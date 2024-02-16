BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Evde Hayatı Kolaylaştıran Ürünler

4 tane gelen ürün yorgan ve çarşaf sabitleyici amacıyla kullanılıyor. Mantar şekli olan ürün kullanışlı olduğu kadar şık da duruyor. Bu sabitleyici, çarşaf ve yorganın kaymasını önlüyor.

Yüksek kaliteli ve dayanıklı malzemeden üretilen sabitleyiciler 74 lira.

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