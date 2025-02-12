Kızılcık Şerbeti'nde Bebeğin Banyoda Unutulduğu için Hüngür Hüngür Ağladığı Sahne Tepki Çekti!

Kızılcık Şerbeti'nin gelecek bölümü için nefesler tutuldu. Yayınlanan fragmanda bir süredir alzheimer belirtileri gösteren Sönmez Teyze'nin Cemre bebeği banyoda unuttuğu sahne dikkat çekti. Kıvılcım'ın bebeği kucaklayıp kurtardığı anlarda bebeğin feryadı izleyenleri üzdü. Sosyal medyada o sahne ile ilgili tepkiler büyüdü.