Huawei mi Xiaomi mi? Çok Beğenilen Xiaomi ve Huawei Akıllı Bilekliklerin Özellikleri ve Kullanıcı Yorumları

Aradığım her şeye sahip, inceleme videolarını izlemiştim. Kendime aldıktan hemen sonra eşim için de sipariş verdim. Band 4 kullanıyordum, kola daha iyi oturuyor ve daha şık duruyor. Özellikleri işinize geliyorsa tavsiye ederim.

Ürünü 3-4 gündür kullanıyorum. Bir süre Mi band 5 kullanmış, sonra tekrar normal saatlere dönmüştüm. Şimdilerde hem kilo verme niyetinden hem de işim gereği telefonu çok aktif kullandığımdan tekrardan akıllı bileklik almak istedim. Çok değerlendirenlere baktım, Honor band 6'yı gördüm. Yorumları iyiydi, Huawei band 6 ile aynı olduğunu okudum, sonra baktım Huawei band 8 mayıs ayında çıkmış, güncel olduğu için bunu tercih ettim. Mi band 8'i neden tercih etmedim? Görüntüsü görece çirkin. Casual giyimle hiç gitmiyor, spor giyime uyuyor sadece. Kalınlıktan dolayı kazak, gömlek koluna vs. takılıyor. Huawei band 8 ona nazaran daha şık bence. Telefon gibi yukarıdan ekranı kaydırarak kısayollara ulaşabilmek çok pratik olmuş mesela. Bu çok hoşuma gitti. Yukarıdan kaydırarak ayarlara, kronometreye, zamanlayıcıya, alarmlara ulaşabiliyorsunuz. Fener özelliği geceleri kullanışlı, kordonu çok yumuşak, uyurken hiç rahatsız etmiyor. Uyku sırasında ses kaydı yapabiliyor olması harika, horladığını inkar edenler gerçeklerle yüzleşecek üzgünüm. Uygulama üzerindeki arayüzleri başarılı buldum, renkler canlı ve göze hoş geliyor. Gece uyumadan önce uyku moduna alınca bileğinizi çevirseniz bile ekran uyanmıyor. Bu hem gecenin bi yarısı suratınıza ışık gelmesini engelliyor hem de yastığa yorgana vs. temas ettiğinde ekran uyanmıyor. Yan taraftaki tuş da çok kullanışlı, tek seferde ana ekrana gelebiliyorsunuz. Adımsayarı biraz fazla sayıyor, uygulama üzerinde adımsayar kaynağı olarak hem bileklik hem telefon gözüküyor ve arada çok fark var. Uygulama da atılan adım sayısı olarak telefondakini esas alıyor, o sebeple her gün fazladan adım atmışsınız gibi kaydediyor. Uyku takibi iyi ancak uyku evreleri bence doğru değil. Derin uyku süresini gereğinden fazla gösteriyor bence. Sonuç olarak çok memnumum.