Samsung Marka Haftasına Özel Kaçırmamanız Gereken İndirimler

6,5 inçlik ekranıyla daha geniş bu akıllı telefon HD+ teknolojisi sayesinde her şeyi daha net görmenizi sağlıyor. 50 MP ana kamerası ile her anınızı unutulmaz kılabilirsiniz. Parmak izi sensörüyle tek hareketle telefonunuza giriş yapabiliyorsunuz.

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