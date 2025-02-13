Kuruluş Osman'a Ölüm Sahnesi Damga Vurdu: Bala Hatun ile Begüm Hatun'un Oyunculuğu Dikkat Çekti
Kuruluş Osman'a Ölüm Sahnesi Damga Vurdu: Bala Hatun ile Begüm Hatun'un Oyunculuğu Dikkat Çekti
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman son bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Yeni bölümde Bala Hatun, Begüm Hatun'un tuzağına düştü. Yanarak can verdiği sahne hayranlarını çok üzdü, herkes Özge Törer'in diziden ayrılıp ayrılmadığını merak etti.
Dizinin en çok konuşulan sahnelerinden olan Bala Hatun ile Begüm Hatun kavgasında oyunculuklar dikkat çekti. Gelin, birlikte o anlara bakalım...
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ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, 180. bölümüyle izleyicilerini yine ekran başına kilitledi.
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Dün akşam yayınlanan yeni bölüme Bala Hatun'un ölümü damgasını vurdu. Bala Hatun, Begüm Hatun'un tuzağına düştü.
Yanarak can verdiği görülen Bala Hatun'a hayat veren Özge Törer'in diziden ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu.
Dizinin yayınlanan yeni fragmanında Osman Bey'in kucağında Bala Hatun'un cansız bedenini taşıdı anlar yer aldı.
Hatta dizide defin konuşulduğu sırada ata toprakları alınmadan Bala Hatun'u defnetmeyeceğiz açıklaması da öne çıktı.
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Dizide Begüm Hatun ve Bala Hatun kavgasında dikkat çeken oyunculukları gelin birlikte izleyelim👇🏻
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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