:04

İndirim zamanı yine geldi. Elektronik indirimler hiç kaçırmamanız gereken indirimlerden. Telefonlardan tabletlere Samsung kalitesindeki birçok ürünü indirimli fiyattan almak için sizi içeriğe alalım!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 21.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Samsung Galaxy A04s

Samsung Galaxy A04s

6,5 inçlik ekranıyla daha geniş bu akıllı telefon HD+ teknolojisi sayesinde her şeyi daha net görmenizi sağlıyor. 50 MP ana kamerası ile her anınızı unutulmaz kılabilirsiniz. Parmak izi sensörüyle tek hareketle telefonunuza giriş yapabiliyorsunuz. 

Samsung telefonları seviyorsanız şimdi almanın tam sırası. %4 indirime giren bu telefonun fiyatı 4.799 TL. 

64 GB depolama alanı olan telefonu hemen almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22

Galaxy S22 telefon Süper Berrak Cam lensi sayesinde parlama azalıyor. Bu sayede parlak güneş ışığında bile kullanmak çok kolay. Çektiğiniz her karenin muhteşem görünmesi için bu telefon ideal. 

Bu telefonun fiyatı %3 düşmüş. İndirimle birlikte fiyatı 19.499 TL.

Telefon hem dışıyla hem içiyle çok iyi ancak bataryası biraz zayıf. Gün içinde elinden düşürmeyecek olanlar biraz düşünebilir.

En hızlı ve en güçlü çipe sahip telefonu almak için tıklayın.

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Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Tablet almak istiyorsanız şimdi tam sırası. Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, Dinamik AMOLED 2X ekran sahip. Bu sayede geliştirilmiş görselleri görebiliyorsunuz. Yanında S Pen kalemi ile birlikte gelen tableti bu kalemle kullanmak çok daha kolay.

Suya ve toza dayanıklı tableti satın almak için tıklayabilirsiniz.

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Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung'un en çevre dostu akıllı telefonlarından olan Galaxy S23 Ultra'yı yanında gelen S Pen sayesinde çok daha rahat kullanabiliyorsunuz. Net fotoğraflar ve videolar için bu telefon bir harika!

Teslimat başarılı ve herhangi bir problem ile karşılaşmadım, ben her özelliğini çok etkin kullanmıyorum ama elinizin altında bir bilgisayar var gibi.

En güçlü çiplere sahip kullanması rahat telefonu almak için tıklayın.

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Samsung Galaxy Tab A9 Tablet

Samsung Galaxy Tab A9 Tablet

Çoklu görevler için ideal bir tablet olan Galaxy Tab A9'un 4 GB RAM kapasitesi var. 64 GB depolama alanı ile dosyaları rahatça depolayabiliyorsunuz. İsterseniz depolama alanını 1 TB'ye kadar artırmanız da mümkün.

Hoparlörleri sayesinde film ve dizi keyfinizi katlayacak bu tablet için tıklayabilirsiniz.

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Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S21 FE

6.4 inçlik telefonda sevdiğiniz her şey var. Canlı yayın yapabilir, sevdiğiniz dizi bölümlerini izleyebilir ya da arkadaşlarınızla bağlantı kurabilirsiniz. En akıcı ekranlardan olan Dinamik AMOLED 2X ekrana sahip. 

Yüksek performansı sayesinde oyunları daha rahat oynamanızı sağlayacak telefon için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Samsung LS34BG850SUXUF Smart Odyssey OLED Oyun Monitörü

Samsung LS34BG850SUXUF Smart Odyssey OLED Oyun Monitörü

Oyun oynamayı çok sevenlerdenseniz bu monitör tam size göre. Maksimum görüntü kalitesi sayesinde oyun oynarken çok daha eğleneceksiniz. 21:9 oranlı Ultra-WQHD ekran çevrenizi sarıyor ve oyunlarda daha fazla görüş alanı sunuyor. Müthiş bir tepki süresi ve 175 Hz yenileme hızı ile oyun oynamak istiyorsanız aradığınız monitör bu olabilir.

HDR, gerçek siyah, 2k, gerçeğe yakın tepki süresi. Çok uzun süre araştırıp OLED almaya karar verdim. Yanma olmaması için başka ekranımı ana ekran olarak kullanıyorum. Haraketli duvar kağıdı yanma riskini azaltıyor. Şuanki piyasadaki 2 panel üreticisinden biri. Bir başka ekran bakmak istemeyebilirsiniz.

Kötü yanı. Firmware güncellemesi eski geliyor. 1444 idi, 1602 usb ile güncelleme yapmanız gerekiyor. Onu da web sitesinde takip etmeniz gerekiyor, her zaman dosyayı bulamıyorsunuz.

En kötü yanı

Micro HDMI mini dp thunderbolt4 çıkışları. Hepsi çok az kullanılan ve bulunması zor. İçinden sadece mini dp to dp çıkıyor laptop bağladığım için maalesef mini dp to mini dp gelene kadar acı çektim. HDMI'da siyah ekran dalgalanması var, sinir bozucu. Thunderbolt'ta da igpu üzerinden geldiği için tam verim olmuyor, bu yüzden mini dp to mini dp gelene kadar çok kötü bir deneyimdi. Display port ile sıfır problem diyebilirim. Ekranı aldıktan sonra vrr ve hz ayarlaması yapılmalı.

Odam çalışma odası olduğu için çok büyük değil, dahili speakerlar güzel ve keyifle kullanıyorum. Eğer benzerleri arasında kaldıysanız G8 OLED doğru karar.

%5 indirime giren monitörün fiyatı 34.999 TL. 

Hazır indirimdeyken kaçırmamak için tıklayın.

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Samsung Galaxy Buds 2 Pro

Samsung Galaxy Buds 2 Pro

Bluetooth kulaklıklar artık her yerdeler. Kablolu kulaklıkları tahtından eden bluetooth kulaklıklar arasında sevilen bir model olan Galaxy Buds 2 Pro ile her ses çok net geliyor. 3 tane yüksek SNR'li mikrofonu olan kulaklıklar dış sesleri ortadan kaldırıyor. 

5.399 TL yerine TL3.843,91 TL fiyatıyla fırsatlar arasında yer alıyor.

Konuşmayı net şekilde duymanızı da sağlayan Galaxy Buds 2 Pro'yu satın almak için tıklayın.

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Samsung MX-ST50B/TK Sound Tower

Samsung MX-ST50B/TK Sound Tower

240 Watt hoparlör ile partiler çok daha eğlenceli geçecek. 18 saate varan pil ömrü ile müzik hiç susmuyor. Suya karşı koruması sayesinde dayanıklı hoparlörün birçok modu var. Bu hoparlörlere iki mobil cihaz aynı anda eşleşebiliyor. Yani hem siz hem arkadaşınız aynı anda cihazınızı eşleştirebiliyorsunuz.

8.199 TL olan hoparlörü almak için tıklayın.

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Samsung Galaxy A25

Samsung Galaxy A25

Göz kamaştırıcı ekranı ile telefonunuzda her şeyi yapmanız mümkün. Göz koruma kalkanı ile mavi ışığı azaltarak günün her saati gözlerinizi koruyor. 50 MP kamera ve Optik Görüntü Sabitleyici özellikleriyle her an yüksek çözünürlüklü görüntüler çekebilirsiniz.

İndirimlerden kaçırmamanız gereken telefonun fiyatı 10.399 TL. Hemen almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A54

6.4 inç ekrana sahip Galaxy A54, 120 Hz'e varan yenileme hızına sahip. Akıcı ekran geçişleri sunan akıllı telefonun Optik Görüntü Sabitleyici özelliği de var. Bu sayede yüksek kaliteli videoları kolayca çekebiliyorsunuz. Yüksek performansı olan Galaxy A54 su ve toza dayanıklı!

Güzel ürün, özellikleri yazdığı kadar iyi. Bir de Amazon'un hediyesi kulaklıklarla çok daha iyi, teşekkürler.

Özellikleriyle sizi tatmin edecek Galaxy A54 akıllı telefonu almak için tıklayın.

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Samsung MU-PC2T0H T7 Harici Katı Hal Sürücüsü

Samsung MU-PC2T0H T7 Harici Katı Hal Sürücüsü

1050 MB/s'ye varan okuma-yazma hızı olan sürücü Harici SSD'ye göre 9.5 kat daha hızlı çalışıyor. Darbeye dayanıklı ürün 2 metreye kadar yükseklikten düşmelere karşı korumalı. İsterseniz güvenliğiniz için şifre koruması da mümkün.

Gaming laptop için aldım ve desktop pc'den 350 gb dosya transferi yaptım, 15 dk sürdü. Type A ile durum bu. Type C denemedim ama iki katı daha hızlı olur kanımca. İki kablo da kutudan çıkıyor. Kredi kartı kadar boyutu var, süper alet.

İçinde taşınabilir SSD, hızlı başlangıç kılavuzu, USB C-A kablosu ve USB C-C kablosu olan ürünü satın almak için tıklayabilirsiniz.

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Samsung T5 EVO Taşınabilir SSD

Samsung T5 EVO Taşınabilir SSD

4 TB depolama kapasitesi olan taşınabilir SSD'nin okuma ve yazma hızı da oldukça tatmin edici. 460 MB/s'ye kadar okuma-yazma hızı olan ürünü zaten almak istiyorsanız şimdi tam sırası!

Şu an bu ürün %5 indirimde. 12.499 TL olan taşınabilir SSD için hemen tıklayın.

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Samsung Taşınabilir T9 SSD

Samsung Taşınabilir T9 SSD

Hızlı veri aktarımı sağlayan SSD'nin, 2.000 MB/sn okuma ve yazma hızı var. 3 metre yükseklikten düşmeye dayanıklı SSD, Mac'ler, Android cihazlar, oyun konsolları, 12K kameralar ve daha fazlası için uygun. 

Her yere yanınızda taşıyabileceğiniz bu ürün için tıklayın.

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Samsung Odyssey G5 LS27AG550EUXUF 27" Oyuncu Monitörü

Samsung Odyssey G5 LS27AG550EUXUF 27" Oyuncu Monitörü

Oyunlarınızı daha gerçekçi bir dünyada oynamak için ihtiyacınız olan monitör bu olabilir. Full HD'ye kıyasla 1,7 kat daha fazla piksel yoğunluğuna sahip. Ultra hızlı 165 Hz yenileme hızıyla en hareketli anlarda bile kesintisiz görüntü sunuyor. 

Ürünlerin kalitelerini vs şeyleri unutun. Sadece bir ürüne karar verin ve Amazon üzerinden satın alın. Kesinlikle hiçbir memnunsuzluğunuz olmayacaktır. Son aldığım bu üründe kalite olarak fena değildi fakat ölü pixel problemi çıkıyordu ve her defasında Amazon hiç bir soru sormadan koşulsuz olarak 5 kere iade alıp değişimini yaptı. Böyle bir firmanın Türkiye'ye gelmiş olması biz tüketiciler için büyük nimet.

Teşekkürler Amazon, iyi ki varsın. Türkiye'de müşteri deneyiminde en üst noktalardasınız.

Gidip başka internet sitelerinden 100 lira ucuza alacağım diye debelenmeyin verin parasını, alın hizmeti. Tabii ki Amazon satıcısından.

Bu monitörü fırsatlar bitmeden almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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