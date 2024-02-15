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Huawei mi Xiaomi mi? Çok Beğenilen Xiaomi ve Huawei Akıllı Bilekliklerin Özellikleri ve Kullanıcı Yorumları

etiket Huawei mi Xiaomi mi? Çok Beğenilen Xiaomi ve Huawei Akıllı Bilekliklerin Özellikleri ve Kullanıcı Yorumları

mulan
mulan - Onedio Üyesi
15.02.2024 - 12:50

Akıllı bileklik almak isteyenlerin önünde çok seçenek var. Bu seçenekler arasında uygun fiyat ve yüksek performansla Xiaomi ve Huawei markaları öne çıkıyor. İki markanın uygun fiyatlı bilekliklerini sizin için inceledik. Gelin bu iki bilekliğin özelliklerine bakalım...

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Xiaomi Band 8 ve Huawei Band 8 akıllı bileklikleri en çok karşılaştırılan bilekliklerden.

Xiaomi Band 8 ve Huawei Band 8 akıllı bileklikleri en çok karşılaştırılan bilekliklerden.

Bu iki bileklikten birini almak istiyorsanız sizin için özelliklerini ve yorumlarını burada derledik! 👇

Bu konuda şöyle faydalı bir video var: Xiaomi Mi BAND 8 vs. Huawei BAND 8: 1000 TL'ye Hangisi Alınır?

Önce Xiaomi Band 8 akıllı bileklik ile başlayalım...

Önce Xiaomi Band 8 akıllı bileklik ile başlayalım...

Yüksek yenileme hızı sayesinde performansına hayran bırakan Xiaomi Smart Band 8 sizin için son derece akıcı bir deneyim sunuyor.

Yüksek yenileme hızı sayesinde performansına hayran bırakan Xiaomi Smart Band 8 sizin için son derece akıcı bir deneyim sunuyor.

Otomatik parlaklık ayarı olan akıllı saat işinizi kolaylaştırıyor. Ortam parlaklığına hassas şekilde uyum sağlıyor. Bileğinizi kaldırdığınızda size uygun ışığı ayarlamak onun işi!

Şık kayış seçenekleriyle Xiaomi Smart Band 8 akıllı saat, tarzınıza uyuyor.

Şık kayış seçenekleriyle Xiaomi Smart Band 8 akıllı saat, tarzınıza uyuyor.

Metalik orta çerçevesi olan Xiaomi Smart Band 8 çok şık. Çeşitli kayış seçenekleri içinden istediğinizi almanız mümkün. Rengarenk kayışları tarzınıza uydurabilirsiniz.

Bileğinize takmak istemediğinizde kolye saat olarak da kullanabiliyorsunuz.

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Tarzınızı yansıtmak için kayış değiştirmek çok kolay.

Tarzınızı yansıtmak için kayış değiştirmek çok kolay.

Kayışlar arası geçişi kolaylaştıran Band 8 akıllı bilekliğin kayışını çıkarmak da oldukça rahat. Metalik kaplamalı gövdenin şampanya rengi ve grafit siyah iki orta çerçeve rengi var. 

Xiaomi Band 8 akıllı saatin birçok kayış modeli bulunuyor:

  • Deri kayış: Klasik bir tasarımı olan bu kayış her şeye uyuyor.

  • Çift sargılı kayış: Siyah-beyaz tasarımlı kayış tarzı olanlara özel.

  • Zincir kayış: Deri ve metal kayış benzersiz tasarımı ile kıyafetinizi tamamlayan aksesuarınız olacak.

  • Örgülü kayış: Yaz ayları için ideal bir kayış arıyorsanız tercihiniz bu olmalı!

150'den fazla egzersiz modu sayesinde egzersiz yaparken o hep yanınızda!

150'den fazla egzersiz modu sayesinde egzersiz yaparken o hep yanınızda!

Bu akıllı saat, egzersiz yaparken sizi gerçek zamanlı olarak takip ediyor. Mi Fitness uygulamasıyla birlikte çalışan Band 8, koşarken adım sıklığını, uzunluğunu, darbe kuvvetini ve stilini kontrol edebiliyor. 

Aynı zamanda sağlık verilerinizi de 24 saat takip ediyor.

  • Tüm gün stres izleme

  • Kadın sağlığı yönetimi

  • Uyku izleme

  • Gün boyu kan oksijen doygunluğu izleme

  • Kalp atış hızı izleme

Bakalım kullananlar Xiaomi Band 8 akıllı bileklik hakkında ne diyor...

Bakalım kullananlar Xiaomi Band 8 akıllı bileklik hakkında ne diyor...

  • Xiaomi Band 7'den geçiş sağladım. Çok bir fark olmadığını düşünüyordum fakat yanılmışım. Öncelikle Gold modelin rengi, tasarımı ve malzeme kalitesi kesinlikle çok çok daha iyi. Band 7'de ana ekrandan aşağı kaydırdığımızda kasma gibi bir görüntü oluyordu ve bu güncelleme ile değişmemişti. Bunda kesinlikle öyle bir şey yok, hatta geçiş ekranlarında 60 hz (FPS) olduğu için çok daha akıcı ve güzel gözüküyor. Ayrıyeten otomatik parlaklık özelliği gelmiş, otomatik parlaklık olduğu için gece vakti göz yormuyor. Kvk garantisi ile geliyor. Satıcı hızlı kargoladı ve güzel bir şekilde sarmıştı. Her zaman açık ekran çeşitleri daha fazla. Farklı bir uygulamadan giriş yapıyorsunuz. Ayriyeten kordon bileklik malzeme olarak çok çok daha kaliteli. Kesinlikle geçmeye değer. Xiaomi Band 8 şu anda en iyisi.

  • Mi band 5 ten 8'e geçtim gerçekten çok fark var, ekran çok büyümüş 60hz gelmiş. Tasarım daha güzel olmuş, bir sürü spor modu gelmiş. Kayış takma şekli değişmiş vs vs daha bir sürü yeni özellik var.

  • Yeni aldım, çok tanıtım videosu izleyerek aldım. Umarım anlatılanlar kadar vardır, renk süper ben gold rengini aldım .

Xiaomi Band 8 akıllı bilekliği Hepsiburada üzerinden almak için buraya, Amazon'dan almak için buraya tıklayın.

Şimdi Huawei Band 8 akıllı bilekliğin özelliklerine bakalım...

Şimdi Huawei Band 8 akıllı bilekliğin özelliklerine bakalım...

Şık çerçevesiz ekranı ile daha geniş ekrana sahip Huawei Band 8 size seviye atlatıyor.

Şık çerçevesiz ekranı ile daha geniş ekrana sahip Huawei Band 8 size seviye atlatıyor.

Geniş ekranı hafif malzemeyle buluşturan akıllı bilekliğin köşeli bir tasarımı var.  Bileğinizde hissetmeyeceğiniz kadar hafif akıllı saat, kullanışlı olduğu kadar şık.

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Tarzınıza uyması için akıllı saatin kayışlarını istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz.

Tarzınıza uyması için akıllı saatin kayışlarını istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz.

Kayışı çıkartmak da çok kolay. Sadece basarak kayışı çıkartmak mümkün. Saat kayışı yanında saat yüzünü de kendi tarzınıza göre değiştirebilirsiniz. 10.000'den fazla saat yüzü içinden beğendiğinizi seçebiliyorsunuz.

3 renk kayıştan kendinize en uygun rengi seçip bileğinizde taşıyabilirsiniz.

Daha iyi uyumak istiyorsanız Huawei Band 8 akıllı bilekliği size yardımcı oluyor.

Daha iyi uyumak istiyorsanız Huawei Band 8 akıllı bilekliği size yardımcı oluyor.

Huawei TruSleep 3.0 sistemi, uykunuzun her saniyesini takip ediyor ve rahat uyumak için size ipuçları sunuyor. Yatmadan önce dikkat dağıtıcı şeyleri sınırlandıran Uyku Modu çok işe yarıyor. Bunun yanında uyku boyunca uyku ölçümü yaparak ve uyandıktan sonra uyku raporu sunarak uykunuzu en iyi hale getirmeye çalışıyor.

Sağlık takibi için hep sizin yanınızda!

Sağlık takibi için hep sizin yanınızda!

  • Kalbinizi bileğinizde takip etmenizi sağlayacak Huawei Band 8 akıllı bileklik, kalp atış hızını sürekli takip ederek anormal durumları bildiriyor.

  • Huawei TruSport desteğiyle egzersiz yapmak kolay hale geliyor. 100 antrenman modu yürürken ve koşarken hareketlerinizi tanıyor.

  • TruRelax teknolojisi stresi azaltmaya yardımcı oluyor. Stresi azaltan nefes egzersizleri ile hayat daha kolay!

  • Adet döngünüzü artık sizin takip etmenize gerek yok. Akıllı bileklik sizin yerinize takip ederek önceden tahminlerde bulunuyor.

Huawei Band 8 akıllı bilekliğe gelen yorumlar ise şöyle:

Huawei Band 8 akıllı bilekliğe gelen yorumlar ise şöyle:

  • Aradığım her şeye sahip, inceleme videolarını izlemiştim. Kendime aldıktan hemen sonra eşim için de sipariş verdim. Band 4 kullanıyordum, kola daha iyi oturuyor ve daha şık duruyor. Özellikleri işinize geliyorsa tavsiye ederim.

  • Çok güzel çok kibar duruyor. Dokunmatiği çok güzel, ben aşırı memnun kaldım. Aşırı pratik arama mesaj hepsi var, müzik değiştirme özelliği de var ve 4 gün olacak şarja takmıyorum, şarjım 66. Kargolama da güzeldi, sadece şarj aleti başını yollamıyorlar sadece kablosu.

  • Ürünü 3-4 gündür kullanıyorum. Bir süre Mi band 5 kullanmış, sonra tekrar normal saatlere dönmüştüm. Şimdilerde hem kilo verme niyetinden hem de işim gereği telefonu çok aktif kullandığımdan tekrardan akıllı bileklik almak istedim. Çok değerlendirenlere baktım, Honor band 6'yı gördüm. Yorumları iyiydi, Huawei band 6 ile aynı olduğunu okudum, sonra baktım Huawei band 8 mayıs ayında çıkmış, güncel olduğu için bunu tercih ettim.  Mi band 8'i neden tercih etmedim? Görüntüsü görece çirkin. Casual giyimle hiç gitmiyor, spor giyime uyuyor sadece. Kalınlıktan dolayı kazak, gömlek koluna vs. takılıyor. Huawei band 8 ona nazaran daha şık bence. Telefon gibi yukarıdan ekranı kaydırarak kısayollara ulaşabilmek çok pratik olmuş mesela. Bu çok hoşuma gitti. Yukarıdan kaydırarak ayarlara, kronometreye, zamanlayıcıya, alarmlara ulaşabiliyorsunuz. Fener özelliği geceleri kullanışlı, kordonu çok yumuşak, uyurken hiç rahatsız etmiyor. Uyku sırasında ses kaydı yapabiliyor olması harika, horladığını inkar edenler gerçeklerle yüzleşecek üzgünüm. Uygulama üzerindeki arayüzleri başarılı buldum, renkler canlı ve göze hoş geliyor. Gece uyumadan önce uyku moduna alınca bileğinizi çevirseniz bile ekran uyanmıyor. Bu hem gecenin bi yarısı suratınıza ışık gelmesini engelliyor hem de yastığa yorgana vs. temas ettiğinde ekran uyanmıyor. Yan taraftaki tuş da çok kullanışlı, tek seferde ana ekrana gelebiliyorsunuz.  Adımsayarı biraz fazla sayıyor, uygulama üzerinde adımsayar kaynağı olarak hem bileklik hem telefon gözüküyor ve arada çok fark var. Uygulama da atılan adım sayısı olarak telefondakini esas alıyor, o sebeple her gün fazladan adım atmışsınız gibi kaydediyor. Uyku takibi iyi ancak uyku evreleri bence doğru değil. Derin uyku süresini gereğinden fazla gösteriyor bence. Sonuç olarak çok memnumum.

Huawei Band 8 akıllı bilekliği Amazon'dan almak için tıklayabilirsiniz.

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