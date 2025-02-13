Kuruluş Osman'a Ölüm Sahnesi Damga Vurdu: Bala Hatun ile Begüm Hatun'un Oyunculuğu Dikkat Çekti

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman son bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Yeni bölümde Bala Hatun, Begüm Hatun'un tuzağına düştü. Yanarak can verdiği sahne hayranlarını çok üzdü, herkes Özge Törer'in diziden ayrılıp ayrılmadığını merak etti.

Dizinin en çok konuşulan sahnelerinden olan Bala Hatun ile Begüm Hatun kavgasında oyunculuklar dikkat çekti. Gelin, birlikte o anlara bakalım...