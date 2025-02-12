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Kızılcık Şerbeti'nde Bebeğin Banyoda Unutulduğu için Hüngür Hüngür Ağladığı Sahne Tepki Çekti!

Kızılcık Şerbeti'nde Bebeğin Banyoda Unutulduğu için Hüngür Hüngür Ağladığı Sahne Tepki Çekti!

Kızılcık Şerbeti
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
12.02.2025 - 20:15

Kızılcık Şerbeti'nin gelecek bölümü için nefesler tutuldu. Yayınlanan fragmanda bir süredir alzheimer belirtileri gösteren Sönmez Teyze'nin Cemre bebeği banyoda unuttuğu sahne dikkat çekti. Kıvılcım'ın bebeği kucaklayıp kurtardığı anlarda bebeğin feryadı izleyenleri üzdü. Sosyal medyada o sahne ile ilgili tepkiler büyüdü.

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Kızılcık Şerbeti'nde bir süredir Sönmez Teyze'nin unutkanlığına dikkat çekiliyordu. Cuma günü yayınlanacak yeni bölüm öncesi bir fragman yayınlandı.

Kızılcık Şerbeti'nde bir süredir Sönmez Teyze'nin unutkanlığına dikkat çekiliyordu. Cuma günü yayınlanacak yeni bölüm öncesi bir fragman yayınlandı.

Fragmanda alzheimer belirtileri yaşayan Sönmez Teyze, Doğa'nın bebeğini yıkamak için banyoya soktu.

Fragmanda alzheimer belirtileri yaşayan Sönmez Teyze, Doğa'nın bebeğini yıkamak için banyoya soktu.

Ancak sonra bebeği su dolu küvetin içinde unuttu. Eve gelince durumu fark eden Kıvılcım, Cemre'yi kucaklayıp kurtardı.

Ancak sonra bebeği su dolu küvetin içinde unuttu. Eve gelince durumu fark eden Kıvılcım, Cemre'yi kucaklayıp kurtardı.

Ancak o anlarda minik oyuncunun hüngür hüngür ağlaması izleyenleri üzdü. Sosyal medyada konu ile ilgili hassasiyetlerini dile getiren kullanıcılar bu tarz sahneleri eleştirdi.

Ancak o anlarda minik oyuncunun hüngür hüngür ağlaması izleyenleri üzdü. Sosyal medyada konu ile ilgili hassasiyetlerini dile getiren kullanıcılar bu tarz sahneleri eleştirdi.

Önce o sahneye bakalım...👇🏻

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Sosyal medyada kullanıcılardan gelen yorumlar:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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