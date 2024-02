Samsung Marka Haftasına Özel Kaçırmamanız Gereken İndirimler

Oyun oynamayı çok sevenlerdenseniz bu monitör tam size göre. Maksimum görüntü kalitesi sayesinde oyun oynarken çok daha eğleneceksiniz. 21:9 oranlı Ultra-WQHD ekran çevrenizi sarıyor ve oyunlarda daha fazla görüş alanı sunuyor. Müthiş bir tepki süresi ve 175 Hz yenileme hızı ile oyun oynamak istiyorsanız aradığınız monitör bu olabilir.

HDR, gerçek siyah, 2k, gerçeğe yakın tepki süresi. Çok uzun süre araştırıp OLED almaya karar verdim. Yanma olmaması için başka ekranımı ana ekran olarak kullanıyorum. Haraketli duvar kağıdı yanma riskini azaltıyor. Şuanki piyasadaki 2 panel üreticisinden biri. Bir başka ekran bakmak istemeyebilirsiniz.

Kötü yanı. Firmware güncellemesi eski geliyor. 1444 idi, 1602 usb ile güncelleme yapmanız gerekiyor. Onu da web sitesinde takip etmeniz gerekiyor, her zaman dosyayı bulamıyorsunuz.

En kötü yanı

Micro HDMI mini dp thunderbolt4 çıkışları. Hepsi çok az kullanılan ve bulunması zor. İçinden sadece mini dp to dp çıkıyor laptop bağladığım için maalesef mini dp to mini dp gelene kadar acı çektim. HDMI'da siyah ekran dalgalanması var, sinir bozucu. Thunderbolt'ta da igpu üzerinden geldiği için tam verim olmuyor, bu yüzden mini dp to mini dp gelene kadar çok kötü bir deneyimdi. Display port ile sıfır problem diyebilirim. Ekranı aldıktan sonra vrr ve hz ayarlaması yapılmalı.

Odam çalışma odası olduğu için çok büyük değil, dahili speakerlar güzel ve keyifle kullanıyorum. Eğer benzerleri arasında kaldıysanız G8 OLED doğru karar.