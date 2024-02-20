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Yaratıcılığınızın Kaybolup Gitmesine Engel olacak 15 Eğlenceli Şey

etiket Yaratıcılığınızın Kaybolup Gitmesine Engel olacak 15 Eğlenceli Şey

mulan
mulan - Onedio Üyesi
20.02.2024 - 15:43

Boş zamanlarınızı değerlendirmek için yapabileceğiniz birçok hobi var. El sanatlarına ya da mutfağa ilginiz varsa çok hoşunuza gidecek ürünleri derledik. Gelin bu ürünlere birlikte bakalım...

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 20.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Pastel Renkler Punch Başlangıç Seti

Pastel Renkler Punch Başlangıç Seti

Kendi kendinize bir şeyler yapmayı çok seviyorsanız punch seti sizin için ideal hobilerden biri. İpleri kullanarak sevdiğiniz bir deseni işleyebileceğiniz set pastel tonlarda. İğne, 13 ip, nakış kumaşı ve şablonlarıyla gelen setle ne duruyorsunuz hemen işlemeye başlayın!

Bu set 420 TL.

Herkese hediye etmelik ürünler yapabileceğiniz seti almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Peynir Yapma Seti

Peynir Yapma Seti

Yemekle aranız iyiyse bu peynir yapım seti sizin için uygun. İçinde 2 tane kalıp olan setle peynir yapmak kolaylaşıyor. Yumuşak, yarı yumuşak peynirler yapabileceğiniz setle artık dışarıdan alma son buluyor. 

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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Nakış Başlangıç Kiti

Nakış Başlangıç Kiti

İçinde 20 cm nakış çerçevesi, 3 desenli nakış kumaşı, 3 iplik ve 6 iğne bulunuyor. Kendinize bir hobi arıyorsanız bu kiti kaçırmayın. Rengarenk kanaviçeler yapmak için bu set size yeter!

298 TL'lik bu setle günlük dertlerden uzaklaşıp rahatlayabileceksiniz.

İster kendinize ister hediye olarak kanaviçe yapmak için tıklayın.

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SkYSER Sushi Yapma Seti

SkYSER Sushi Yapma Seti

Kalıp, pilav kaşığı, sushi bıçağı gibi sushi yaparken ihtiyacınız olan her şey bu sette. Dışarıdan almak yerine kendiniz yapıp yiyebileceğiniz setle sushi yapmak kolaylaşıyor.

496 TL olan setle evde sushi hazırlamak çok basit.

Yıkanması da çok kolay bu seti almak için tıklayın.

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MAISITOO Mum Yapım Seti

MAISITOO Mum Yapım Seti

Mumlarınızı kendi zevkinize göre yapmak isterseniz ihtiyacınız olan bir mum yapım seti. Bu setin içinde ertime kabı, fitil, karıştırma kaşığı ve mum kutusu gibi şeyler var. 

Mum yaparken ihtiyacınız olan her şeyin olduğu bu sete hemen ulaşmak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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QOKLIYUI Tereyağı Çalkalayıcı

QOKLIYUI Tereyağı Çalkalayıcı

Evde tereyağı yapmak istiyorsanız almanız gereken ürün bu tereyağ yapıcı. Yorulmadan el yapımı tereyağı için bu ürün şart. Elde tereyağ hazırlamayı kolaylaştıran çalkalıyıcı 1.287 TL.

Temizlemesi de oldukça kolay olan makineyi hemen satın almak için tıklayın.

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RM Studio DIY İp Sanat Kiti

RM Studio DIY İp Sanat Kiti

İplerle uğraşmayı seviyorsanız bu set size göre olabilir. Boş zamanlarınızda ortaya bir şeyler çıkarabileceğiniz bu kiti ister kendinize ister sevdiklerinize alabilirsiniz. Bu seti kendi başınıza yapabileceğiniz gibi çocuklarınızla birlikte de yapabilirsiniz. 

Bu ürünü merak ediyorsanız buraya tıklayarak alabilirsiniz.

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EXİZTİCARET Halı Dokuma Seti

EXİZTİCARET Halı Dokuma Seti

Uygun fiyatlı bu ürün yeni hobi arayanlar için ideal. 99 TL olan halı dokuma setini kendinize ve çocuğunuza alarak birlikte vakit geçirmeniz mümkün. İçinde 3 farklı iplik, tığ, tarak ve ahşap blok var.

İçinde gerekli malzemeler olan seti almak için hemen tıklayın.

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Renkli Köpek Ahşap Boyama Tuval Seti

Renkli Köpek Ahşap Boyama Tuval Seti

Boyamaya ilginiz varsa bu tuval setini alabilirsiniz. Rahatlatıcı bir etkisi olan boyama seti hem yetişkinler hem çocuklar için ideal bir set. İçinde ahşap tuval, 8 farklı renk ve boya fırçası gibi gerekli ürünler bulunuyor.

Bu seti beğendiyseniz almak için tıklayın.

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Bee Games Taş Boyama XL Hobi Uygulama Boyama Seti

Bee Games Taş Boyama XL Hobi Uygulama Boyama Seti

Taş boyama rahatlatıcı aktivitelerden biri. Farklı taşları boyayarak rahatlayabilirsiniz. Her yaşa hitap eden bu set, yaratıcılığı ve el becerilerini geliştiriyor. 

149 liralık bu set çok eğlenceli!

Bu taşları boyayarak evde istediğiniz yerde sergilemek için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Clementoni Colorboom Yetişkin Puzzle

Clementoni Colorboom Yetişkin Puzzle

1000 parçalık bu puzzle yetişkinlere özel. Uzun saatler yapabileceğiniz puzzle sizi rahatlatmak için ideal. Rengarenk bu puzzle bitince görseline bayılacaksınız. Kaliteli puzzle'ı yaptıktan sonra evinize asabilirsiniz. 

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

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Gilmore Girls: Resmi Yemek Kitabı

Gilmore Girls: Resmi Yemek Kitabı

Mutfakta tarif denemeyi seviyrosanız bu yemek kitabını almanız gerek. Eğer sevdiğiniz dizi veya filmler varsa onların resmi yemek kitaplarını alıp denemek çok hoşunuza gidebilir.

Bu kitabı hemen alıp mutfağa girmek için tıklayın.

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Harry Potter Boyama Kitabı

Harry Potter Boyama Kitabı

Hem boyamayı hem Harry Potter'ı seviyorsanız bu boyama kitabı sizin için ideal. Sevdiğiniz filmden parçaların olduğu bu boyama kitabı çok hoşunuza gidecek.

Rengarenk boyayacağınız kitabı almak için tıklayabilirsiniz.

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Artcome Sabun Yapma Seti

Artcome Sabun Yapma Seti

İçinde dikdörtgen silikon kalıp, dikdörtgen ahşap kutu, ayarlanabilir sabun kesici, fırça, spatula ve paslanmaz çelik kazıyıcı olan sabun seti ile artık istediğiniz şekilde sabunlar yapabileceksiniz. 

Kolayca sabun yapabileceğiniz seti almak için tıklayın.

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Mocoosy Silikon Alfabe Anahtarlık Kalıp Seti

Mocoosy Silikon Alfabe Anahtarlık Kalıp Seti

İçinde reçine kalıbı, anahtar halkası, vida halkası olan kalıp seti ile hem kendinize hem sevdiklerinize hediye anahtarlık yapabileceksiniz.

461 TL olan seti denemek için alabilirsiniz.

Dayanıklı ve kaliteli seti satın almak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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