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BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Evde Hayatı Kolaylaştıran Ürünler

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Evde Hayatı Kolaylaştıran Ürünler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 13:36

Evde yaşarken hayatınızı kolaylaştıracak birçok ürün var. Bu ürünlerle çok rahat edeceğiniz kesin. Gelin yaşamınızı kolaylaştırarak rahat etmenizi sağlayan ürünlere birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 16.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Akynite Hareket Sensörlü Lamba

Akynite Hareket Sensörlü Lamba

İç mekana uygun bu lambalar hareket edince yanıyor. Hareket bittikten 25 saniye sonra sönen lamba tam şarjla 50 gün dayanabiliyor. Evinizde karanlıkta kalmamak için bu lambalara ihtiyacınız var!

Gece lavaboya sık kalkan bir insansanız ve benim evim gibi koridorunuz uzun ise kesinlikle tavsiye ederim. Çok parlak bir ışığı var, teşekkürler amazon.

179 lira olan bu lambayı aydınlatmak istediğiniz yerlere asabilirsiniz. Bu ürünü almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Violet 90 Litre Çift Gözlü Çamaşır Sepeti

Violet 90 Litre Çift Gözlü Çamaşır Sepeti

90 litrelik bu çamaşır sepeti çok kullanışlı. Çift gözü sayesinde siyah-beyaz ayrımını en baştan yapabiliyorsunuz. Çamaşır atarken tekrar ayırmanız gerekmediği için zamandan tasarruf ediyorsunuz.

Beklentimi karşıladı, banyoda şık duruyor.

Bu ürünü beğendiyseniz tıklayın.

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Gondol Vega Sebze Salata Kurutucu

Gondol Vega Sebze Salata Kurutucu

4.40 litrelik kurutucu özellikle salata yaparken size çok yardımcı oluyor. BPA içermeyen plastikten üretilen salata kurutucu bulaşık makinesinde kullanılabiliyor. 

Oldukça kaliteli malzemesi var ve şansıma çok güzel bir renkte geldi. Tek önerim renk seçeneğini sansa bırakmadan önden tercih edebilmem olurdu.

Mutfakta işleri kolaylaştıracak bu kurutucu için tıklayabilirsiniz.

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Dyson Uyumlu Dikey Süpürge Standı

Dyson Uyumlu Dikey Süpürge Standı

Dyson'ınız varsa o zaman bu ürün şart. V15, V12, V10, V8 modelleriyle uyumlu  süpürge standı ile süpürgeniz derli toplu duracak. 599 TL olan süpürge standı oldukça hafif.

Parçalar düşebilir diye korkuyordum ama çok sağlam ve dengeli.

Bu süpürge standıyla evinize düzen getirmek için tıklayın.

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Orret Home Yorgan ve Çarşaf Sabitleyici

Orret Home Yorgan ve Çarşaf Sabitleyici

4 tane gelen ürün yorgan ve çarşaf sabitleyici amacıyla kullanılıyor. Mantar şekli olan ürün kullanışlı olduğu kadar şık da duruyor. Bu sabitleyici, çarşaf ve yorganın kaymasını önlüyor.

Yüksek kaliteli ve dayanıklı malzemeden üretilen sabitleyiciler 74 lira.

Kolayca kullanılabilen sabitleyiciyi satın almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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BRITA Marella XL Filtreli Su Arıtma Sürahisi

BRITA Marella XL Filtreli Su Arıtma Sürahisi

Arıtılmış su içmek istiyorsanız ama sistem kurmak istemiyorsanız bu sürahi ideal. 3.5 litre hacmi sayesinde rahat rahat yetiyor. 1 filtre ile 150 litre arıtma yapmak mümkün. Tek elle doldurma mümkün olduğu için kullanmak kolay.

Temiz su içmek isteyenler buraya tıklayabilir.

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Cook Bas & Kes Streç Kesici

Cook Bas & Kes Streç Kesici

Streç keserken zorlanıyorsanız bu kesici tam size göre. Mükemmel şekilde çalışan bu kesici ile artık dolanma olmadan streç kesmek mümkün. Streç kesmeyi çile olmaktan çıkaran kesiciyi hemen sepete atmak için tıklayabilirsiniz.

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Selpak Pratik Hijyen Kağıt Bez

Selpak Pratik Hijyen Kağıt Bez

Sarı bezleri tahtından eden bu kağıt bezin rulosunda 30 tane var. Yıkayıp tekrar tekrar kullanılabilen Selpak bez hem hijyenik hem de kullanışlı. Mutfaktan banyoya her yerde kullanılabilen ürünü hemen sepete atmak için tıklayın.

Ürünü paspas için almıştım, 2 cm kısa geldi. Toz almada kullandım, kirlendi. Yıkadım ve bezde kir kalmadı, tekrar kullandım tortu bırakmadı. Boya salmadı, airlad rulo yerine kullanabilirim. Biraz daha büyük ve fazla olursa süper olur, fiyat yüksek.

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Siyah Mıknatıslı Led Işık

Siyah Mıknatıslı Led Işık

Led ışığı aynaya takarak makyaj ve tıraşı daha rahat yapmanız mümkün. Metal bir yüzeye tutturulabileceği gibi çift taraflı bantla da sabitlenebiliyor. 2-3 saatle 3-4 saat çalışabilen led ışığı mutfaktan gardıroba birçok alanda kullanabilirsiniz. 

Bu ürün 239 TL.

Çok güzel ve bence beş yıldızı sonuna kadar hak eden bir ürün.

Kablosuz tasarımı olan ışığı satın almak için tıklayın.

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Hurç Mega Boy 5'li Paket Hurç

Hurç Mega Boy 5'li Paket Hurç

Evlerde hurçlar çok işe yarıyor. Baza altına sığan hurçlar 5'li paket halinde geliyor. Evinizdeki eşyaları ortadan kaldırmak için bu hurçları kaçırmayın deriz!

Kullanım alanı oldukça fazla, kaliteli. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz

359 TL olan paketi satın almak istiyorsanız tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Vipgross Mutfak Çöp Kovası

Vipgross Mutfak Çöp Kovası

Asılabilen bu kova mutfakta çok işe yarıyor. 1.sınıf plastik olan çöp kovasının hacmi 5.5 litre. Mutfak dolabınıza asarak kullanabileceğiniz kova mutfak için ideal. Günlük çöplerinizi atmak için çöp kovasını kullanabilirsiniz. 

Mutfağınızın daha temiz olmasını sağlayacak kovayı almak için tıklayın.

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Bulaşık Kurutma Rafı

Bulaşık Kurutma Rafı

Altında damlama tepsisi olan bulaşık kurutma rafı ile bulaşıklarınızı yıkadıktan sonra nereye koyacağınızı dert etmeye gerek yok. Lavabo üzerine yerleştirerek kullanabileceğiniz ürün 2 katlı. Çatal, kaşık için ayrı yeri olan raf işinizi kolaylaştıracak. 

Bu rafı beğendiyseniz buraya tıklayarak alabilirsiniz.

AMAZON

Su Emici Banyo Paspası

Su Emici Banyo Paspası

Banyoda yerler sürekli ıslanıyor. Bu su emici paspas 99 TL. Fiyat-performans ürünü olan paspas ile banyonuz artık daha kuru!

Kaymaz tabanı sayesinde artık banyoda ayaklarınız kaymıyor. Bu paspası alarak banyonuza şıklık ve kuruluk getirebilirsiniz. Hemen almak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Bosch Akülü Pencere Temizleyici

Bosch Akülü Pencere Temizleyici

Cam temizlerken çok yoruluyorsanız bu pencere temizleyici tam size göre. Dar alanlarda bile kolayca kullanılabilen temizleyici tek şarjla 35 pencereye kadar temizleyebiliyor. 

Senelerdir alıp almamak konusunda kararsızdım, alıp denedikten sonra keşke daha önce alsaymışım dedirtti.. Diğer marka ile arasında kalmıştım, Bosch tercih ettim cekim gücü vs gayet başarılı.. Hızlı ve sağlam teslim edildi.. Bir tane de annem icin sipariş verdim.. Teşekkürler Amazon :)

Pencere, ayna, fayans ve duşlar için kullanılabilen temizleyiciyi almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Çamaşır Makinesi Stoper

Çamaşır Makinesi Stoper

Çamaşır makinesi hareket ediyorsa bu stoperler ideal. 4'lü set halinde gelen ayaklar hem gürültüyü hem de kaymayı engelliyor. Kauçuk malzemeden üretilen ayaklar çamaşır makinesini 4 cm yükselterek altının temizlenmesini de kolaylaştırıyor.

Bu ürünün fiyatı 62 TL.

Hemen ulaşıp satın almak için tıklayın.

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