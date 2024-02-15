Huawei mi Xiaomi mi? Çok Beğenilen Xiaomi ve Huawei Akıllı Bilekliklerin Özellikleri ve Kullanıcı Yorumları

Xiaomi Band 7'den geçiş sağladım. Çok bir fark olmadığını düşünüyordum fakat yanılmışım. Öncelikle Gold modelin rengi, tasarımı ve malzeme kalitesi kesinlikle çok çok daha iyi. Band 7'de ana ekrandan aşağı kaydırdığımızda kasma gibi bir görüntü oluyordu ve bu güncelleme ile değişmemişti. Bunda kesinlikle öyle bir şey yok, hatta geçiş ekranlarında 60 hz (FPS) olduğu için çok daha akıcı ve güzel gözüküyor. Ayrıyeten otomatik parlaklık özelliği gelmiş, otomatik parlaklık olduğu için gece vakti göz yormuyor. Kvk garantisi ile geliyor. Satıcı hızlı kargoladı ve güzel bir şekilde sarmıştı. Her zaman açık ekran çeşitleri daha fazla. Farklı bir uygulamadan giriş yapıyorsunuz. Ayriyeten kordon bileklik malzeme olarak çok çok daha kaliteli. Kesinlikle geçmeye değer. Xiaomi Band 8 şu anda en iyisi.